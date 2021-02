L'horoscope du 20 février 2021

publié le 20/02/2021 à 05:30

Bélier

Un peu de gaieté ce week-end, vous serez bien entouré et pourrez montrer que vous avez le sens de la répartie et beaucoup d'humour quand vous le voulez bien. Certes, vous serez probablement un peu moqueur et votre entourage peut s'en offusquer, mais vous ne pourrez pas vous en empêcher ! Il y a d'ailleurs un bon aspect entre Lune et Mercure qui vous verra plus observateur que jamais, et qu'est-ce que vous observerez ? Les défauts de ceux qui vous entourent, bien sûr...

Taureau

La planète qui gère ce week-end, c'et Mercure. C'est-à-dire le domaine de la pensée, vos réflexions, votre besoin de trouver des solutions pour vous ou pour les autres. Et vous ne manquerez pas d'idées, votre sens pratique étant très accentué. Par ailleurs, si vous avez un problème, le conflit dont nous avons parlé hier par exemple, vous ne manquerez pas de trouver un porte de sortie dont vous vous servirez très bientôt étant donné que la dissonance responsable commence à s'affaiblir.

Gémeaux

La Lune s'installe chez vous pour le week-end, et grâce à ses bons aspects, elle vous voit de bonne humeur, très compréhensif et volontiers à l'écoute de vos proches. Vous adorez faire parler les autres et d'ailleurs vous y arrivez la plupart du temps, même si vous ne savez pas garder certaines choses pour vous ! En tout cas, vous glanerez d'intéressantes et amusantes informations que vous répercuterez rapidement, cela vous amusera et vous aurez besoin de vous amuser ce week-end.

Cancer

Vous serez distrait, plongé dans vos pensées et peu communicatif. Évitez de donner à votre entourage l'impression que vous boudez, ils ne comprendraient pas et penseraient que peut-être ils sont responsables de vos humeurs. Faites l'effort de sortir de votre bulle de temps en temps, et de leur sourire ou de répondre aimablement à leurs questions. Tentez de leur expliquer pourquoi vous avez besoin d'un peu d'espace et peut-être de solitude pour réfléchir.

Lion

Vous aussi vous aurez envie d'autre chose ce week-end, de sortir au plus vite de votre routine, et un départ en vacances répondra à votre besoin de changement. Si vous pouvez partir, bien sûr, ce qui n'est pas certain car il y a des blocages. Si vous ne pouvez pas partir, vous trouverez un autre moyen pour vous changer les idées : vous ne serez pas à court d'inspiration, d'ailleurs vous avez peut-être quelque chose de prévu avec l'un de vos amis. 3ème décan, c'est toujours orageux.

Vierge

Vous aurez la nette impression que tout votre entourage se repose sur vous et ce sera vrai. D'habitude cela ne vous gêne pas, mais là vous avez envie d'autre chose. Qu'on vous seconde, par exemple, ou qu'au moins on propose de vous aider, d'alléger vos tâches... Vous pourriez également avoir une obligation à remplir, un devoir que vous ne pouvez pas zapper, celui de rendre visite à un parent, par exemple et de vous occuper de lui pendant le week-end.

Balance

Vous pourrez vous échapper, vous alléger de votre charge mentale et de toutes les responsabilités que vous avez sur le dos. Même si vous n'êtes pas en vacances. D'une manière ou d'une autre, vous trouverez le moyen de vous évader et de mieux respirer. Cela dit, vous êtes en pleine ascension, 1er et 2ème décan, et vous ne prenez peut-être pas de vacances parce que vous êtes conscient qu'il faut en profiter pour vous positionner, vous faire remarquer et obtenir ce que vous méritez sur le plan professionnel.

Scorpion

Il y a encore une ambiance de crise pour le 3ème décan, mais cela peut aussi toucher les autres, de manière plus légère cependant. Évitez de trop vous tourmenter, surtout qu'à partir de demain Mercure reprendra une marche directe et que vous aurez les réponses que vous attendez ou des nouvelles parfois surprenantes dans les prochains jours. Certains pourront dire ce qu'ils pensent sans craindre que cela se retourne contre eux. Mais le contexte est toujours très délicat, compliqué pour ceux de fin octobre.

Sagittaire

Si vous sentez un relâchement dans votre couple, ou dans une relation amicale, c'est le bon moment pour renouer les fils en étant davantage dans l'échange. S'il s'agit d'un ou une amie, n'en faites pas une question d'orgueil et prenez votre téléphone. Et en ce qui concerne votre couple, soyez plus attentif et à l'écoute de l'autre, prenez au sérieux ce qu'il ou elle vous dit, ne vous en moquez pas. 2ème décan, à partir de demain vous aurez de bonnes nouvelles.

Capricorne

Vous serez très, voire trop occupé ce week-end et vous aurez du mal à vous détendre. Votre nervosité ne sera pas visible, comme souvent vous resterez de marbre. Mais à force de ne pas montrer ce que vous ressentez, et donc de le garder pour vous, il se peut que vous somatisiez, que vous ayez des problèmes de peau par exemple. Si c'est votre cas, cela signifie que vous extériorisez ce que vous ressentez à travers votre corps au lieu de le verbaliser, d'en parler.

Verseau

Vous serez plutôt content de ce week-end, vous aurez l'occasion de vous distraire et peut-être même de distraire ceux qui vous entourent en faisant un peu le clown. Vous pouvez être très drôle quand vous vous y mettez et faire rire vos proches peut vous aider, vous-même, à vous détendre et à voir les choses de manière un peu plus positive. Cela dit, 2ème décan né après le 3 février, vous avez beaucoup d'atouts en main en ce moment et la chance pourrait frapper à votre porte.

Poissons

Ce week-end sera familial, peut-être partirez-vous tous en vacances ou alors vous aurez quelque chose d'inhabituel à faire, le but étant de vous changer les idées. Pour les uns il s'agira de faire un petit voyage dans le passé, surtout si vous partez et que vous retrouvez un endroit familier... Pour les autres, il faudra au contraire rester à la maison pour diverses raisons, effectuer quelques rangements par exemple, et même parfois un grand nettoyage par le vide, qui ne sera pas inutile.