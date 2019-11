L'horoscope du 16 novembre 2019

publié le 16/11/2019 à 05:33

Bélier

Essayez de contrôler vos mouvements d'humeur et vos petits caprices. Si vos côtés enfantins sont parfois touchants, ils peuvent aussi lasser ceux qui vous aiment. Et vous êtes tout à fait capable de vous contrôler, sauf si vous n'êtes pas conscient de vos comportements... ce qui peut arriver. Mais cela signifie que vous êtes encore plus infantile qu'on pourrait le penser. Si vous avez passé la trentaine, évitez de donner cette image de vous aux autres.

Taureau

Un week-end où il y aura du mouvement. Un déplacement peut-être pour rendre visite à un proche, mais à l'inverse, ce proche peut venir vous faire coucou ! Mais pas forcément sans vous prévenir, vous vous êtes peut-être mis d'accord auparavant. En tout cas, vous serez d'humeur badine et taquine, aussi sachez ne pas dépasser les limites de manière à ce que l'ambiance reste bon enfant. Surtout si vous êtes ascendant Scorpion ou Verseau.

Gémeaux

3ème décan, je vous rappelle que Mars et Jupiter s'intéressent à vous et indiquent que vous avez de très bonnes armes pour vous défendre contre une injustice. Ça, c'est surtout dans le cas où Jupiter ne serait pas très positive et serait liée à un problème juridique ou administratif. Mais il se peut aussi que vous commenciez à travailler avec une nouvelle équipe avec laquelle vous avez des chances de bien vous entendre. En tout cas, vous ferez ce qu'il faut pour...

Cancer

La Lune étant chez vous, vous savez d'avance ce que cela signifie : que vous serez victime de vos humeurs ou de vos émotions si vous ne vous raisonnez pas. Mercure est bien placée - en Scorpion - et elle pourrait en effet vous aider à réfléchir avant de montrer votre mauvaise humeur ou de laisser vos émotions prendre le pouvoir. Une autre possibilité existe, que vous passiez votre week-end à vous occuper de vos enfants ou de ceux des autres...

Lion

Appuyez-vous sur vos intuitions et perceptions aujourd'hui, surtout pas sur les conseils de ceux qui vous entourent ; apparemment, ils ne seront pas judicieux. Ils seront inspirés par leurs émotions, alors qu'il faut, pour donner de bons conseils, rester dans la neutralité et se mettre à la place de l'autre, ce qui est difficile quand l'émotion, les sentiments s'en mêlent. Et je pense surtout au 1er décan, qui pourrait être face à une décision un peu difficile à prendre.

Vierge

Vous êtes quelqu'un de très sélectif et il arrive que vous n'ayez pas des tonnes d'amis ; cependant, ceux que vous avez sont fidèles et seront là ce week-end. Peut-être que c'est vous qui les inviterez à partager quelque chose (1er décan) ou que ce sont eux qui se manifesteront. 2ème décan, ouf ! Vénus termine sa dissonance avec Neptune qui a pu mettre le bazar dans votre vie affective ou financière. Tout va s'arranger dans les prochains jours.

Balance

Vous prendrez tout trop au sérieux aujourd'hui, notamment les humeurs de vos proches. Essayez de garder la bonne distance et de canaliser votre sensibilité. Le problème c'est que vous êtes parfois trop réceptif et que si vos proches vous envoient de mauvaises ondes vous les absorbez trop facilement. Face à eux, accordez-vous du temps avant de réagir et surtout protégez-vous ; après tout, vous n'êtes pas sans défenses, non ?

Scorpion

Même si Mars n'est pas loin, vous passerez un bon week-end, vous saurez chasser les vilaines pensées et vous montrer positif. L'évasion sera au menu pour certains. L'occasion peut-être de prendre de la distance, d'aller voir ailleurs si vous y êtes et d'être plus dans la contemplation que dans l'action. Et, n'en doutez pas, vous allez pouvoir vous reposer, recharger vos batterie et démarrer la semaine sur les chapeaux de roues, surtout 1er décan, avec l'arrivée de Mars chez vous.

Sagittaire

En général vous êtes d'humeur égale, et même plutôt joyeuse. Mais vous aurez des doutes à propos d'un proche ou de votre conjoint, et aurez du mal à les chasser. D'habitude, c'est ce que vous faites car s'il y a bien une chose que vous détestez c'est de douter... Mais que voulez-vous, Mercure (mental) est dans le signe du doute, le Scorpion, et comme elle est rétrograde vous pensez trop ! De plus, la Lune en Cancer vous voit également passer d'un état d'âme à un autre.

Capricorne

Un week-end consacré aux autres, si vous voulez être raccord avec la conjoncture, occupez-vous davantage vos proches, laissez lectures et autres travaux de côté. Ceux que vous aimez auront peut-être besoin que vous soyez à leur écoute, surtout l'un de vos enfants adolescent (par exemple), un frère ou une soeur. Il y a un souci pour l'un d'entre eux et vos conseils toujours pleins de bon sens seront très appréciés. Au bout du compte, vous serez content de vous.

Verseau

Il se peut que vous ayez rapporté du travail à la maison, ou que vous ayez du travail dans votre maison ; vous êtes parfois d'excellents bricoleurs, des Géo Trouvetou. Ce personnage de l'univers Disney vous correspond tout à fait, surtout si vous êtes un Verseau uranien (pas comme les autres). Le Verseau saturnien est moins inventif, mais il a bien sûr d'autres qualités, comme le sérieux, la fiabilité, la fidélité en amitié. Mais les autres Verseau aussi sont fidèles en amitié...

Poissons

Un bon week-end, où les plaisirs et les loisirs seront au premier plan et où vos relations affectives commenceront à être moins embrouillées, 2e décan. En effet, Vénus progresse en Sagittaire et termine sa dissonance avec Neptune qui n'a peut-être pas été facile à vivre pour certains ; mais cela a pu ne pas les toucher directement. Toujours est-il que Vénus sera en relation avec le 3ème décan lundi, où elle rejoindra Jupiter pour un des meilleurs aspects de l'année.