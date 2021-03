L'horoscope du 20 mars 2021

publié le 20/03/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bon anniversaire ! Et il devrait être chaleureux, un vrai plaisir pour ceux qui le fêtent alors que le Soleil entre dans votre signe à 10h39, et que Vénus le suit dès demain. Il faudrait que votre décan soit vraiment mal aspecté pour que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau, presque content de votre situation et de son évolution possible. Bonne nouvelle, tous les Bélier auront droit à cette rencontre entre le Soleil et Vénus le jour de leur anniversaire et la pleine Lune du 28 sera top !

Taureau

En général, la période Bélier est un moment de calme, de réflexion sur votre vie et ce que vous allez en faire, 1er décan jusqu'au 30 mars. Ça s'annonce bien pour vous car, comme je vous l'ai déjà dit, Uranus quitte votre décan très bientôt, après avoir créé une forme de chaos pour certains, et Saturne a terminé sa dissonance avec vous, après avoir créé de la tristesse et de la frustration. Vous vous reprenez en main et à partir du mois de mai, vous allez casser la baraque !

Gémeaux

1er décan, le Bélier vous dit de regarder l'avenir avec optimisme, surtout que le Soleil est conjoint à Vénus. Vos projets sont marqués du sceau du plaisir et du succès. De plus, sachez que les trois décans recevront, chacun à leur tour, cette conjonction du Soleil et de Vénus, qui est très prometteuse pour vos activités. Si elles avaient cessé, elles ne vont pas tarder à reprendre, et si elles fonctionnaient mais ne vous rapportaient pas beaucoup, elles seront peu à peu plus rentables.

Cancer

Vos ambitions, vos objectifs sont au 1er plan avec le Bélier et comme il est très conciliant cette année, vous allez pouvoir trouver des arrangements positifs. Vous obtiendrez ce que vous voulez, si vous utilisez Vénus qui est conjointe au Soleil. C'est-à-dire, si vous faites preuve de conciliation et acceptez certains compromis. Vous espérez probablement quelque chose et vous l'obtiendrez à ces conditions. 1er décan toujours, à partir de la 2ème quinzaine d'avril, la chance sera là.

Lion

Né en juillet, les dissonances s'éloignent peu à peu et avec les influx du Bélier, vous allez reprendre foi et confiance dans la vie et dans ce que vous pouvez réaliser. Vous allez très vite tracer votre route, sans tomber dans des ornières cette fois, et si vous avez des soucis financiers, ils s'arrangeront à partir de fin avril. Pour ce qui est des problèmes relationnels, le 1e décan en a pratiquement terminé, et ce sont les natifs de début août (nés avant le 9) qui verront leurs certitudes ébranlées.



Vierge

L'entreprenant Bélier, coaché cette année par Vénus, éclaire un secteur financier, dans lequel il pourrait se passer des événements plutôt agréables, grâce à un accord. Un accord que vous aurez obtenu de haute lutte et qui vous oblige à accepter des règles encore assez strictes, mais qui disparaîtront au fil du temps. En tout cas, le secteur occupé par le Soleil et Vénus est un secteur de renaissance et ce sont peut-être vos activités qui vont reprendre vie, ou vous rapporter de nouveau.

Balance

Un contrat, un engagement, une rencontre seront votre priorité pendant la période Bélier. Cette rencontre ne sera pas toujours amoureuse, mais elle sera profitable. C'est-à-dire que vous pourriez faire équipe avec quelqu'un et en tirer d'importants bénéfices matériels et autres. Cependant, il se peut aussi qu'avec Vénus face à vous, cette rencontre soit prometteuse sur le plan affectif : cela dépend de votre thème natal. En tout cas, les bonnes choses viendront des autres (1er décan jusqu'au 30).

Scorpion

Entre le Bélier et vous il y a des points de divergence sur la manière de gérer votre carburant, c'est-à-dire votre énergie. Il faut être dans l'action, pas dans la réflexion, ou l'analyse des situations. Le Soleil, conjoint à Vénus, occupe votre secteur du travail et de la forme : soit vous allez démarrer une activité physique qui vous fera beaucoup de bien, soit votre travail sera productif et vous en éprouverez du plaisir. Surtout ne vous mettez pas sur pause et prenez ce qu'il y a à prendre.

Sagittaire

Une bonne et fructueuse période s'annonce grâce à votre facilité à séduire ceux qui vous entourent, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie privée. Vous aurez des atouts de taille et un sens de la compétition qui vous servira. Et s'il y a des rivalités autour de vous, vous n'avez rien à craindre, vous emporterez le morceau. Soyez attentif à vos enfants, si vous en avez, et essayez de ne pas trop jouer de votre autorité, ou de ne pas faire copain-copain avec eux. Un juste milieu !

Capricorne

La période Bélier met l'accent sur la famille et la conjonction Soleil/Vénus pourrait indiquer une trêve, ou même la fin d'un problème familial qui vous a tracassé. Si vous étiez fâché avec un membre de la famille, par exemple, il se peut qu'une réconciliation ait lieu. Par ailleurs, si vous avez des travaux à faire chez vous, quels qu'ils soient, ou un déménagement, c'est le bon moment car les choses se passeront bien et ne seront pas trop déstabilisantes pour vous et pour vos habitudes.



Verseau

La période Bélier, positive cette année, est celle qui vous permet d'accélérer dans votre vie professionnelle. Le plus souvent grâce à vos réseaux amicaux ou autres. Vous avez l'art de vous faire des bonnes relations, qui peuvent se transformer parfois en amitiés, et qui sont susceptibles de vous aider quand vous en avez besoin. Mais vous aussi, vous avez un savoir-faire pour aider et surtout pour présenter les gens les uns aux autres parce que vous savez qu'ils vont bien s'entendre. C'est votre mission ce mois-ci.



Poissons

Vous me direz que je vous parle souvent d'argent, mais le Bélier est la période où il prend de l'importance, soit parce que vous en gagnez plus ou en dépensez plus ! Il est possible, le Bélier étant le signe du printemps, du renouveau, que votre activité ne tarde pas à redémarrer ou que vous en ayez une nouvelle (1er décan, jusqu'au 30) et du coup l'argent rentrera davantage. Mais il se peut aussi que vous ayez un achat conséquent à faire et, apparemment, vous en serez très content.