L'horoscope du 18 octobre 2020

publié le 18/10/2020 à 05:30

Bélier

Sachez profiter aujourd'hui, ayez à coeur de vous faire du bien en chassant les pensées négatives et en essayant au contraire de positiver, de ne voir que ce qui va bien. Il est vrai que vous avez plusieurs dissonances en ce moment, mais elles vont se défaire peu à peu, il vous suffit d'être patient (mais on sait que vous ne l'êtes pas). Cependant, avec Saturne en Capricorne c'est comme si vous étiez à l'école et que vous deviez apprendre à accepter la frustration.



Taureau

Comme d'habitude, cette dissonance Mercure/Uranus risque de donner plus de relief à votre besoin de liberté, personnelle ou professionnelle, surtout né début mai. Cela fait probablement des mois que vous cherchez comment vous libérer, qu'il s'agisse de vous libérer de quelqu'un avec qui vous êtes trop lié, ou de quelque chose qui vous entrave et vous crée des contraintes dont vous ne voulez plus. Par ailleurs, né autour des 9 et 10 mai, Jupiter fait parler de vous et parfois sans votre consentement.

Gémeaux

Vous n'êtes pas les rois de l'organisation, souvent vous vous dispersez, mais vous avez intérêt à planifier la semaine prochaine afin de bien gérer votre temps. Que ce soit au travail, ou à la maison si vous avez des enfants et qu'ils ne sont pas partis en vacances. Le problème c'est que vous avez beaucoup à faire en ce moment si vous travaillez, et que vous allez être pris entre deux feux. Mais peut-être qu'un parent peut vous aider ? C'est ce que propose Vénus en tout cas.



Cancer

Comme je vous l'ai promis, tout semble aller pour le mieux, notamment 1er et 2ème décan. Cependant, né autour du 12 juillet, vous semblez être très en colère ! Comme je vous l'avais déjà dit, il se peut que vous soyez injustement traité et même peut-être accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait et surtout dont vous ne vous souvenez pas ! Toutefois, il est aussi possible aussi que ce soit vous qui vous montriez un peu trop autoritaire, alors que ce n'est pas mérité.



Lion

Mercure en Scorpion est en opposition avec Uranus. Si vous êtes de début août, n'anticipez pas une situation qui n'évoluera pas toujours comme vous le pensez. Mais il est possible que cela vous semble inéluctable, d'autant plus que c'est probablement décidé en " haut lieu " et que vous n'avez pas votre mot à dire. Ou alors, si vous êtes " chef ", vous devez prendre depuis plusieurs mois des décisions dont vous savez qu'elles ne peuvent que mécontenter. Mais vous y êtes contraint.



Vierge

C'est encore une bonne journée pour partir et même si ce n'est pas dans votre actualité, quelque chose d'agréable et de prometteur vous changera les idées. Vous n'avez aucune dissonance en ce moment, sauf celle de Neptune qui agit à bas bruit pour ceux nés autour du 11 septembre. Vous l'avez déjà vécue plusieurs fois cette année et vous savez de quoi il retourne... Elle est activée par Vénus et vous pourriez faire preuve de faiblesse vis-à-vis d'un partenaire qui ne vous mérite pas !



Balance

Mercure et Uranus s'opposent, acceptez les petits imprévus qui viendront donner un rythme différent à votre journée. Tout ne se passera pas comme vous le désirez, mais après tout il n'est jamais désagréable d'avoir des petites surprises, et elles ne seront pas désagréables. Toutefois, certains seront quand même légèrement énervés par une question financière qui tournera dans leur tête. Que cela ne vous empêche pas de profiter de ce dimanche. 3ème décan, le silence est d'or.



Scorpion

Dans votre signe Mercure s'oppose à Uranus et vous résistez à tout ce que vous vivez comme une contrainte. Ma liberté avant tout, c'est votre mantra ces temps-ci. Oui mais... N'ignorez surtout pas les lois, celles de la cité et surtout celles qui régissent les relations avec les autres. Cela s'adresse à ceux nés fin octobre et début novembre et qui passent par des moments de colère, d'anxiété, et des moments où ils ont l'impression d'avoir davantage le contrôle.



Sagittaire

Vous ne serez pas sensible à la conjoncture, l'opposition Mercure/Uranus est sur le point de se terminer et vous n'êtes pas personnellement concerné par cet aspect. En outre, les vacances ont commencé et vous avez peut-être la possibilité de partir quelques jours, ou de travailler de chez vous pour surveiller vos enfants. Certes, vous n'aimez pas vous sentir enfermé, mais être en télétravail ne sera pas forcément une punition pour vous, cela dépend où vous vivez...



Capricorne

La conjoncture vous est favorable, un projet qui a vraiment du sens pour vous prend forme dans votre tête, mais n'en parlez à personne pour le moment. On ne vous en ferait voir que les aspects négatifs. Le temps joue pour vous, d'abord il vous permet d'élaborer votre idée et ensuite de voir les planètes quitter peu à peu votre signe (fin d'année). Vous êtes déjà nombreux à vous être débarrassés de situations qui vous ont donné du fil à retordre presque toute l'année.



Verseau

Mercure et Uranus s'opposent, cela ne fait pas vos affaires, vous êtes plus anxieux que d'habitude si vous êtes de fin janvier, mais vous avez des compensations. En effet, Vénus vole à votre secours, c'est-à-dire qu'une personne que vous aimez va vous aider à voir votre situation sous un autre angle, totalement différent. Vous comprendrez peut-être que vous avez été obligé de lâcher prise sur quelque chose parce que ce qui vous attend ne peut être que mieux.



Poissons

L'aspect du jour est un vrai booster pour vous, surtout né début mars. Vous progressez dans la découverte de vous-même ou d'un nouveau centre d'intérêt. Quoi qu'il en soit, quelque chose a déclenché en vous l'envie de réfléchir sur vous-même et peut-être sur votre attitude vis-à-vis de vos proches et vous avez décidé de changer ; mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, vous avez encore plusieurs mois devant vous pour effectuer ces changements.