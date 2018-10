L'horoscope du 19 octobre 2018

publié le 19/10/2018 à 05:39

Bélier

Né après le 16 avril, Uranus revient vous chatouiller les neurones et vous revoit quelque peu angoissé à propos de votre avenir. Tout s'éclaircira en janvier, quand Jupiter vous enverra de bons influx : ils seront exacts à partir du 14 février et la période de chance durera jusqu'à début juin, alors qu'Uranus sera revenue en Taureau le 6 mars et ne vous ennuiera plus. En attendant, ne laissez pas l'impatience et l'impulsivité qui vous caractérisent diriger votre vie.

Taureau

Votre 3ème décan reçoit encore l'opposition de Jupiter, dont vous savez qu'elle est à double tranchant. Au positif, elle favorise les rencontres et les associations, voire les mariages dans certains cas. De l'autre, elle vous expose à une sévère concurrence ou à un inspecteur des impôts trop zélé. A moins que vous ne soyez en procès avec quelqu'un et que vous ne soyez souvent en compagnie de votre avocat. Mais tout cela se terminera le mois prochain.

Gémeaux

Rien ne vous plaira plus, 3e décan, que l'idée d'une soirée ou d'un week-end d'évasion. Le 2e décan ne sera pas oublié, après tout les vacances commencent. Des vacances certainement pas très pratiques pour les parents qui ne savent pas quoi faire des enfants, à moins que les grands-parents ne s'en chargent. Sauf que certains pourront partir quelque part avec leur progéniture... 1er décan, le travail devrait normalement primer sur les loisirs, même si ce sont les vacances.

Cancer

C'est peut-être dès ce soir que vous pourrez lever le camp et prendre quelques jours, en couple ou avec vos enfants. Rien qu'à cette idée, vous serez ravi. Il faut dire que vous avez plusieurs planètes de votre côté, dont Vénus la grande prêtresse des plaisirs de toute nature (1er décan), Mercure pour le 2ème décan (relations avec l'entourage proche) et Jupiter pour le 3e décan. Né après le 17 juillet, tout ce que vous direz ou créerez sera valorisant.

Lion

Jupiter, planète des voyages, est à l'honneur ce week-end, mais il n'est pas sûr que ce soit vous qui partiez. Ce sera plutôt votre conjoint ou les enfants. Cela dit, cela ne concerne pas le 1er décan qui, semble-t-il pourrait privilégier la famille pendant quelques jours. En revanche, le 2ème décan voit Mars s'opposer à lui, il aura donc une contrariété à gérer, un imprévu dont il ne sera pas responsable et qui peut l'obliger à régler un problème un peu ennuyeux.

Vierge

Vous n'aurez pas à vous plaindre de la conjoncture, sauf peut-être 2ème décan. Au cours du week-end vous penserez trop et de manière peu constructive. Toutefois, il se peut que certains natifs soient sensibles à l'opposition Lune/Neptune qui se fera entre samedi et dimanche ; vous vous demanderez, pour la énième fois, si vous devez persévérer dans une relation qui ne vous satisfait pas, ou si vous devez reprendre votre liberté. Vous êtes dans le flou le plus total.

Balance

Tout doucement, sans faire de bruit, Uranus revient en Bélier jusqu'en mars. 3e décan né après le 21 octobre, prévoyez encore des tensions relationnelles. Vous n'avez peut-être pas terminé le travail qu'Uranus vous demandait, à savoir de changer votre mode de relation avec les autres et en particulier dans le couple. Le couple parfait n'existe pas, vous et l'autre n'êtes pas parfaits, il faut abandonner un vieux schéma hérité de votre adolescence romantique.

Scorpion

Né après le 17 novembre, Jupiter termine son parcours chez vous en parsemant votre route de chances, petites ou grandes, que vous saurez saisir au vol. L'important n'est pas de gagner au Loto, mais d'avoir le sens de l'opportunité et de saisir les occasions quand elles se présentent. Or, le Scorpion se dit souvent " je pourrais avoir mieux " et finalement il n'a rien car cela n'amène à rien, la perfection n'existe pas chez l'être humain.

Sagittaire

Début du signe, né avant le 28 novembre, Jupiter fait déjà son petit effet et vous propose un très beau voyage, réel ou imaginaire ; un changement d'univers. Il peut correspondre à un changement de boulot, à une promotion par exemple. Mais on peut aussi vous faire honneur, vous remettre une sorte de médaille ou un genre de palmes académiques. Mais si Jupiter est négative, attention à toute forme de négligence concernant vos impôts et autres taxes.

Capricorne

Le Soleil et Uranus s'opposent à votre 3e décan, Uranus revenant pour un temps en Bélier. Né après le 18 janvier, n'ayez pas peur de ce que l'avenir vous réserve. Même s'il vous est difficile de vous décider (Uranus rétrograde jusqu'en janvier prochain), vous avez déjà sauté le pas dans votre tête et parfois dans la réalité. Le reste n'est que littérature... Toutefois, il y a certainement encore quelque chose à accepter, une contrainte que vous n'aviez pas prévue.



Verseau

Le futur retour d'Uranus en Bélier arrangera votre 3e décan qui pourra profiter de son influence pour terminer une étude, ou entreprendre une formation. Cela dit, c'est probablement déjà fait puisqu'Uranus est passée par là en début d'année, mais il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, ou que vous avez laissé en plan et à présent il va falloir le reprendre. Sachant qu'Uranus est pour l'instant stationnaire sur le degré zéro du Taureau, ou 30ème degré du Bélier...

Poissons

1er décan, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous sortir d'une situation très pesante, vous avez réussi et à présent la vie vous fait plein de petits cadeaux. Vous avez trouvé votre chemin et c'est ça le plus important : lorsqu'on est sur son chemin, tout semble plus facile à obtenir. Vous avez probablement mis un projet en route, à moins qu'il ne soit encore dans votre tête : dans ce cas, c'est le moment de le finaliser, vous avez plusieurs mois devant vous.