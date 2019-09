L'horoscope du 20 septembre 2019

publié le 20/09/2019 à 05:00

BÉLIER

Si vous voulez faire de l'humour, surtout ne vous gênez pas, on appréciera vos mots d'esprit, notamment si vous veillez à ne pas vous moquer des autres. Le " danger " qui plane, c'est que vous soyez un peu trop moqueur, taquin et que cela agace votre entourage. Nous sommes toujours en période Vierge, un signe qui vous invite à la retenue, aussi essayez de maîtriser votre langage afin de ne pas égratigner vos interlocuteurs, même pour faire rire.

TAUREAU

Alors comment on se sent aujourd'hui ? Je vous demande ça parce que votre forme est en question et qu'il se peut que vous soyez patraque, 1er décan. Rien de grave, en principe, et d'ailleurs c'est souvent quelque chose d'extérieur, des événements concernant votre situation professionnelle, par exemple, qui peuvent vous rendre " malade ", mais plutôt dans votre tête donc. 2ème décan, né autour du 7, les questions administratives se règlent.

GÉMEAUX

Vous serez plus sensible et réceptif que d'habitude et vous qui avez du mal avec les émotions, vous ne parviendrez pas à toutes les filtrer. Mais tant mieux ! Il ne faut pas toutes les refouler, ce n'est pas bon pour votre santé car ce sont en général les émotions dérangeantes que vous remisez dans un coin où elles s'accumulent et finissent par se retourner contre vous ! 1er décan, laissez-les s'exprimer, elles ne vous feront aucun mal !

CANCER

Vous serez un peu trop intériorisé aujourd'hui mais ce sont vos proches qui s'en plaindront, pas vous. En fait, vous serez bien en votre propre compagnie, ce qui est une grande force que vous avez peut-être acquise récemment ? En général, le Cancer a besoin des autres pour se sentir bien dans sa peau et quand il arrive à s'apporter à lui-même ce qu'il demande aux autres, sa vie est soudain beaucoup plus passionnante et enrichissante.

LION

C'est grâce à vos amis ou à vos alliés professionnels que vous passerez une bonne journée. On fera quelque chose pour vous, ou c'est vous qui aiderez. Quoi qu'il en soit vous serez content, surtout 1er décan. Vous avez peut-être été très malmené par les astres récemment mais les choses vont nettement mieux depuis la semaine dernière. Le fait est qu'Uranus (la planète qui vous déstabilise) est rétrograde et qu'elle est beaucoup moins active.

VIERGE

Ce vendredi pourrait être important pour vous, il y a une négociation au programme, à moins que vous ne receviez enfin une somme qu'on vous doit. En tout cas, certains seront nerveux et impatient, d'autant plus si vous êtes de ceux qui ont rendez-vous avec un supérieur et que vous êtes en position de demander une augmentation. Il se peut que vous obteniez gain de cause, mais seulement si vous savez vous montrer conciliant.

BALANCE

Prévoyez une bonne journée, vous aurez peut-être la possibilité de vous évader ou, pour certains, d'être invités à un fête où vous charmerez tout le monde (1er décan). Cela dit, quoi qu'il se passe et même si vous êtes devant votre télé, vous vous amuserez et cela vous changera les idées. Un petit week-end en amoureux n'est pas à exclure, toujours pour le 1er décan, aujourd'hui et demain étant des journées qui vous plairont beaucoup.

SCORPION

Vous aurez des facilités pour retourner les situations à votre avantage, sans que vos interlocuteurs, clients ou collègues, ne s'aperçoivent de la manoeuvre. C'est quelque chose que vous savez faire naturellement et la conjoncture s'y prête. Mais il peut aussi être question d'argent et de productivité : il est possible qu'on vous demande de travailler plus de manière à rapporter plus à la société qui vous emploie. Indépendant ? Vous sentirez que c'est votre intérêt de mettre le turbo.

SAGITTAIRE

C'est le bon moment pour lancer une invitation ou pour en recevoir une. Quoi qu'il en soit, vous serez dans une ambiance festive aujourd'hui, 1er décan. Et, en toute logique, l'amitié sera au premier plan, elle vous ressourcera. Toutefois, c'est un peu tendu pour le 3ème décan qui a probablement un petit obstacle à franchir ou une décision à prendre... voire à accepter car elle peut vous être imposée par votre direction... ou par les circonstances.

CAPRICORNE

Le travail sera au centre de vos préoccupations, ce que vous aurez à faire vous demandera de la concentration, de la précision et aussi de la diplomatie. Tout en étant totalement mobilisé sur votre activité, vous devrez malgré tout être attentif à ceux qui vous entourent et aux informations qu'ils pourraient vous transmettre. Et c'est là où il faudra faire un effort parce qu'un Capricorne concentré ne fait absolument pas attention à ce qui se passe autour de lui (elle).

VERSEAU

Un compliment vous flattera, ou alors vous aurez l'occasion d'être fier de vous parce que vous aurez pu montrer l'un de vos talents. 1er décan, tout baigne ! Alors que vous avez été vraiment dans une sorte de tourmente précédemment, le calme revient et les bonnes nouvelles aussi. Certes, Uranus est rétrograde et vous prépare peut-être encore une surprise pour 2020, mais vous serez vous aussi préparé et prêt à affronter car vous vous êtes renforcé.

POISSONS

La famille, parents ou enfants, sera votre essentiel ce week-end, un anniversaire peut être au menu. Cela vous rendra particulièrement sensible et émotif. Si vous avez appris, au cours de votre vie, à vous créer des défenses, des protections contre votre hyper-sensibilité et réceptivité, il vous est conseillé de les activer, sans pour autant bloquer toute manifestation d'émotion. Il y a un juste milieu dont vous n'êtes pas toujours conscient.