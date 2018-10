L'horoscope du 21 octobre 2018

publié le 21/10/2018 à 05:00

Bélier

Vous serez soucieux aujourd'hui et parfois à propos de détails, comme une mauvaise organisation de votre travail. Encore quelques jours et ça ira mieux. Attendez que Jupiter quitte enfin le Scorpion, où elle ne vous a pas apporté grand-chose, peut-être un héritage dans le meilleur des cas, pour investir le Sagittaire, l'un de vos meilleurs amis. Le 1er décan est déjà au parfum et sent les influx épanouissants de Jupiter ; elle vous ouvre des perspectives.

Taureau

C'est encore tendu, 2e décan, alors que ceux du mois d'avril sont plus tranquilles, Uranus est rétrograde et la situation leur redonne un sentiment de sécurité. C'est l'oeuvre de Saturne, qui avance en Capricorne et donne des certitudes au 1er décan qui a justement été dans une ambiance très instable depuis quelques mois. L'arrivée prochaine du Soleil en Scorpion vous permettra de vous poser les bonnes questions sur vos comportements avec les autres.

Gémeaux

Comme hier, vous ne vous sentirez pas tout à fait libre de faire ce que vous voulez et l'une de vos attentes pourrait être déçue si vous êtes du 2ème décan. Vous aviez peut-être prévu une escapade avec quelqu'un et cette personne s'est décommandée, ou alors quelqu'un de la famille a besoin de vous et vous êtes obligé d'aller retrouver cette personne, un parent probablement. Cependant, ne vous décidez pas trop vite, réfléchissez : vous pouvez peut-être vous organiser différemment.

Cancer

Un dimanche loin de tout et surtout loin de vos soucis quotidiens. Le 2ème décan est très bien servi et devrait se souvenir qu'il possède une superbe intuition. Elle est accentuée en ce moment par les bons influx de Neptune, dopés par Mercure et si on a besoin de votre éclairage sur une situation, vous ne manquerez pas de donner un conseil très inspiré. Vous pourriez aussi avoir une intuition en ce qui vous concerne personnellement, mais prenez-la avec des pincettes.

Lion

À partir d'aujourd'hui ce sont ceux du 2e décan, nés après le 8 août qui recevront l'opposition de Mars et qui auront donc un choix un peu difficile à faire. Surtout ne vous sentez pas obligé d'aller trop vite en besogne, prenez votre temps ! Mais il se peut aussi que vous soyez dans un rapport de force avec l'un de vos proches ou même avec votre conjoint. Vous avez pu dire des choses qui ont dépassé votre pensée, mais cela laisse des traces et vous vous en voulez.

Vierge

Un beau dimanche, en tout cas si vous êtes né après le 17 septembre. Lune et Jupiter vous font voir la vie en rose, vos affaires sont en pleine expansion. Vous avez jusqu'au 8 novembre pour en profiter mais cela fait déjà quelques semaines que cela dure. Après le 8, ce sont les natifs d'août qui auront affaire à Jupiter, son premier carré depuis qu'elle est passée par la Vierge fin 2015, 2016, et qui peut indiquer une affaire familiale, un déménagement ou des travaux chez vous.

Balance

Jupiter est en vedette aujourd'hui, elle vous dit de profiter de la vie, de ne pas vous en faire, votre avenir n'est pas aussi sombre que vous le pensez, 3e décan. Vous êtes malin et tout à fait capable de trouver une solution au problème qui vous tracasse beaucoup en ce moment : l'argent. Vous n'êtes certainement pas le seul, mais il est vrai que Jupiter en Scorpion peut accentuer vos angoisses concernant vos rentrées ou un achat/vente à réaliser.

Scorpion

3ème décan, des opportunités peuvent se concrétiser ou des promesses seront tenues d'ici le 8 novembre, notamment si vous êtes né après le 17 novembre. La présence de Jupiter sur votre Soleil explique cela et on vous dit bravo pour vos succès. Cela dit, la conjoncture peut aussi vous donner un sentiment d'épanouissement général et de bien-être, peut-être parce que vous avez acquis un bien ou que l'argent rentre facilement.

Sagittaire

2ème décan, surtout ne vous emballez pas sur une idée qu'on vous a donnée, ou sur quelque chose qu'on vous a dit et qui n'est peut-être pas la vérité, surtout né autour des 6, 7, 8 décembre. Vous venez de comprendre que vous aviez fait de mauvais choix, ou qu'on vous avait mal conseillé, mal dirigé, et il faut maintenant corriger le tir. 3e décan, vous êtes inquiet pour quelque chose qui concerne la maison ou la famille, mais vous passerez bientôt à autre chose.

Capricorne

Un bon dimanche pour tous, vous serez plus communicatif et votre entourage appréciera. Cela créera une ambiance plus gaie et pleine de complicité. Ceux de fin décembre, par exemple, seront bien servis par Vénus et vivront l'instant présent avec plaisir parce qu'ils s'amuseront. 3e décan, vous recevez les derniers influx de Jupiter, favorables à vos alliances professionnelles et à l'aide que vous pouvez apporter ou qu'on peut vous donner.



Verseau

2e décan, né après le 4 février, Mars s'associe avec votre Soleil et accentue ainsi votre impatience naturelle : ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce et sous le coup de l'émotion. Évitez aussi les colères à tout bout de champ, même si vous avez de bonnes raisons d'être irrité. La dissonance de Mars avec Mercure, qui est encore un peu active, peut vous inciter à parler trop vite, trop fort, et à dire des choses qui ne sont pas très gentilles.

Poissons

Aujourd'hui la Lune est au service de Jupiter et si vous êtes du 3e décan, la journée sera si festive et conviviale que vous ne verrez pas le temps passer. De plus, vous pouvez être sur un bon " coup " professionnel et avoir le sentiment que vous êtes plus libre d'agir ou de créer. Mais on peut aussi vous féliciter pour votre travail et même vous offrir une petite récompense, voire un bonus qui vous permettra de vous faire un petit cadeau (semaine prochaine).