L'horoscope du 19 juillet 2020

publié le 19/07/2020 à 05:30

Bélier

Vous aurez tendance à vous prendre la tête si vous êtes né après le 15 avril, vous ne parviendrez pas à chasser des pensées pessimistes, juste pendant quelques heures. En fait, Saturne va stationner sur votre Soleil si vous êtes né le 15 et c'est vous qui aurez le plus à réfléchir à votre avenir. Mais sachez que 2021 sera positive pour vous.

Taureau

Pour ce qui concerne votre signe, le Soleil et Saturne vous regardent avec bienveillance, d'ailleurs je ne pense pas que vous serez conscient d'un petit excès de rigidité. Vous aurez des idées et des opinions bien arrêtées, essayez de vous montrer plus souple avec vos proches ou même... avec vous-même. Changer d'idée n'est pas un crime !

Gémeaux

Encore une fois, il est question d'argent pour ceux du 3e décan, la dissonance Soleil/Saturne vous rappelant qu'il faut sortir de l'argent que vous n'avez pas. La conjoncture ne devrait toucher, en principe, que ceux nés après le 16 juin. Vous êtes peut-être indépendant et plus que d'autres vous souffrez de la crise.

Cancer

Le Soleil et Saturne ont entamé une dissonance et si vous êtes du 3e décan, vous en aurez des échos. Votre relation vous oblige à vous poser de nombreuses questions. Soit c'est vous qui sentez que vos sentiments disparaissent peu à peu, soit c'est l'autre qui semble s'éloigner de vous et avoir de moins en moins de sentiments.

Lion

3e décan principalement, la conjoncture indique que vous vous faites du souci, comme beaucoup, pour vos finances. Votre trésorerie n'est plus vraiment ce qu'elle était. Est-ce la faute de la crise récente, très probablement, surtout si vous êtes chef d'entreprise ou artisan. Il va falloir du temps pour remonter la pente... ou mettre la clef sous la porte.

Vierge

La dissonance Soleil/Saturne n'a pas d'impact sur vous, vous risquez juste d'être un peu agacé, 3e décan, parce que vous trouvez que tout avance trop lentement. Il y a plein de promesses intéressantes pour votre décan, mais il est vrai qu'avec Saturne même en bon aspect, il ne faut pas ignorer le temps. Ne jamais être pressé avec Saturne !

Balance

1er et 2e décan, le soleil brille pour vous, mais ce n'est pas le nirvana pour le 3e décan. Vos petits démons intérieurs vous déstabiliseront momentanément. Une tendance à la déprime, à vous dévaloriser peut-être, à moins que vous ne vous fassiez beaucoup de souci pour quelqu'un de la famille ou pour une question immobilière.

Scorpion

Le Soleil et Saturne sont heureusement en bon aspect avec vous et vous promettent à la fois une pensée bien structurée et une forme de clairvoyance très utile à vos proches. Vous êtes probablement le signe le mieux servi par la conjoncture qui, pourtant, semble être déprimante pour beaucoup d'autres signes. Vous, elle vous rassure.

Sagittaire

Saturne, qui représente vos besoins financiers, est fâchée avec le Soleil et vous découvrez ou faites semblant de découvrir qu'il y a une grosse facture à payer. Vous l'avez probablement ignorée, mais elle a pu se rappeler à vous ou elle va le faire dans les prochains jours. Même si vous êtes en vacances, vous vous en souviendrez.

Capricorne

Comme je vous l'ai dit, Saturne est de retour chez vous 3e décan jusqu'en décembre. Dans les prochains jours vous aurez encore plus le sens du devoir que d'habitude. Cela signifie, entre autres, que le plaisir sera absent (momentanément) et que vous vous culpabiliserez très fort si vous ne prenez pas telle ou telle responsabilité.

Verseau

Là où se trouve Saturne, 3e décan, la planète est un facteur de rancune. Vous semblez en vouloir à une personne qui a fait et fait de nouveau obstacle à vos ambitions. Mais veillez à ce que votre imagination ne lui prête pas des intentions qu'il ou elle n'a pas. Le Soleil est en Cancer, signe qui est marqué par une imagination débordante.

Poissons

Vous êtes parmi les signes favorisés par la conjoncture. Vous avez pris ou prenez conscience du fait que vous pouvez compter sur vos amis, et inversement. Grâce à Saturne, vous êtes plus mûr, plus responsable, vous avez approfondi certains sujets que vous dominez bien et cela vous rend plus sûr de vous lorsque vous êtes en compagnie.