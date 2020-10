L'horoscope du 20 octobre 2020

publié le 20/10/2020 à 05:30

Bélier

Né en fin de signe, après le 15 avril, si vous ne vous sentez pas en forme en ce moment, c'est une réponse de votre organisme à tout le stress que vous avez supporté ces dernières semaines. Et en particulier la dissonance Mars/Saturne qui vous a obligé à déployer une forte énergie, pour des résultats peu satisfaisants. Et aujourd'hui, il se peut aussi que vous soyez en colère parce que, comme nous l'avons vu, vous pourriez être victime d'une injustice (né autour du 10/4).

Taureau

Né en avril, Mercure revient à l'opposition de votre décan et, en même temps, forme une dissonance avec Uranus. La spécialiste des changements de dernière minute, des petits événements contrariants dont on se serait bien passé... Mais Uranus représente aussi les contraintes dont on cherche à se défaire pour retrouver une liberté perdue. Or, nous avons tous beaucoup perdu en liberté cette année et vous n'y avez pas échappé, mais il y a quelque chose en plus, une autre forme de contrainte.

Gémeaux

Votre partenaire, affectif ou professionnel, ne vous fera pas plaisir aujourd'hui. Si vous êtes né autour du 11 juin, il ou elle fera preuve d'un manque de générosité qui vous contrariera. Mais l'aspect est rapide et après quelques heures, vous n'y penserez plus. En effet, vous avez l'art d'oublier facilement ce qui vous dérange et surtout les petits travers des autres. Et quand ils vous font des crasses, c'est pareil, vous les oubliez rapidement.

Cancer

Mercure est en bon aspect avec vous, natif de juin mais elle est rétrograde ; cela vous oblige à attendre qu'on se manifeste alors que vous brûlez d'impatience d'avoir des nouvelles, et cela peut autant concerner votre travail que votre vie sentimentale. Toutefois, Mercure représente aussi les adolescents et si vous en avez, il est possible que la communication circule mal, que votre chère tête blonde ne vous écoute pas, et vous ne comprenez pas pourquoi.

Lion

3ème décan, vous allez recevoir un aspect mineur de Jupiter jusqu'en fin d'année. Rien de terrible, juste quelques tracasseries avec un collègue ou un employé. C'est la version pessimiste de cet aspect. Le côté optimiste c'est que vous pourriez prendre plus de place dans votre travail, avoir plus de responsabilités. Cela dépend donc du rôle que joue Jupiter dans votre thème natal. Il se peut aussi que vous ayez à vous soigner, ou que vous deviez soigner un proche.

Vierge

3ème décan, les aspects sont excellents pour vous, Vénus est toute la semaine en conjonction avec votre Soleil et l'amour pourrait vous faire vibrer - et peut-être l'argent aussi, pour certains qui pourraient recevoir une somme. Mais côté coeur, ça pourrait être top, avec une rencontre à la clé et, éventuellement, le démarrage d'une relation. Mais il est important de savoir que Neptune s'oppose à vous et que vous pouvez tomber sur quelqu'un de pas très net. Écoutez vos intuitions.



Balance

C'est une bonne journée pour vos échanges de toute nature et surtout ceux qui concernent un achat que vous voulez faire. Mais vous devez en parler avant, peut-être parce que cet achat est conséquent et un peu hors de votre budget... Veillez à ce que cela ne dégénère pas en dispute, notamment si vous êtes né autour du 12 octobre : Mars s'oppose à vous et cela ne facilite pas du tout les échanges, Mars créant des rapports de force, voire des conflits.

Scorpion

Mercure revient aujourd'hui dans votre 1er décan et se trouve pile opposée à Uranus, ce qui peut vous donner l'esprit de contradiction ou inciter les autres à vous contredire. L'un de vos interlocuteurs de la journée vous donnera l'impression de chercher à vous contrarier en n'étant jamais d'accord avec vous. Si vous le pouvez, ne gardez pas votre colère pour vous, dites-lui ce que vous pensez mais en prenant des gants, comme le conseille le signe régnant, la Balance.

Sagittaire

La Lune est chez vous et regardera Vénus de travers dans la journée. Vous pourriez avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, on qu'on ne vous accorde pas la valeur que vous méritez. Ça ne sera qu'une impression qui disparaîtra rapidement, sauf si vous êtes ascendant Vierge et que vous avez le sentiment que cela arrive souvent ; et ce ne sont pas les autres qui vous dévalorisent mais vous-même ! Né autour des 11, 12 décembre en particulier (pour aujourd'hui).

Capricorne

Né en décembre, si vous avez besoin de joindre quelqu'un ou si vous attendez qu'on vous contacte, soyez patient. Mercure rétrograde jusqu'au 4 novembre. Il peut aussi être question de retards dans les courriers, les livraisons ou d'outils qui ne marchent pas bien, mais des outils qui vous servent à communiquer puisqu'il s'agit de Mercure. Les transports peuvent aussi être un problème : ils prennent du retard par exemple, et vous aussi vous êtes en retard...

Verseau

La conjoncture est irritante pour ceux de fin janvier qui ont le sentiment que ce qu'ils ont construit, les bases sur lesquelles ils évoluent, sont sur le point d'être détruites. Et pas forcément par eux ; ce sont des bases qui semblaient très solides, définitivement acquises et voilà que vous êtes totalement déstabilisé, surtout né fin janvier. Les choses iront mieux en 2021, mais il semble que la vie vous demande de faire un grand ménage, de tourner la page et de reconstruire autre chose.

Poissons

Vous serez un peu trop impressionnable aujourd'hui ! Un rien, un détail, vous donnera l'impression que les autres font beaucoup mieux que vous, ce qui est faux. Ça ne sera qu'une impression, due au fait que vous ne vous appréciez pas toujours à votre juste valeur. Il est possible aussi que celui ou celle que vous aimez, voire l'un de vos enfants, fasse une remarque que vous trouverez vexante, notamment si vous êtes né autour des 10 et 11 mars.