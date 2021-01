Horoscope : comment connaître votre ascendant ?

publié le 02/01/2021 à 13:30

Rares sont les Français à ne pas connaître leur signe astrologique. Qu'ils croient dur comme fer aux prévisions des astres ou qu'ils se moquent des horoscopes, tout le monde ou presque sait s'il est Vierge, Bélier ou Verseau. Vous connaissez peut-être votre décan? Vous avez peut-être même déjà lu les prédictions de Christine Haas pour l'année 2021. Mais connaissez-vous votre ascendant ? Si votre signe principal dit qui vous êtes au plus profond de vous, l'ascendant peut déterminer votre masque social, ce que les autres perçoivent de vous.

L'ascendant est un point dans votre ciel de naissance, le point de l'écliptique situé sur l'horizon oriental pour un lieu et un moment donnés. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les astrologues favorisaient le signe ascendant, et non le signe principal d'aujourd'hui déterminé par la position du soleil.



Pour connaître votre ascendant, vous devez simplement connaître quelques informations fondamentales sur votre naissance : la date de naissance, le lieu de naissance (car le ciel de Tokyo n'est pas celui de Paris) et surtout votre heure de naissance. Cette dernière information vous permettra bien souvent de retrouver votre carnet de santé ou d'appeler vos parents pour avoir une confirmation exacte.

Une fois ces informations réunies, rendez-vous sur notre calculateur gratuit et vous connaîtrez votre ascendant en quelques secondes. Celui-ci n'évolue pas. Vous pourrez ainsi regarder avec un peu plus d'attention ce qui se déroule pour ce signe dans les horoscopes afin d'affiner les prédictions ou votre portrait astral qui, en réalité, nécessite l'étude complète de votre ciel de naissance, le fameux "thème astral". De nombreux astrologues, sites et applications vous permettent de connaître ce thème astral et de décortiquer votre profil en profondeur. Un portrait peu scientifique mais qui a toujours le mérite de divertir celles et ceux qui ne peuvent s'empêcher de lire l'horoscope du jour avec leur café du matin.