L'horoscope du 19 mars 2021

publié le 19/03/2021 à 05:30

Bélier

Vous aussi vous serez un peu sur les nerfs, mais vous ne le garderez pas pour vous. En fait, vous parlerez beaucoup, à tout le monde, et cela fera passer votre nervosité. Parler est toujours très thérapeutique pour vous, vous avez besoin de sortir ce que vous avez en vous et peu importe qu'on vous écoute ou pas, vous dites ce que vous pensez et qui vous rend nerveux. 1er décan, c'est vous qui êtes concerné et cela va durer une demi-journée pour chacun ; c'est déjà passé pour certains.

Taureau

C'est une bonne journée pour récupérer de l'argent ou pour vous offrir un petit plaisir gourmand. L'argent est souvent un symbole de confort, de sécurité, de même que la nourriture peut être symbole d'amour, et les deux participent à nos plaisirs, représentés par Vénus. Or elle est en bon aspect avec vous. Mais peut-être que certains auront à réclamer ce qu'on leur doit... Ou alors vous vous fâcherez parce que l'un de vos proches a fait quelque chose de travers, mais rien de très important.

Gémeaux

Né fin mai, la colère gronde, vous êtes mécontent de ce qu'on vous dit et comme vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous direz tout net ce que vous pensez. Et ça passe ou ça casse, vous ne vous en préoccuperez pas tant vous aurez besoin qu'on entende ce que vous avez à dire. Heureusement, vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne et Jupiter envoie au 3ème décan des influx chanceux, propice au développement personnel et professionnel. On vous donnera d'ici peu une preuve de confiance.

Cancer

Vous serez très, voire trop sensible aux bruits et aux rumeurs que vous entendez et qui n'ont pas de fondement rationnel. Avant de vous mettre la tête à l'envers, vérifiez qu'on vous dit bien la vérité et que vous n'êtes pas victime de personnes qui affabulent. Parfois, ces gens-là sont très convaincants. Né autour du 30 juin, continuez à agir en toute liberté, sans vous imposer quoi que ce soit : moins vous aurez de contraintes, mieux ce sera. Si le " travail " n'est pas encore fait, vous êtes sur le point de retrouver une belle liberté.

Lion

Né en juillet, ne réagissez pas trop aux petites remarques qui vous seront faites, elles sont probablement le fruit de la jalousie, celle que ressentent ceux qui se mettent en compétition avec vous. Ça ne sera rien d'important, quelque chose que vous entendrez comme ça... N'y accordez aucune importance, ne vous énervez pas pour des broutilles. D'autant plus que Vénus arrive en Bélier dimanche et que vous en recevrez les influx calmants et adoucissants si vous êtes né en juillet.



Vierge

Le spécialiste de la colère rentrée, c'est vous mais ces jours-ci vous ne pourrez pas vous empêcher d'exploser si vous êtes né en août et début septembre. On vous dira, ou vous lirez quelque chose qui vous mettra sur les nerfs, surtout aujourd'hui et demain... A priori, cela peut venir d'un supérieur ou d'un parent et ils ne penseront pas au fait que vous pourriez être blessé dans votre sensibilité. Cela dit, vous ne montrez pas souvent que vous pouvez être sensible !

Balance

La conjoncture ne vous touchera pas et si on ne s'entend pas autour de vous, dites-vous que ce ne sont pas vos affaires. Ne vous mêlez surtout pas des petites querelles, que ce soit au bureau ou à la maison, vous avez autre chose à faire que de dépenser votre énergie à expliquer à l'un et à l'autre qu'il ne faut pas se fâcher. D'autant plus qu'à la fin, ça vous retombe dessus. 1er décan, prenez de la distance, c'est ce que vous dit la Lune en Gémeaux aujourd'hui, demain et une partie de dimanche.

Scorpion

Vous vous sentirez d'humeur à envoyer des petites piques à ceux qui vous entourent pour voir comment ils réagissent. Ne vous étonnez pas si cela se retourne contre vous ! En général, ce que vous dites est vrai, et vos interlocuteurs en sont d'autant plus furieux que vous avez touché le point sensible. Maintenant, peut-être que vous avez besoin de provoquer ce genre de réaction pour vous affronter à la personne ou aux personnes à qui vous adressez ces remarques un peu désagréables.

Sagittaire

Vous serez sensible à la dissonance qui se crée entre Mercure et Mars, 1er décan pour l'instant. Vous direz quelque chose ou ferez une simple remarques qui provoquera la colère d'un de vos partenaires, professionnel ou affectif. A vos yeux, vos propos n'auront rien de vexant, vous ne serez pas conscient de leur portée... En revanche, celui/celle à qui ils seront destinés ne le verra pas de cet oeil et vous exprimera son mécontentement. La prochaine fois, réfléchissez avant de parler !

Capricorne

Évitez de vous montrer trop brusque en paroles aujourd'hui, vous n'êtes pas toujours très conscient de la portée de vos propos ; ce que vous direz peut avoir des conséquences. Vous vous adresserez à un collègue, ou à un employé, à qui vous ferez un reproche et qu'il soit justifié ou non, la personne prendra de travers ce que vous avez dit. Cela concerne le 1er décan pour l'instant, ce sera au tour du 2ème la semaine prochaine. Donc ce sera oublié assez rapidement pour le 1er décan.



Verseau

1er décan, vous êtes très impatient depuis quelque temps et à force de vouloir aller trop vite, vous risquez de gâcher vos chances ou de blesser vos interlocuteurs parce que vous les houspillerez pour qu'ils aillent plus vite. Cela ne concerne que le 1er décan cette semaine, et encore pas tous ! Si vous sentez que vous ne pouvez pas vous retenir de dire des méchancetés, essayez quand même de les adoucir. Et évitez aussi les dépenses impulsives, celles que vous finissez par regretter.



Poissons

Vous serez nerveux, mais intérieurement, personne ne s'en apercevra. En fait, né en février, quelque chose vous tracasse, il s'agit probablement d'une discussion que vous devez affronter mais que vous préféreriez fuir. Cela dit, vous êtes un peu (ou très) en colère et il faudra probablement que ça sorte. Et croyez-moi, il vaut mieux que vous disiez ce que vous avez sur le coeur, ce n'est pas bon de garder les colères pour soi, même si vous pensez que ça n'a pas d'importance.