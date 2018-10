L'horoscope du 20 octobre 2018

publié le 20/10/2018 à 05:46

Bélier

Vous resterez un peu en retrait, vous n'interviendrez dans rien, peut-être parce que vous aurez besoin de vous déconnecter afin de vous ressourcer, 1er décan. Le début du 2ème sera dans le même état d'esprit car Saturne commence probablement à se faire sentir et vous avez l'impression que rien ne fonctionne, que rien n'avance. Vous avez besoin de réfléchir à votre situation et pour cela il vous est nécessaire de vous isoler, ne serait-ce que ce week-end.

Taureau

Il pourrait y avoir quelques éclats de voix chez les Taureau du 2e décan. Mercure et Mars sont en bisbille et vous aussi, vous serez furieux contre un proche. Ou parce qu'une décision aura été prise sans que vous ayez été consulté, ce qui est une injure suprême pour le Taureau. En revanche, tout semble baigner pour les natifs de fin octobre, Vénus se trouve face à vous et quelqu'un pourrait vous charmer. Mais vous ne serez pas totalement en confiance.

Gémeaux

Des obligations marquent ce week-end, elles concernent probablement vos enfants. En espérant que vous avez prévu des activités pour les vacances, qu'ils ne vont pas se retrouver à la maison sur leur tablette. Si vous ne partez pas, ce qui sera le cas pour beaucoup d'entre vous étant donné que si les enfants sont en vacances ce n'est pas le cas des adultes, mettez-les chez les grands-parents par exemple, ou au centre aéré. Il y a toujours une ou même des solutions.

Cancer

Vous avez de la chance, la conjoncture est agréable, même si vous recevez les influx de Saturne. Les loisirs, les enfants, les jeux sont au programme. Vous prendrez du bon temps avec votre progéniture, ou parce que vous chercherez à tomber enceinte... Quelques natifs du 2e décan pourraient avoir cependant à s'expliquer avec un de leurs enfants, un adolescent, et il faudra vous montrer très ferme sur certains comportements que vous ne supportez pas.

Lion

Le 2ème décan est le plus stimulé ce week-end, mais plus par la colère et un désaccord avec un partenaire, que par autre chose. Mettez la pédale douce, de toute façon vous serez obligé de prendre des gants, sauf peut-être né autour du 7 août : vous vous laisserez aller à dire des choses que vous ne pensez pas et qui sont totalement exagérées. Essayez de prendre du recul, même si c'est l'autre qui est à l'attaque et vous fait des reproches.

Vierge

Toutes les planètes semblent être d'accord pour que vous passiez un bon week-end, agrémenté de visites à faire ou à recevoir. Vous ne vous ennuierez pas ! Vous serez bien entouré et certaines Vierge nées autour du 30 août auront quelqu'un en tête, quelqu'un à qui vous pensez beaucoup mais qui ne vous donne pas de nouvelles. Ou qui a pris du recul après vous avoir beaucoup sollicité. Si l'histoire doit reprendre son cours, ça ne sera pas avant le mois de décembre.

Balance

Une petite pause, un break de quelques jours, voilà qui vous ferait du bien, vous qui n'arrêtez pas en ce moment. Alors ça tombe bien, vous êtes en vacances ! Enfin, vos enfants sont en vacances, mais peut-être que vous avez quelques jours en réserve et que vous pourrez vous évader. En tout cas, ne rien faire, oublier le stress du boulot est ce qui vous fera le plus de bien au moral comme au physique. Il est vrai que Mars vous demande beaucoup, 2e décan.

Scorpion

Que vous partiez ou non, ce week-end est rempli de bons aspects de Vénus, Mercure et Lune. Vous vous sentirez prêt à laisser parler votre coeur. 1er décan surtout, parce que 2e décan, il y a une dissonance Mercure/Mars qui est exacte aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont nés vers les 7, 8 novembre. Une discussion vive, un conflit, un gros désaccord pourraient être au programme, évitez de dire des choses que vous pourriez regretter.

Sagittaire

Une situation vous préoccupe, probablement dans le domaine familial, mais plus vous chercherez à ne pas y penser, plus elle s'imposera dans votre tête. En fait vous " sentirez " quelque chose et c'est ce qui vous gênera car vous ne saurez pas quoi en penser exactement. En outre, si vous en parlez, vous risquez d'entrer dans une discussion qui dérivera sur un sujet qui fâche. Vous avez tout intérêt à bien réfléchir avant de vous exprimer, en tout cas aujourd'hui (2e décan).

Capricorne

À quelques exceptions près, les astres sont favorables à un week-end qui vous sort de votre ordinaire. Mais peut-être que vous allez partir quelques jours ? Cela dit ça m'étonnerait, d'abord parce que ce sont vraiment des vacances pour les enfants et ensuite parce que le plus souvent, votre travail passe avant tout. Toutefois, vous êtes nombreux à avoir besoin de vous sentir plus libres, surtout si vous êtes du 2e décan ; vous avez trop de contraintes en ce moment.



Verseau

Ne rien faire n'est pas dans votre religion, aussi profitez au maximum des bonnes choses de la vie et soyez dans l'instant présent, sans vous projeter dans l'avenir. Se projeter sans cesse dans l'avenir est souvent l'activité préférée du Verseau, mais c'est pompant en énergie ! Cela fatigue et même cela peut démoraliser selon ce que vous imaginez pour votre avenir, si c'est positif ou négatif. Mais comme on ne se refait pas, essayez de canaliser votre mental sur le positif !

Poissons

Un bon week-end en perspective, la Lune dans votre signe se met au service de Vénus et si vous êtes du 1er décan, ce que vous ferez vous donnera du plaisir. Sans parler de la possibilité d'exprimer vos sentiments à la personne que vous aimez, ou avec qui vous pourriez vivre quelque chose. Ne restez pas dans le secret, si vous ressentez quelque chose, parlez-en. A moins que la relation ne soit impossible dès le départ parce que l'autre n'est pas libre, par exemple.