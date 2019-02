L'horoscope du 20 février 2019

publié le 20/02/2019 à 04:15

Bélier

Vous irez d'un extrême à l'autre et passerez d'une tendance à la négligence à un souci exagéré du détail et du travail bien fait. Trouvez un juste milieu ! C'est une chose un peu difficile pour le Bélier qui ne connaît pas la tempérance et qui est entier, autant dans ses qualités que dans ses défauts. En tout cas vous aurez le choix entre ne rien faire et trop en faire, 1er et 2ème décan. Mais le 2e décan choisira plus volontiers l'option ne rien faire. En vacances ?

Taureau

Une pleine Lune positive puisqu'elle oppose des secteurs affectifs de votre thème. Amour et amitié seront au premier plan mais il se pourrait qu'il y ait confusion. Vous ne saurez pas très bien où vous en êtes, toutefois on vous connaît : même si vous devez choisir entre rester ami ou aller vers une relation d'une autre nature, vous trouverez le moyen de faire les deux, de manière à avoir le temps de réfléchir. Il faut dire que, en tant que signe vénusien, vous savez trouver des compromis.

Gémeaux

Vie intime et vie sociale s'opposaient à la pleine Lune et s'opposent encore. Vous êtes partagé parce que c'est les vacances et en même temps, il vous faut du boulot. Vous êtes très conscient du fait que vous avez des problèmes dans votre désir de faire carrière, 2e décan en particulier et vous y penserez beaucoup aujourd'hui, vous chercherez la bonne direction ou, dans certains cas, vous passerez un entretien alors que ce n'est pas la meilleure journée de la semaine (né après le 4 juin).

Cancer

La conjoncture est fort sympathique en ce qui vous concerne, elle parle de déplacement, de voyage, ou d'une bonne affaire à conclure aujourd'hui. Toutefois, il faut se méfier de l'opposition Lune/Neptune qui peut vous faire croire en des choses qui n'existent pas ; mais vous serez persuadé que tout va bien se passer. Aussi, prenez du recul si possible et examinez les détails : ce sont eux qui vous diront si vous êtes sur la bonne voie ou non.

Lion

Il était question d'argent hier avec la pleine Lune et il en sera encore question aujourd'hui. Il y aura de l'entourloupe dans l'air, venant de vous ou d'un autre. Et si on essaye de vous " arnaquer " vous ne vous en apercevrez pas tout de suite, aussi ne donnez aucun accord aujourd'hui, ne vous engagez dans rien, demandez un délai de réflexion jusqu'à demain, la conjoncture sera bien meilleure, pour tous les Lion, quel que soit votre décan.

Vierge

Depuis la pleine Lune d'hier, vous débordez de sensibilité et de susceptibilité ; il y en aura un peu trop aujourd'hui, ne les laissez pas vous submerger, 2e décan ! Vous risquez également d'être suggestible si vous êtes du 2ème décan né après le 6 septembre, aussi essayez de ne pas croire ce qu'on vous dira, ou d'y mettre beaucoup de guillemets. Le doute est parfois destructeur, mais il peut aussi être très constructif dans ce genre de situation.

Balance

Une configuration un peu compliquée depuis hier, 2e décan, vous auriez besoin qu'on vous conseille et même qu'on vous guide davantage dans votre travail. Or, certains ont l'impression qu'on s'en fiche complètement et qu'on vous laisse un peu à l'abandon... Demandez-vous si ce n'est pas une stratégie pour que vous vous preniez en charge et que vous soyez un peu plus " décideur ". Dans ce cas, laissez entendre que vous avez compris le message.

Scorpions

Aucune complication pour vous au contraire, à tel point que vous pourriez bien en créer, afin de donner un petit coup de booster à votre vie, 2e décan surtout. Vous êtes inquiet quand il ne se passe rien, que vous n'avez rien à analyser, que votre cerveau n'est pas totalement occupé par une problématique quelconque. Cela fait partie de votre fonctionnement et, du coup, vous êtes toujours prêt à réagir dès qu'un problème se présente ; vous trouvez rapidement une solution.

Sagittaire

2ème décan, vous avez encore moins le contrôle sur une situation qu'auparavant. Des éléments semblent cachés ou c'est vous peut-être qui ne les reconnaissez pas. Quoi qu'il en soit, il y a un mystère que vous avez le plus grand mal à percer et il peut concerner votre famille, vos origines, une recherche que vous êtes en train de faire (né après le 6 novembre en particulier). 3e décan, vous allez très bientôt être confronté à une problématique de ce genre, où le mystère règne.

Capricorne

Une bonne pleine Lune hier et une Lune voyageuse aujourd'hui. Vous avez probablement des vacances ou une séquence évasion en ligne de mire. Certains natifs du 2e décan sont poussés, malgré eux et c'est tant mieux, à être beaucoup moins dans la rigueur et dans le repli sur soi, ils découvrent une certaine forme de relation plus ouverte qui leur convient parfaitement. Souvent grâce à des enfants ou des petits-enfants, ou aux conseils d'une personne bienveillante.

Verseau

Une configuration un peu casse-pied car elle vous incite à penser et même à trop penser à une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle pour l'instant. Vous tournez en rond, essayant de trouver des solutions, surtout 2e décan : le mieux serait de lâcher prise le temps que cela se résolve sans que vous ayez le moindre effort à faire. Le temps est votre allié, vous l'oubliez souvent, impatient que vous êtes ! 1er décan, vous l'êtes encore plus que d'habitude avec l'actuelle tonalité martienne.

Poisson

La pleine Lune d'hier, toujours influente, opposait votre signe à celui de la Vierge. 1er décan vous le sentez, vous devez organiser votre quotidien différemment. Une question d'horaires peut-être, à moins que vous ne puissiez changer de service et faire autre chose. 2e décan, une invitation ou une proposition pourraient être d'actualité, mais méfiez-vous, essayez de voir s'il n'y a pas une intention cachée derrière, surtout né autour du 6 mars.