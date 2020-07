L'horoscope du 18 juillet 2020

publié le 18/07/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, sans pour autant être en conflit avec un parent ou un proche. Simplement, prenez des gants, ne soyez pas agressif. Ou plutôt, ne soyez pas trop susceptible, parce que c'est ce que crée Mars en Cancer, elle accentue votre susceptibilité et cela vous fait réagir de manière trop émotionnelle.

Taureau

Une bonne conjoncture pour votre 1er décan, un petit déplacement peut vous réjouir, à moins qu'on ne vous rende visite et que les échanges soient très agréables. Vous pourriez aussi avoir de bonnes nouvelles d'un proche, surtout né autour des 26 et 27 avril. Des nouvelles que vous attendiez peut-être depuis longtemps !

Gémeaux

Souvent vous avez des relations très étroites avec vos frères et soeurs et il se trouve que vous aurez des nouvelles ou même que vous pourrez voir l'un d'entre eux, 1er décan. Et si vous êtes enfant unique (c'est rare chez les Gémeaux), quelqu'un que vous avez adopté comme un frère ou une soeur vous fera le plaisir de venir ou de vous appeler.

Cancer

La nouvelle Lune se prépare pour lundi mais déjà l'astre de la nuit est chez vous et vous incite à vous intérioriser, à écouter vos intuitions, mais aussi à être trop sensible. Cela ne concerne que ceux de juin qui, s'ils réfléchissent bien, pourront comprendre quelque chose d'important concernant leur place dans la famille et comment mieux la vivre.

Lion

Profitez des prochains jours, jusqu'à la nouvelle Lune au moins, pour faire le point sur la période Cancer, 1er décan. Si vous faites ce bilan, vous y verrez beaucoup plus clair. La rétrogradation et la station de Mercure dans votre signe d'ombre a pu vous inciter à trop rêver et à manquer de limites. Prenez-en conscience, cela vous sera utile.

Vierge

L'un de vos projets, celui de prendre votre indépendance par exemple, est en première ligne, dites-vous qu'il n'y a rien d'urgent, cependant il faut vous préparer, anticiper. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain et si vous êtes du 2ème décan vous n'êtes qu'au début d'une aventure qui pourrait vous changer la vie.

Balance

Auriez-vous des fourmis dans les jambes ? En tout cas vous aurez envie de bouger et si vous pouvez partir aujourd'hui, vous vous sentirez libéré, délivré, surtout 1er décan. 2ème décan, c'est moins facile, je vous l'ai dit : Mars s'oppose à vous et les relations avec ceux qui vous entourent risquent d'être marquées par de l'agressivité.

Scorpion

Deux ou trois bonnes journées à venir, vous vous sentirez plus libre dans votre tête, ou alors si vous êtes en vacances, l'ambiance sera plus chaleureuse que jamais. Peu importe que vous ne soyez pas parti très loin, ce qui comptera c'est votre entourage car c'est avec vos proches, ou des amis, que vous vous sentirez vraiment vous-même.

Sagittaire

1er décan, Lune et Mercure vous invitent à chasser le négatif et à penser positif. Cela ne devrait pas être trop difficile vu que vous êtes le plus optimiste d'entre nous. Mais il est vrai que sous l'influence du Cancer, signe où se trouvent les planètes, vous pourriez passer facilement de l'optimisme au pessimisme pendant quelques heures.

Capricorne

Un état d'esprit changeant au cours de la journée car il dépendra, en fait, de l'attitude des autres, ou de votre conjoint, vis-à-vis de vous. Vous y serez très sensible. Lune et Mercure se rencontrent en Cancer, face à vous, et cela peut aussi indiquer qu'il faut trouver un accord sur un sujet : apparemment vous aurez de bons arguments.

Verseau

Essayez d'éloigner votre peur des maladies, elle risque de vous pourrir la vie pendant quelques jours. En réalité, c'est une peur qui en cache probablement une autre, plus profonde, plus ancienne. Dans certains cas, j'ai pu constater que ceux qui ont peur de la maladie ont été, d'une manière ou d'une autre, maltraités dans leur enfance.

Poissons

Alors là, rien que du plaisir pour ceux du 1er décan, le plaisir de s'épanchez auprès d'un ou une amie, celui de partager et de sentir qu'on est vraiment à votre écoute. Toutefois, cela peut aussi être l'inverse : c'est vous qui serez très gentiment à l'écoute de l'un de vos proches et qui ne serez pas avare en judicieux conseils qui seront entendus.