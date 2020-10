L'horoscope du 19 octobre 2020

publié le 19/10/2020 à 05:30

Bélier

Né du 6 au 10 avril, c'est le souk ! Mars est toute la semaine conjointe à votre Soleil et votre impulsivité, liée à des émotions fortes, peut vous faire faire des bêtises. C'est-à-dire prendre des décisions trop rapides, qui iront à l'inverse de vos intérêts, tout simplement parce qu'il vous faudra agir, parfois rendre la pareille et vous venger. Réfléchissez bien aux conséquences avant de prendre la moindre décision et le fait que Mars soit rétrograde peut vous y aider.

Taureau

Le 3ème décan aura la baraka dans les prochains jours, mais ceux du 1er décan seront encore perturbés jusqu'à jeudi par les contraintes qu'on veut leur imposer et dont ils ne veulent pas. Comme nous l'avons évoqué hier, cela peut autant venir d'une relation nocive au travail, que de l'attitude rebelle de l'un de vos proches. L'ambiance s'améliorera au fil de la semaine, mais hélas le Soleil prendra le relais à partir de dimanche et le problème reviendra sur le tapis.

Gémeaux

Ce n'est pas une semaine de rêve, au contraire vous serez un peu trop dans la réalité, le terre à terre, dans ces détails pratiques qui vous cassent tant les pieds : les Gémeaux détestent avoir à s'occuper de la paperasse et beaucoup ont tendance à laisser traîner... Mais, cette semaine, il va falloir faire le ménage en grand et vous occuper activement de votre courrier et de tout ce que vous avez pu laisser en attente. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus libre après.

Cancer

Cette semaine est la suite logique des événements de la semaine dernière pour le 2ème décan, la situation évolue certes, mais trop lentement à votre goût. De plus, Mars étant rétrograde, il ne semble pas que vous allez pouvoir régler le problème dans l'immédiat. Peut-être que vous aurez affaire à la mauvaise foi d'une personne et que vous aurez beau défendre votre cause, on ne vous écoutera pas. Cela concerne surtout ceux nés entre le 8 et le 12 juillet. Tenez bon !

Lion

Vous risquez de changer d'avis brusquement dans le courant de la semaine, alors que vous devriez prendre le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. On sait que vous n'aimez pas laisser traîner, que vous êtes un signe actif et dynamique, mais si vous êtes né fin juillet, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'accepter les contraintes imposées par vos supérieurs (ou vos parents). Le moment n'est vraiment pas venu de prendre la moindre décision.

Vierge

Prévoyez une bonne semaine même si quelque chose vous travaille à l'arrière-plan. Vous serez loin du bureau et c'est peut-être ce qui vous occupera l'esprit ? Les Vierge n'aiment pas abandonner le navire (celui du travail) et cela peut les faire culpabiliser. Réfléchissez bien au fait que, ce faisant, vous ne profitez pas de votre temps libre et vous ne profitez pas non plus du travail que vous pourriez faire au bureau. Le mieux est quand même de décrocher momentanément ; évitez de trop penser.

Balance

2ème décan, vous aurez encore toute la semaine Mars face à vous, les rapports de force, les conflits, les décisions à prendre seront donc dans votre actualité. Vous ne pourrez pas imposer vos volontés, peut-être même qu'il faudra subir celles des autres, ce qui risque de vous contrarier. Mars étant rétrograde, il est possible que rien ne soit vraiment exprimé, mais que ce soit du ressenti. Et vous allez rester dans ce climat jusqu'à ce que Mars redevienne directe, après le 14 novembre.

Scorpion

Prévoyez une bonne semaine puisque le Soleil entrera dans votre signe vendredi : bon anniversaire à l'avance. Quelques freins en 2021, mais rien de très gênant, rien que vous ne puissiez gérer et cela ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs. Je m'adresse surtout aux natifs d'octobre : vous pourriez aussi avoir à déménager, à vendre un bien, à moins qu'il n'y ait des problèmes en famille. Mais la période de mai à juillet sera enthousiasmante, vous réussirez tout ce que vous entreprendrez.

Sagittaire

Vous aurez un peu moins d'énergie à partir de vendredi, avec le Soleil en Scorpion. En fait, votre énergie sera intérieure et vous l'utiliserez pour préparer un projet. Quelque chose qui, si vous êtes du 1er décan, peut voir le jour fin décembre ; vous y aurez passé du temps, et c'est justement la raison pour laquelle ce projet aura des bases solides et peut inaugurer une tranche de vie différente de la précédente. Songez à ce qu'il s'est passé il y a 7, 14, 21 ou 28 ans...

Capricorne

Une douce semaine pour le 3ème décan, qui l'a bien mérité. C'est le 2ème décan qui sera ennuyé par Mars cette semaine, les contrariétés risquent de s'accumuler. C'est déjà le cas depuis quelque temps et ces contrariétés peuvent avoir un lien avec l'administration, les règles que vous devez respecter et on pourrait contester que vous les ayez respectées, ce qui ne vous ressemble pas. Cela concernera ceux qui sont nés entre le 8 et le 11 janvier et qui seront très mécontents.

Verseau

Vous serez sensible à l'arrivée du Soleil en Scorpion vendredi, surtout 1er décan, car quelque chose de votre carrière pourrait se jouer, une décision que vous prendrez et qui sera, peut-être, d'envoyer promener quelqu'un ou de quitter un job. Ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Heureusement, pour certains, cela demeurera intérieur et vous ne passerez pas à l'action parce que vous sentirez peut-être que ce n'est pas le bon moment. Attendez plutôt janvier.

Poissons

Vous êtes d'autant plus gâté par la vie cette semaine, que le Scorpion va prendre les commandes et que c'est votre signe de chance. Vous n'aurez qu'à la saisir. 1er décan surtout, elle va passer à votre portée sous la forme d'une proposition ou d'un tuyau qu'on vous donnera et dont vous sentirez qu'il est bon pour vous. Mais la chance, les ouvertures, pourraient aussi s'exprimer dans d'autres domaines, cependant ce sera rapide, il faudra être très en éveil...