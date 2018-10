L'horoscope du 22 octobre 2018

publié le 22/10/2018 à 05:00

Bélier

Vous commencez la semaine avec la Lune dans votre signe et comme elle est chez Mars, je vous conseille de modérer votre impatience et votre besoin d'agir à tout prix, sans attendre qu'on vous y ait autorisé ou sans aucun plan d'action. Ce qui, immanquablement, ne peut que vous faire passer à côté de votre but. C'est en tout cas ce que laisse penser la dissonance entre Lune et Saturne qui marque cette journée pour ceux du 1er décan. Essayez de vous contrôler davantage.

Taureau

C'est un peu chaud pour le début du signe, vous ne vous sentez pas en sécurité et avez l'impression très déstabilisante de ne pas avoir vos repères habituels. C'est l'entrée du Soleil en Scorpion qui l'indique, il s'oppose à Uranus depuis deux ou trois jours déjà et cela crée de l'agitation dans vos rapports avec les autres, des craintes ou parfois des angoisses liées à la perte. Mais il peut aussi y avoir un important changement au sein ou à la tête de votre entreprise.

Gémeaux

Il arrive que vous ne soyez pas très investi dans votre travail, mais cette semaine vous serez plus accro à votre boulot car il y aura du nouveau, 2e décan. Soit ce qu'on vous demandera de faire sera inédit, soit cela vous conduira à aborder des sujets que vous ne connaissez pas et, du coup, vous en apprendrez beaucoup. Les planètes en Scorpion y sont pour quelque chose et comme il y en a une dans chaque décan de ce signe, vous serez tous concentrés sur vos tâches.

Cancer

Les planètes se rangent presque toutes de votre côté, sauf la Lune qui risque de vous donner des envies de prendre vos décisions envers et contre tous. Mais ce sera peut-être une réaction à l'autorité affichée d'une autre personne, probablement l'un de vos supérieurs (1er décan). 3e décan, la semaine pourrait se révéler chanceuse, on risque de vous faire une proposition difficile à refuser, en particulier si vous êtes né après le 19 juillet (après jeudi).

Lion

La dissonance d'Uranus revient au premier plan pour vous secouer si vous êtes du début du signe, elle vous fait comprendre que le changement est inévitable. Vous avez beau résister, trouver des ruses, à un moment ou à un autre vous ne pourrez pas faire autrement que de bouger. Les choses vont se calmer jusqu'au mois de mars (à partir du 7 novembre), mais après cette date il semble que vous n'aurez pas le choix. Sauf à régresser, à rester en arrière.

Vierge

La période actuelle, gérée par le Scorpion, est très positive pour vos échanges, personnels ou professionnels. Avec un 3e décan vraiment bien soutenu. Vous avez décroché un gros contrat ? Ou attiré l'attention de quelqu'un d'important, voire d'une grosse société ? Vous avez encore jusqu'au 8 novembre pour bénéficier d'un nouveau coup de chance ou d'une communication très positive sur ce que vous faites et qui donnera un coup de booster à vos affaires.

Balance

Que vous soyez en vacances ou non, il y a un rapport de force au programme, avec votre chéri ou avec l'un de vos enfants. Restez ferme sur vos positions. Le problème c'est que comme vous n'aimez pas les conflits, vous vous écrasez et tentez de calmer l'autre en lui disant ce qu'il veut entendre. Mais vous vous agressez vous-même en faisant cela ! Aujourd'hui, cela va surtout concerner le 1er décan et la dissonance Lune/Saturne risque de vous décourager.

Scorpion

Vous serez très bientôt les rois du zodiaque, mais pas aujourd'hui. Il faudra d'ailleurs, si vous êtes d'octobre, faire preuve d'humilité surtout en amour. Pourquoi vouloir imposer votre loi jusque dans les détails de la vie courante, ce qui fait que votre conjoint perd toute sa liberté et peut avoir envie de la reprendre ; c'est probablement le contraire du but que vous poursuivez. Il faudrait cesser d'avoir peur de perdre l'autre, cela joue contre vous.

Sagittaire

Il y a une jolie rencontre entre le Soleil et Vénus cette semaine, mais dans votre secteur d'ombre. Il semble que le bonheur des autres vous fera très plaisir. De ce côté-là, vous n'êtes pas jaloux ni envieux, il faut le reconnaître. Au contraire, vous êtes capable de vous réjouir pour les autres. Et, apparemment, ils vous en seront reconnaissants car vous vous sentirez valorisé entre jeudi et vendredi, probablement parce qu'on vous fera d'agréables remarques.

Capricorne

C'est une bonne période qui s'offre à vous, quel que soit votre décan et que vous soyez en congés ou non. Vous bénéficierez d'une aide, amicale ou sociale. Certains seront mis au courant de leurs droits et pourront demander une allocation qu'ils n'avaient pas sollicitée alors qu'ils pouvaient la demander. D'autres seront surpris (demain ou mercredi) par un coup de main inattendu et qui tombera pile poil. Un heureux hasard...



Verseau

Ça ne sera une bonne semaine que si vous restez sur des rails et respectez les règles. Or, ce n'est pas dans votre nature et les petits conflits abonderont. Rien de grave, juste des accrochages avec vos supérieurs ou avec votre chéri, voire avec un enfant à qui vous demanderez d'obéir et qui, comme vous, sera un peu rebelle. N'oubliez pas que les enfants s'inspirent de nos comportements et non de ce que nous tentons de leur faire rentrer dans le crâne.

Poissons

La planète vedette de la semaine, c'est Mars ! Ses qualités : énergie, volonté et forte détermination se manifesteront dans votre désir de sauver les autres. Vous n'y pouvez rien, c'est dans votre nature, il faut que vous soyez le sauveur de l'humanité en détresse, et vous avez de quoi faire ! Mais en avez-vous les moyens, les ressources ? Là est toute la question car il faut penser aussi à vous et, la plupart du temps, ce n'est pas ce que vous faites.