L'horoscope du 24 juin 2019

publié le 24/06/2019 à 05:55

Bélier

Il vous faut encore un peu de courage cette semaine si vous êtes né après le 14 avril, il y a un déménagement ou un petit chamboulement en famille, rien de grave. Simplement cela va vous énerver, vous mettre de méchante humeur et le début de cette semaine vous verra dire des choses que vous ne pensez pas, mais vous ne pourrez pas vous en empêcher, ce sera plus fort que vous, vos impulsions risquent de l'emporter sur la raison, notamment entre aujourd'hui et mercredi.

Taureau

2e décan, vous recevez de bons influx de Saturne et de Neptune, on dirait que tout en gardant bien les pieds sur terre, vous avez grand besoin de spiritualité. Vous avez davantage envie de vous détacher de la matière, de ne plus y accorder autant d'importance, surtout si vous êtes né autour du 9 mai. C'est un travail sur vous-même que vous avez pu entreprendre à la suite d'un deuil, par exemple, ou parce que vous avez simplement besoin " d'autre chose ".

Gémeaux

3e décan, à vous les bons influx de Vénus, de passage chez vous. Un petit bonus vous est promis, la vie pourrait bien vous faire un agréable petit cadeau. Il se peut que vous vous entendiez mieux avec votre conjoint et que la relation soit un havre de paix, mais vous pouvez aussi voir vos sentiments s'épanouir, autant en amour qu'en amitié. Célibataire, une petite aventure pourrait pointer le bout de son nez, mais Vénus étant rapide cela peut rester un simple flirt d'un soir.

Cancer

Ça s'arrange... Mars n'est plus aussi dissonante et seuls ceux qui sont nés après le 17 juillet pourraient piquer une belle colère, ou avoir du boulot par-dessus la tête. Mais cela se terminera lundi prochain avec l'entrée de Mars de Lion. D'ici là, c'est Mercure qui entrera en Lion mercredi, nous en reparlerons ; et si vous êtes du 1er décan, on peut vous souhaiter bon anniversaire, d'autant plus que le Soleil est en phase avec Uranus et que vos amitiés et relations utiles sont au 1er plan.

Lion

La vedette cette semaine, c'est le 3e décan grâce à un bon aspect de Vénus, trop léger et trop rapide à votre goût. Il dit que vos amitiés et alliances seront au top. Et c'est important pour ceux qui ont un projet ou qui attendent une réponse, une confirmation de quelque chose. Vous pourriez obtenir satisfaction dans la semaine ou en début de semaine prochaine. Né après le 17 août cependant, vous manquerez encore d'énergie ou de motivation jusqu'à lundi prochain.

Vierge

En phase avec Uranus, le Soleil éclaire toute la semaine le secteur qui gère vos projets, ceux qui sont déjà en marche et ceux à concrétiser. Tout est sous contrôle, vous ne risquez pas de passer à côté de quoi que ce soit, soyez plus relax ! Si votre projet est d'aller vivre " ailleurs ", il faut probablement que vous liquidiez certaines choses avant de pouvoir partir. C'est justement le rôle d'Uranus de vous aider à " liquider " ce qui vous encombre. Vous allez y arriver plus vite que prévu.

Balance

Certes, Mars joue encore les juges très sévères dans votre travail, vous avez intérêt à filer droit. Mais Vénus vient mettre son grain de sel et illumine votre horizon. Il est possible que vous pensiez en effet beaucoup à de futures vacances étant donné que celles de juillet commencent en fin de semaine. Vous pourriez déjà avoir la tête en vacances, et en même temps vous devez absolument terminer un certain travail avant de pouvoir partir. C'est une des interprétations de la conjoncture...

Scorpion

Un proche, quelqu'un que vous respectez, va tenter de vous ouvrir les yeux sur l'un de vos comportements, 1er décan surtout. Écoutez ses conseils, ils valent de l'or par rapport au problème (relationnel ?) que vous rencontrez depuis un an ou deux. Vous progressez lentement, les prises de conscience sont espacées, mais c'est dû au fait que la planète responsable, Uranus, est d'un fonctionnement très irrégulier et que vous pouvez avancer d'un pas et reculer de deux...

Sagittaire

Si ça cafouille encore aujourd'hui et demain, la conjoncture est en train de se défaire et c'est parce que Jupiter recule. Vous êtes tranquille jusqu'en septembre, où la planète reformera sa dissonance déstabilisante avec Neptune que ceux du 2e décan ont déjà vécue deux fois cette année. Elle peut autant être personnelle et vous obliger à affronter une énorme injustice, ou plus générale et être représentative d'une situation où on nous jette de la poudre aux yeux...

Capricorne

Né après le 14 janvier, la semaine est un peu compliquée, soit vous avez un choix difficile à faire, soit vous êtes obligé d'être conciliant pour éviter un conflit. C'est encore l'opposition de Mars qui est en question mais je vous rassure, elle se termine lundi prochain par l'entrée de Mars en Lion. Déjà, Mercure entrera ce mercredi en Lion et disons que vous vous disputerez moins ou que la situation sera moins tendue en tout cas. 1er décan, rien que des bonnes choses pour vous !

Verseau

Né après le 8 février, il semble que vous serez content de tout cette semaine et en particulier de vous-même. D'ailleurs, on vous complimentera de tous les côtés. Vous avez probablement réussi quelque chose, ou vous êtes tout simplement plus aimable, souriant et séduisant que d'habitude parce que vous avez la sensation d'être en meilleure forme. Il est vrai que, d'après les bons influx de Vénus, votre image possède un charme particulier, profitez-en vous plairez à tous.

Poissons

Ce sont surtout les natifs de février qui profiteront bien de la conjoncture de la semaine, elle promet une belle progression dans vos relations avec vos proches. Il peut s'agir de vos frères et soeurs, mais aussi de vos voisins ou un en particulier avec lequel vous vous êtes découvert des affinités. Il y a comme un flirt entre vous et cela peut beaucoup vous amuser, sans porter à conséquence. 3e décan, vous avez la niaque depuis quelques jours et ça va durer jusqu'à lundi prochain (le 1er).