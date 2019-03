L'horoscope du 21 mars 2019

publié le 21/03/2019 à 05:38

Bélier

Bon anniversaire ! Vous êtes du 1er décan, le mieux servi cette année, il y a aujourd'hui un bel aspect entre Vénus et Jupiter qui créera du profit financièrement. Il peut aussi vous apporter de l'amour, mais l'aspect est moins efficace dans ce domaine que dans celui de l'argent, d'autant plus qu'Uranus occupe à présent le secteur qui représente vos gains et possessions. Vos rentrées ne seront pas régulières mais pourront être importantes par moments.

Taureau

Le Soleil en Bélier est très puissant mais il éclaire un secteur d'ombre, aussi serez-vous un peu moins en forme, certains pouvant attraper une angine, un extinction de voix, enfin tous les petits tracas de santé propres au Taureau. Mais vous risquez aussi de vous faire du souci, parfois de manière irrationnelle, pour l'une de vos entreprises ou parce que vous aurez du mal à aller au bout de ce que vous entreprenez, alors que vous êtes d'habitude très persévérant.

Gémeaux

Avec le Soleil en Bélier, vous serez très dynamique et entreprenant, surtout dans le domaine des projets. Vos idées et concepts seront rapidement mis en oeuvre. C'est vous qui mettrez la pression aux autres, ou au contraire ce sont les autres qui pèseront sur vous pour que vous soyez plus rapide. Mais, quoi qu'il en soit, vous serez efficace à cent pour cent. L'amitié sera également au rendez-vous, de même que vos relations professionnelles, très actives pour vous aider.

Cancer

C'est une période importante de l'année car le Soleil en Bélier éclaire vos objectifs et dope votre ambition. Fixez-vous des buts, en principe vous les atteindrez. Vous y mettrez toute votre énergie et quand vous le voulez, vous en avez des tonnes. En plus, cette, année, vous aurez une belle persévérance grâce à la présence de Mars en Taureau (pour l'instant). En revanche, vous risquez d'être moins investi dans votre vie intime, familiale, faute de temps. Mais ça ne durera pas, bien sûr.

Lion

Une excellente période avec le Soleil Bélier, il vous donne le goût de la lutte, la volonté de combattre et de vous libérer d'une situation qui vous pèse, si vous êtes du début du signe (né en juillet). Vous semblez être sous contrainte, ou ne pas avoir les commandes, le contrôle sur votre vie, et s'il est vrai qu'il faut que vous le repreniez, vous devez le faire différemment : oubliez vos vieilles habitudes, essayez de faire du nouveau, c'est Uranus qui vous le demande.

Vierge

L'astre du jour, puissant en Bélier, éclaire un secteur qui gère vos finances, surtout les revenus que vous pourrez tirer d'un placement ou de la vente d'un bien. Mais il peut aussi être question d'un petit héritage, d'une donation, de quelque chose venant de la famille et qui est un tracas pour certains d'entre vous. Cette période Bélier sera, en tout cas jusqu'au 9 avril, plutôt favorable si vous améliorez votre confiance en vous et ne doutez pas de vos capacités et autres ressources.

Balance

Face à vous, la conjoncture met l'accent sur vos unions et associations : vous pourriez avoir la possibilité de vous adosser à quelqu'un ou à un groupe. Pour l'instant et jusqu'au 31 mars, c'est le 1er décan qui est concerné et qui, ayant vu passer Jupiter en fin d'année dernière, pourrait voir sa situation progresser plus vite qu'il ne le pense. Évidemment, avec le Bélier, il peut y avoir aussi un conflit avec un partenaire, mais ça ne sera pas très fréquent.

Scorpion

C'est votre secteur du travail et de la forme qui est sous l'influence du Bélier. Vous aurez donc une belle énergie pour vous mettre au boulot ou pour en trouver. Si vous êtes demandeur d'emploi, faites feu de tout bois car la période est propice. Cela dit, il est possible que vous ayez un excellent entretien et que vous soyez obligé d'attendre la réponse un certain temps car vous ne serez évidemment pas le seul candidat au job pour lequel vous postulez.

Sagittaire

Une belle période pour vous aussi, les influx du Bélier dopent votre créativité, votre machine à trouver des idées et cela vous vaudra une jolie reconnaissance. 1er décan (jusqu'au 31 mars) vous pourrez en effet recevoir des compliments pour la qualité de votre travail ou la réussite de vos entreprises. C'est également, pour certains, une bonne période si vous voulez mettre un bébé en route (réel ou symbolique) ou pour en accueillir un à la maison.

Capricorne

En période Bélier, vous êtes un peu surchargé de travail et le prenez plus à coeur que d'habitude. Essayez de trouver un meilleur équilibre entre travail et famille. On pourrait en effet vous reprocher de rentrer tard du boulot, ou d'avoir l'air absent, de penser à autre chose, de ne pas écouter ce qu'on vous dit... Et même de vous isoler, de ne pas assez communiquer. Mais toujours est-il que vous obtiendrez apparemment d'excellents résultats au boulot (1er décan jusqu'au 31 mars).

Verseau

Avec le Bélier aux commandes, vous noterez une accélération dans votre boulot, tout ira plus vite parce que vous aurez affaire, enfin, à des gens très réactifs. Et cela ne peut que vous plaire parce que vous-même, si vous êtes un vrai Verseau uranien, vous êtes extrêmement réactif : vous ne laissez pas traîner pour répondre à un mail ou à un coup de fil, à moins que vous ne vouliez volontairement que l'autre attende, parce que vous avez quelque chose à lui faire comprendre.

Poissons

Le Bélier gère vos biens et vos acquisitions, il est donc très possible que ce mois vous permette de faire un achat conséquent et qui est prévu de longue date. Certes, avec le Bélier on est souvent impulsif, mais comme il peut s'agir d'un gros investissement (une voiture par exemple), vous serez bien obligé de regarder les modèles qui vous intéressent et de les comparer. Surtout ne vous précipitez pas, quelle que soit la nature de votre achat, vous avez tout votre temps.