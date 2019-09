L'horoscope du 19 septembre 2019

publié le 19/09/2019 à 05:00

BÉLIER

Jupiter et Neptune, dont on parle parce qu'elles vont se séparer, ont pu vous faire croire en des rêves stériles, et vous avez durement été ramené à la raison. Et ce n'était pas inutile parce que vous étiez prêt à croire en n'importe quoi et à partir en croisade pour un idéal qui, après analyse et une fois le temps passé, n'en valait pas la peine. C'est encore d'actualité (un peu, très peu) pour l'instant mais plus pour très longtemps, heureusement.

TAUREAU

3ème décan, il faut profiter d'un regain d'énergie et de volonté pour prendre des initiatives un peu plus audacieuses que d'habitude. Faites-vous confiance ! D'habitude vous n'en manquez pas (de confiance), mais il se peut que la dissonance entre Jupiter et Neptune qui a marqué cette année 2019 et qui va heureusement bientôt se terminer, vous ai sapé un peu de votre confiance, surtout en ce qui concerne l'avenir et vos projets.

GÉMEAUX

Depuis des mois, vous êtes celui qui a le plus subi les aléas d'une conjoncture mouvementée mais elle s'essouffle et vous allez retrouver votre équilibre. Pas aujourd'hui, pas tout de suite, mais d'ici la fin octobre Jupiter et Neptune ne seront plus en relation, comme elles l'ont été depuis novembre 2018. Au contraire, en 2020 les deux planètes seront en phase et vous pourrez " réparer " ce qui a été endommagé cette année. Et ça commence dès octobre.

CANCER

Vous avez été et vous êtes encore gêné par Saturne et c'est une bonne chose car cela vous a empêché de rêver trop fort et de faire les mauvais choix. Vous avez dû faire au contraire des choix raisonnables, rester sur vos rails, alors que votre nature rêveuse et imaginative était accentuée par la conjoncture depuis novembre 2018. Peut-être avez-vous quand même été un peu trop idéaliste ? Mais quand vous dépassiez les limites, Saturne vous tapait sur les doigts (2ème décan) !

LION

S'il y a eu un ou des dérapages financiers cette année, quel que soit votre décan vous allez pouvoir rattraper les choses à partir du mois d'octobre. C'est-à-dire dans peu de temps ! En effet, la dissonance entre Jupiter et Neptune qui était active depuis novembre 18, et qui est encore exacte ces jours-ci, va se défaire et ne reviendra plus. Vous pourrez donc reconstruire, si nécessaire. De plus, l'année prochaine, les deux planètes seront en phase et favorables.

VIERGE

Votre année n'a pas été facile 2ème décan, mais j'ai une bonne nouvelle : la dissonance Jupiter/Neptune se défait et sera définitivement terminée sous peu. Elle a commencé à être active en novembre dernier et le sera encore un peu jusqu'à mi-octobre, mais rien à voir avec ce qu'il s'est passé ces derniers mois ; et même récemment. De plus, Neptune est rétrograde donc elle a moins de force et il se peut même que la configuration ne soit pas un réel problème.

BALANCE

Vous avancez, vous développez des idées, certains étudient un sujet qui leur sera très utile, mais il vous semble que vous n'aurez jamais fini d'apprendre ! Vous ne voyez pas de limites et vous avez l'impression qu'il vous manque des bases solides pour aller dans une direction précise. Votre esprit est ainsi fait que vous avez besoin de faire les choses les unes après les autres alors que là, vous avez l'impression que vous avez brûlé certaines étapes.

SCORPION

Certains sont ennuyés de ne pas avoir pu vendre un bien ou emprunter de l'argent. Il se peut que vous surestimiez ce bien ou que vous demandiez trop. Vous surestimez aussi vos besoins et c'est peut-être la raison pour laquelle on vous refuse votre emprunt. Mais vous êtes peut-être au pied du mur à présent et votre intérêt est de réviser vos demandes à la baisse de manière à ne pas vous retrouver le bec dans l'eau.

SAGITTAIRE

La fin de la dissonance Jupiter/Neptune marquera la fin d'une période qui a été, pour certains, remplie d'illusions. La réalité va reprendre ses droits dans le courant du mois d'octobre et vous ne reverrez plus cette configuration avant longtemps. Vous en retrouverez une semblable en 2022, quand Jupiter sera conjointe à Neptune, qui s'occupera alors de votre 3ème décan. Cela signifie que vous, 2ème décan, vous serez sorti d'affaire !

CAPRICORNE

Vous êtes dans une bonne période mais certains natifs du 2ème décan sont obligés de reprendre leur vie en main et de se recréer un cadre solide. Né autour des 4, 5, 6 janvier, vous avez laissé vos responsabilités de côté pendant plusieurs mois, vous en aviez besoin pour vous alléger d'un poids, mais en même temps vous avez eu tendance à fuir la réalité, quelle qu'en soit la raison ! Dès à présent, vous savez que vous devez vous reprendre.

VERSEAU

Auriez-vous vu trop loin, trop grand ? En tout cas, la réalité se fait durement sentir en ce moment et depuis le mois de juin. Mais c'est bientôt fini, la dissonance qui en est responsable va être exacte ces jours-ci et commencera à se défaire la semaine prochaine. Je ne dis pas que vous vous sentirez de nouveau stable et en sécurité tout de suite, mais vous serez sur le bon chemin, un chemin qui vous invite à être plus réaliste.

POISSONS

Vous n'aimez pas l'idée d'avoir à vous conformer, à obéir aux même règles que les autres. Mais cela vous conduit le plus souvent sur des voies de garage. 2ème décan, vous avez probablement souffert de cette disposition cette année car ces fameuses conventions dont vous vous fichez vous ont rattrapé. A moins que vous n'ayez eu à payer une forme de laxisme dans la tenue de votre comptabilité, ou encore que vous n'ayez été faible vis-à-vis de quelqu'un.