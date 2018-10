L'horoscope du 23 octobre 2018

publié le 23/10/2018 à 05:00

Bélier

Rien ne vous sera facilité pendant le règne du Scorpion, mais vous avez de la ressource et, comme le disait Jacques Coeur : à coeur vaillant rien d'impossible. Des questions d'argent pourraient vous contrarier, mais il se peut aussi qu'il y ait des rivalités et des jalousies autour de vous. Cependant, quel que soit l'événement en question, il ne sera pas durable car le Soleil est rapide : deux ou trois jours tout au plus. 1er décan, jusqu'au 2 novembre.

Taureau

Le Soleil, conjoint à Vénus, s'oppose à vous 1er décan. Une bonne conjoncture pour obtenir ce que vous désirez en utilisant votre pouvoir de séduction. Certains feront une rencontre qui pourrait faire battre leur coeur plus vite et, peut-être que la relation s'installera dans la durée grâce à l'aspect qui réunira le Soleil, Vénus et Saturne (jeudi, vendredi). Mais vous pouvez aussi obtenir un accord, une validation que vous attendiez impatiemment.

Gémeaux

Votre secteur du travail est illuminé par le Soleil et Vénus, il est très possible que vous parveniez à vous faire accepter, ou à faire accepter l'une de vos méthodes. Il se peut que vous démarriez un nouveau boulot, peut-être dans le domaine du soin, et que vous vous plaisiez beaucoup dans ce milieu. Tout ce qui touche au médical et au para-médical devrait être valorisé. Certains pourront faire une formation dans ce domaine, qui est quand même très vaste.

Cancer

Pour vous aussi, la conjoncture est très bonne, valorisante pour votre image car vous pourrez vous prévaloir de sympathiques petits succès, surtout 1er décan. En effet, le Soleil arrivé en Scorpion rejoint Vénus : les deux planètes étant en conjonction et en bon aspect avec vous, vous devriez avoir une jolie petite satisfaction. Mais le Scorpion représente aussi vos enfants et vos créations, qui seront également source de satisfaction personnelle.

Lion

Arrivé en Scorpion, le Soleil a parcouru un quart de zodiaque depuis votre anniversaire. Vous pourriez avoir une décision à prendre pour votre avenir. Le 1er décan se pose beaucoup de questions depuis quelques mois, mais si vous prenez des décisions dans votre tête dans les jours qui viennent, il est possible que vous ne vous y teniez pas. Vous pourriez aussi vous demander si vous devez tourner une page ou si au contraire vous devez résister au changement.

Vierge

Le Scorpion vous est favorable, d'ailleurs vous vous entendez bien et partagez quelques affinités. Vos échanges, rendez-vous, contacts seront au 1er plan. Vous aurez à vous exprimer par tout moyen à votre disposition et si vous avez quelque chose à dire, mais que vous n'osez pas, écrivez-le dans un premier temps, afin de bien cerner vos idées et de trouver les mots qui feront mouche. 1er décan, le Soleil et Vénus sont conjoints, vous n'aurez aucune difficulté jusqu'au 2/11.

Balance

Il sera question d'argent et d'une éventuelle acquisition pendant la période Scorpion, mais il s'agira le plus souvent de payer des études à votre enfant, ou de lui trouver un logement que vous prendrez en charge. Cela peut faire un trou dans votre budget et cela vous ennuiera, mais vous vous direz que c'est de l'argent bien investi, pas pour des bêtises, et que l'avenir de votre enfant est plus important que de passagers soucis de fin de mois.

Scorpion

Bon anniversaire. Les astres sont toujours fidèles et bienveillants à votre égard, surtout né ces jours-ci. Un important investissement est au programme. Vous allez peut-être acheter un bien (1er décan pour l'instant) et avec l'aide de Saturne, en bon aspect avec vous, et celle d'Uranus (idem), votre vie va se modifier en douceur et pour le mieux. Aucune dissonance sur votre parcours, juste quelques tracasseries administratives en novembre et décembre.

Sagittaire

La période Scorpion est souvent une épreuve pour vous parce que vous devez attendre quelque chose et que pour un signe de Feu c'est une vraie épreuve. Vous aurez également l'impression que vous ne pouvez pas agir au grand jour et que vous avez des ennemis de tous les côtés. Ce qui n'est pas forcément la réalité ! Le Scorpion est en effet très imaginatif et un peu parano, et c'est ce qu'il vous communiquera de lui.

Capricorne

Entraide, solidarité sont au menu de la période Scorpion, 1er décan pour l'instant, et certains pourront remonter la pente que Saturne leur a fait descendre. La planète est en route vers le 2e décan qui n'en aura, apparemment, que les bons côtés grâce à l'harmonie entre Saturne et Neptune ; nous en reparlerons en temps utile. Le Scorpion représente les soutiens, les appuis sur lesquels vous pouvez compter, et personne ne vous fera défaut (1er décan jusqu'au 2/11).



Verseau

Étant donné que le Soleil Scorpion et Vénus seront en conjonction toute la semaine, une relation appartenant au passé pourrait refaire surface. Vous en serez très ému et le plus souvent vous serez tenté de remettre le couvert (1er décan pour cette semaine). Mais en même temps, la nature même du Scorpion fera que le doute s'insinuera en vous et que vous serez nombreux à éprouver à la fois du désir et du rejet envers cette personne.

Poissons

Une excellente période, propice à une promotion ou à un épanouissement sentimental. Les célibataires pourraient aussi vivre une petite aventure. Il est vrai que ce sont les vacances et que vous pourriez vous lâcher un peu, vous laisser emporter par votre désir ou par vos sentiments (mais veillez à ne pas confondre les deux). Cela ne concerne que le 1er décan (jusqu'au 2 novembre), mais c'est dans la continuité des bons aspects de toute cette année.