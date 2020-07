L'horoscope du 23 juillet 2020

publié le 23/07/2020 à 05:30

Bélier

Si on veut vous faire dire quelque chose, ou vous faire changer d'avis, surtout ne dites rien et ne faites rien pour l'instant. Cela ne concerne que le 3e décan, né autour des 9, 10, 11 avril. 2e décan, l'ambiance semble très orageuse, ne parlez pas trop vite…

Taureau

La dissonance Vénus/Neptune pourrait avoir un impact financier, 3e décan, mais il semble que quelqu'un qui est très avisé dans ce domaine va bien vous conseiller. Né autour des 10, 11, 12 mai, cette personne connaît son affaire, écoutez-la.

Gémeaux

C'est compliqué pour ceux qui sont nés vers les 10, 11, 12 juin, voire pour tout le 3e décan. Vous n'êtes pas sûr de tenir à quelqu'un ou, pour certains, à votre travail. Vous avez envie de lâcher et en même temps, votre gendarme intérieur vous l'interdit.

Cancer

Vos amours ne vous dérangent pas, c'est dans votre entourage qu'il y a un problème et une grosse dispute avec un proche est possible, surtout né entre le 4 et le 7 juillet. Cela fait plusieurs jours que vous êtes exaspéré et cela risque d'exploser, si ce n'est déjà fait.

Lion

Vénus ne s'entend pas avec Neptune aujourd'hui, alors surtout ne rêvez pas à l'amour idéal, ne vous projetez pas dans une histoire qui n'existe peut-être que dans votre tête. Malheureusement, vous le savez, avec Neptune on est souvent dans le flou.

Vierge

Né autour du 12 septembre, il faut absolument que vous preniez conscience de la vraie nature d'une personne que vous aimez et qui vous a déjà déçu plus d'une fois. Cela pourrait se reproduire ces jours-ci… Ou alors vous rêvez trop et devez vous réveiller.

Balance

Vous rêvez à une vie paisible, sans conflit, sans mauvaise nouvelle, mais vous vous rendez compte que cette forme de tranquillité, vous ne l'aurez peut-être jamais. Par ailleurs, si vous travaillez, un/e collègue pourrait se montrer sournois. Protégez-vous !

Scorpion

Vous n'êtes sensible à la conjoncture que sur le plan psychologique. Vous vous posez des questions, vous doutez, vous avez des incertitudes à propos d'une relation. Mais n'êtes-vous pas toujours un peu tourmenté dès que vous êtes amoureux ?

Sagittaire

Aïe ! 3e décan né vers les 11, 12, 13 décembre, vous avez l'impression de vous tromper ou d'être trompé, mais n'étant sûr de rien, ne prenez aucune décision, même pas celle de provoquer une discussion où vous n'auriez aucune preuve à fournir.

Capricorne

Quelque chose va de travers, mais ce n'est vraiment rien d'important, juste un détail, un petit caillou dans votre chaussure. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez à l'un de vos proches, peut-être, et vous tournez et retournez ça dans votre tête.

Verseau

Vous, c'est à propos d'argent que vous pourriez vous faire des idées avec la dissonance Vénus/Neptune, à moins que vous n'ayez une sorte de frénésie de dépenses. Ça peut vous arriver, souvent, la notion de l'argent et sa valeur sont un peu floues pour vous.

Poissons

Né vers les 10, 11, 12 mars, Neptune étant conjointe à votre décan, vous êtes dans le doute à propos d'un ou une ex qui semble vouloir revenir dans votre vie. Et cela fait plusieurs mois que ça dure : il va falloir prendre une décision ferme et définitive.