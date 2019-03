L'horoscope du 16 mars 2019

publié le 16/03/2019 à 05:08

Bélier

Gare aux indiscrétions, vous avez appris quelque chose sur quelqu'un de la famille et vous aurez très envie d'en parler. Mais pour l'instant, gardez-le pour vous. Tant que le Soleil est en Poissons, c'est-à-dire jusqu'à jeudi prochain, vous avez intérêt à ne pas crier certaines choses sur les toits, sauf peut-être demain et lundi qui seront de très bonnes journée où vous pourrez parler... mais parler de vous. Ne parlez pas des autres, de vos proches ou collègues, ne révélez rien.

Taureau

La communication sera essentielle pour le 3e décan surtout, si vous en voulez à l'un de vos proches ne laissez pas le ressentiment gagner du terrain. Parlez-lui. Toutefois, Mercure (qui gère la parole, l'échange) étant rétrograde, vous serez très rétif et décidé à garder ce que vous pensez pour vous. Oui, mais, à force les choses s'accumulent et un jour vous explosez, créant une situation de crise. Il vaut mieux vous débarrasser de ce qui vous gêne au jour le jour.

Gémeaux

L'aspect Mercure/Jupiter qui affecte le 3e décan et le voit s'affronter à l'autorité va se défaire dès demain. Mais le problème ne sera pas terminé pour autant. Mercure est rétrograde, donc les choses vont s'intérioriser de part et d'autre ; quand la planète des échanges reviendra aux positions qu'elle occupe ces jours-ci, c'est là où vous pourrez définitivement régler la question ; ce sera la 2ème semaine d'avril. D'ici là, ne faites rien que vous pourriez regretter.

Cancer

Chez vous, la Lune s'oppose à Saturne, ce qui vous incite à vous replier sur vous-même et à réfléchir au choix que vous avez à faire, fin 2e et début 3e décan. C'est-à-dire si vous êtes né entre le 11 et le 15 juillet ; c'est un choix important, qui peut autant concerner un partenariat dans votre travail, auquel il faudrait renoncer, que votre vie amoureuse où, pour beaucoup, la solitude est ressentie plus durement. Vous désespérez de trouver quelqu'un " à la hauteur " de vos attentes.

Lion

Un problème d'argent mineur vous préoccupera, une somme peut avoir mystérieusement disparu. Mais vous avez peut-être oublié que vous l'avez dépensée ? Quand le Soleil est en Poissons, il arrive que vous oubliiez pas mal de choses parce que vous avez la tête ailleurs, que vous êtes plus occupé par votre productivité au travail, ou par la meilleure façon de vous enrichir, ce qui est une bonne préoccupation. Mais, du coup, vous n'êtes pas très attentif aux détails, à certains automatismes.

Vierge

L'ambiance est toujours amicale et il est possible que vous ayez d'agréables projets pour la journée. Vous suivrez le mouvement, ce n'est pas vous qui l'initierez. Mais, ne pas être à l'initiative, ne pas contrôler peut vous gêner, aussi essayez de lâcher prise et de laisser les autres s'occuper de tout. Si vous y parvenez, vous pouvez être sûr que ce sera une agréable journée qui vous changera bien les idées. Sauf 3e décan, né autour des 16, 17 septembre ; il y a une grosse tracasserie, administrative ou autre.

Balance

En ce moment, vous prenez tout à coeur, vous êtes à fleur de peau si vous êtes né entre le 12 et le 17 octobre. Mais il est vrai que quelqu'un vous met sur les nerfs. Un enfant, un parent, votre conjoint ? Nous en avons déjà parlé, c'est en rapport avec la dissonance que Saturne vous envoie et qui est actualisée ce matin. En même temps, il y a du positif dans cette affaire : vous prenez conscience que vous devez vous protéger, mais sans construire forcément un mur autour de vous.

Scorpion

Je vous parlais d'évasion hier, mais pour ceux du 3e décan, c'est plus que de l'évasion ; vous devriez vous tenir à distance de ceux qui vous cherchent. Ils vous connaissent bien apparemment et savent que vous aimez les conflits, mais pas les conflits ouverts où on s'engueule ; plutôt les rapports de force, de pouvoir et ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent si vous ne restez pas ferme sur vos positions.

Sagittaire

Mercure et Jupiter vous jouent encore des tours, 3e décan. Rien de grave, mais le genre de tracasserie qui vous prend la tête et ne vous lâche pas de la journée. Et l'aspect étant exact aujourd'hui, la journée peut être mouvementée ; toutefois, cela a pu être le cas aussi hier. Quoi qu'il en soit, cet aspect se défait puisque Mercure recule, mais elle reviendra dans la 2ème quinzaine d'avril, toujours pour ceux qui sont nés autour des 15, 16, 17 décembre.

Capricorne

Né après le 9 janvier, vous êtes déterminé à prendre les choses en main quoi qu'il vous en coûte. Ça semble un peu lourd à porter mais vous avez le sens du devoir. Au risque de vous épuiser physiquement s'il le faut, vous ferez ce que vous estimez devoir faire. Toutefois, il semble quand même que vous mettez la barre un peu trop haut et que vous exigez beaucoup de vous. Peut-être même plus que ce que vous pouvez donner. Ne vous étonnez pas, après, d'avoir mal au dos !

Verseau

Mars entame une relation avec votre 3e décan et sera également en rapport avec Pluton. Vous risquez de vous heurter à un mur, ne demandez rien ces jours-ci. Mars formera un aspect avec vous jusqu'au 1er avril, chacun à votre tour il faudra faire attention à votre impulsivité et à votre impatience, accentuées par Mars. En outre, vous aurez des fins de non-recevoir si vous demandez quelque chose, aussi ne prenez pas de risque, attendez le mois d'avril qui n'est pas si loin !

Poissons

3e décan, il se peut que vous ayez à retarder un petit déplacement, ou que vous ne puissiez pas recevoir la visite que vous attendez. Mais ce n'est que partie remise. Mercure rencontre Jupiter, ce qui annonce en effet la visite de quelqu'un qui habite loin, mais Mercure étant rétrograde il risque d'y avoir un problème, c'est-à-dire que la personne sera retardée ou empêchée. Mais, comme je vous le disais, ce sera remis à plus tard, rien n'est annulé.