L'horoscope du 22 septembre 2019

publié le 22/09/2019 à 06:43

Bélier

Vous serez un peu éruptif aujourd'hui, très susceptible et certains auront envie de se replier sur eux-mêmes, plus pour se protéger que pour s'isoler. Il faut dire que la Lune va vers une opposition avec Saturne et que si vous êtes du 2ème décan, cela ravivera la dissonance entre Mercure et ce même Saturne, qui a tendance à vous rendre mutique. Vous gardez des choses pour vous que vous feriez mieux de partager, afin que ce soit moins lourd.

Taureau

Vos craintes d'hier sont oubliées et ce dimanche sera très agréable pour la plupart, avec un petit déplacement au programme ou de la visite. Ça bougera et vous ne détesterez pas ça, alors que d'habitude vous privilégiez votre tranquillité... Des plus jeunes seront autour de vous, enfants, petits-enfants et ils vous amuseront au lieu de vous déranger. Et c'est même peut-être vous qui saurez les amuser ou les intéresser à autre chose qu'à leur écran.

Gémeaux

Vous profiterez de chaque instant de ce dimanche, très agréable parce que vous aurez le sentiment de compter aux yeux des autres, surtout 2e décan. Vous avez souvent été comme ignoré ou manipulé cette année, (dissonance de Neptune) mais comme cette planète rétrograde en ce moment, vous êtes moins dans cette ambiance délétère. De plus, le Soleil entre en Balance demain, inaugurant une période où votre amour-propre sera flatté.

Cancer

La Lune étant chez vous, vous aurez des sautes d'humeur mais vous saurez les contrôler, surtout 1er décan. Vous êtes moins victime de vous-même à présent. Je pense que le bon aspect qu'Uranus vous envoie indique que vous avez changé, que vous avez découvert que vous pouviez vous contrôler et que vous faisiez parfois un drame de choses qui n'en valaient pas la peine. 2ème décan, Mercure et Saturne sont toujours en mauvais termes et vous n'êtes pas d'humeur à communiquer.

Lion

L'un de vos proches vous boude ? Ou c'est un enfant qui se referme ? Qu'à cela ne tienne, vos talents de comédien et votre humour dérideront tout le monde. Surtout si vous êtes du 2ème décan. Natif de juillet, vous serez plus intériorisé que d'habitude, peut-être que vous aurez besoin de dormir davantage afin de vous ressourcer ? Quoi qu'il en soit, s'il vous vient l'envie de faire la sieste, surtout ne résistez pas : votre corps sait ce dont il a besoin.

Vierge

Soit vous recevrez des amis, soit vous leur rendrez visite, en tout cas les affinités que vous partagez avec eux seront au premier plan : rien que du bonheur ! Vous n'êtes pas tous concernés bien sûr, certains seront plus axés sur leurs idées, leurs projets, l'avenir et ce qu'ils peuvent en faire. D'autant plus que vous avez de l'énergie à revendre en ce moment, surtout si vous êtes du 3e décan : profitez-en pour vous lancer dans quelque chose de nouveau.

Balance

Au lieu de profiter de ce dimanche pour vous détendre, vous aurez une ou des obligations incontournables et qui vous ennuieront plus que d'habitude. Heureusement, le Soleil entre dans votre signe demain à 9h51 et l'ambiance passera de l'ennuyeuse et trop obéissante Vierge (pour vous) à ce qui fait votre essence, votre personnalité : la douceur et les qualités relationnelles de votre signe. Et comme Vénus vient de passer, ce sera vraiment du gâteau pour le 1er décan.

Scorpion

C'est un bon dimanche, d'une manière ou d'une autre vous vous changerez les idées, votre imagination vous faisant voyager au-delà de toutes les frontières. Mais côté coeur, vous ne serez pas très communicatif, Vénus étant toujours en Balance ce sont les soucis qui dominent et une volonté de cacher ce que vous ressentez (1er décan). En outre, Mercure et Saturne sont en bisbille depuis deux ou trois jours, ce qui n'arrange pas les choses côté communication.

Sagittaire

La seule planète à vous peser encore c'est Mars, elle vous oblige à tout prendre au sérieux, alors que justement ce n'est pas ce dont vous avez envie, 3e décan. Votre signe est parfois très tourné vers les études, la culture, mais c'est aussi un signe qui aime faire la fête, qui adore jouer et s'amuser, mais avec Mars au zénith vous avez des consignes de discipline. Toutefois, rien ne dit que vous ne vous les imposez pas vous-même. Mars ne sera plus dissonante après le 3 octobre.

Capricorne

C'est une bonne journée pour vous rapprocher de votre chéri/e ou d'un membre de la famille ; vous serez dans le partage et ça vous fera du bien. Surtout que vous êtes assez renfermé de nature et que c'est accentué depuis quelque temps par la présence de Saturne dans votre signe (2e décan). La soirée sera d'ailleurs moins agréable pour ce 2e décan, la Lune s'opposant à Saturne, quelque chose vous attristera ou vous rendra passagèrement nostalgique.

Verseau

Il faudra peut-être mettre le nez dans votre paperasserie, mais je vous vois venir : vous mettrez au panier tout ce qui peut être source de problèmes. Vous avez l'art de vous débarrasser de ce qui vous ennuie, de jeter ce dont vous n'avez pas l'usage, voire de donner quand il s'agit d'objets ou de vêtements, mais vous faites le vide de temps en temps. Cela correspond bien à votre nature. Vous pouvez d'ailleurs faire le vide dans d'autres domaines.

Poissons

C'est un bon dimanche, à jouer avec vos enfants pour les uns et à exercer votre créativité pour les autres. Ce qui est artistique vous ressource en ce moment ; vous en avez besoin pour être en phase, en équilibre. Et cela va l'être encore davantage avec l'arrivée de la période Balance demain matin. Par ailleurs, né après le 13 mars, vous avez encore l'opposition de Mars qui crée des contrariétés : rapports de force ou désaccord avec votre conjoint.