L'horoscope du 17 novembre 2019

publié le 17/11/2019 à 06:05

Bélier

Vous en voulez à quelqu'un, probablement un collègue et vous tergiversez, vous ne savez pas si vous devez lui dire ses quatre vérités ou non. Attendez jeudi. De toute façon, avec Mercure stationnaire, ce que vous direz n'aura pas la portée voulue. Ou on prendra très mal ce que vous direz alors qu'il n'y aura peut-être pas de raison... A moins que vous ne vous exprimiez de manière à rabaisser l'autre, ce qui ne serait pas du tout une bonne idée.

Taureau

Je reviens sur l'entrée de Mars en Scorpion mardi, car déjà vous devez avoir un rapport de force à gérer ou alors être face à un choix qui vous pose problème, 1er décan. Mais rien de vraiment ennuyeux, cela ne durera que trois ou quatre jours tout au plus. Vous pouvez aussi avoir attrapé froid, être enrhumé, enroué (la gorge est le point faible des Taureau). S'il s'agit d'un rapport de force, veillez à ne pas vous montrer trop inflexible, au contraire, il faut vous assouplir.



Gémeaux

C'est une bonne journée pour vous offrir des petits plaisirs et les déguster en égoïste et tant pis si on vous regarde de travers, notamment 3ème décan. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres, ils auront peut-être des raisons d'être jaloux de votre capacité à vous offrir des bonnes choses et de profiter de la vie. Même si vous êtes de ceux qui ont des (gros) soucis, faites-vous plaisir cela vous aidera à mieux vivre les difficultés que vous rencontrez (2ème décan surtout).

Cancer

Encore de passage chez vous, la Lune est fâchée avec Mars et cela aura pour conséquence d'accentuer votre mauvaise humeur, ou un ressentiment. Peut-être qu'il ne se passera rien de précis, mais certains auront vraiment de bonnes raisons d'être mécontents après un de leurs proches. Cela peut aller de l'enfant qui refuse de faire ses devoirs au conjoint qui ne pense qu'à lui/elle et ne s'occupe pas assez de vous. Mais cela passera en quelques heures.



Lion

Vous aimeriez bien pouvoir vous détendre, 3ème décan, vous avez bossé dur cette semaine. Hélas, un membre de la famille décidera de vous casser les pieds en vous posant des questions auxquelles vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie de répondre. Vous serez évidemment très agacé car vous comptiez, par exemple, faire une bonne sieste et il semble que ça ne se passera pas comme ça. A la limite, prévenez vos proches que vous ne voulez pas être dérangé.

Vierge

Vous aussi vous pourriez être rendu soucieux par la station de Mercure, mais la planète étant bien disposée, vous n'avez pas à vous inquiéter, restez zen. Elle reprendra une marche directe jeudi et si vous êtes né autour des 4, 5 septembre vous serez probablement content de la réponse que vous aurez après jeudi prochain. Il se peut que vous ayez fait une proposition ou que vous en ayez reçu une et vous attendez la réponse depuis un certain temps.

Balance

3ème décan, vous serez un peu trop sensible, susceptible et vous d'habitude si calme, si peu désireux d'entrer en conflit, vous réagirez avec une certaine vigueur. Vous ne vous laisserez pas faire, vos proches voulant peut-être que vous fassiez des choses pour eux, à leur place, alors que vous avez envie de vous reposer et de ne subir aucune contrainte. A votre place, je les enverrais promener sans ressentir de culpabilité ; s'ils sont grands, ils peuvent se débrouiller sans vous, non ?



Scorpion

2ème décan, Mercure entame une station chez vous, ce qui peut signifier qu'une question va occuper votre esprit, mais pas de réponse avant jeudi prochain minimum, ça dépend de votre jour de naissance. Quand je dis qu'elle va occuper votre esprit, cela risque d'être un peu obsessionnel : soit vous attendez une réponse à une proposition, à une demande, soit vous " sentez " quelque chose et vous ne parvenez pas à définir précisément ce que vous sentez.

Sagittaire

Cette station de Mercure en Scorpion est juste agaçante parce que quelque chose, un objet, ne fonctionne pas bien ; et sa réparation peut vous coûter bonbon. C'est une des interprétations possibles de cette conjoncture... Vous pouvez aussi vous faire du souci pour l'un de vos proches, en l'occurrence aujourd'hui, l'un de vos enfants (ado) si vous en avez, voire un frère ou une soeur qui pourrait avoir un souci de santé ou un problème matériel à gérer dans l'urgence.

Capricorne

Une petit dissonance Lune/Mars pour le 3ème décan, qui pourrait ressentir une émotion forte, comme la colère. Transformez-la plutôt en énergie combative. Tout est énergie en ce bas monde et la colère en est forcément une, puissante qui plus est. Mais le propre de l'énergie c'est qu'on peut l'utiliser de diverses manières et que partant de la colère vous pouvez décider que vous allez agir pour rétablir les choses, une injustice par exemple. Ne restez pas avec de la colère.

Verseau

A mon avis, la station de Mercure empêche un rendez-vous d'avoir lieu, ou alors quelqu'un ne vous rappelle pas. Mais cela changera à partir de jeudi prochain. Mercure reprendra alors une marche directe et les informations (Mercure) circuleront plus librement, quelle que soit la façon dont elles seront communiquées. Et si vous vous faites du souci pour quelqu'un, ce quelqu'un vous donnera enfin de ses nouvelles après une période de silence.

Poissons

Jupiter approchant du Capricorne, un projet va prendre forme ou même se concrétiser bientôt pour ceux de février. Les autres suivront un peu plus tard. Ce projet peut aussi être un espoir : l'espoir de faire une rencontre par exemple, et l'année 2020 pourrait être riche dans ce domaine ; certains pourraient même remettre le couvert avec quelqu'un du passé, surtout quand Vénus va stationner en Gémeaux, d'avril à août. A moins que vous n'achetiez un bien...