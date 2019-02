L'horoscope du 17 février 2019

publié le 17/02/2019 à 05:39

Bélier

2e décan, Vénus va dépasser Saturne dans le courant de la journée, peu à peu vous allez de nouveau aller vers les autres et laisser vos sentiments s'exprimer. Vous étiez très replié depuis quelques jours, que ce soit à la suite d'un événement qui vous attristait ou vous dévalorisait, ou tout simplement parce que vous aviez besoin de prendre du recul. 3e décan, vous êtes entré dans une période très positive, des portes vont s'ouvrir ou se sont déjà ouvertes pour certains.

Taureau

C'est un peu tendu chez les natifs d'avril. Vous devez veiller à ne pas imposer vos volontés envers et contre tous et à ne pas vous montrer trop inflexible. Or, Mars qui est chez vous depuis jeudi, accentue ces tendances. Il se peut aussi que vous vous mettiez plus facilement en colère, vous qui vous y laissez rarement aller, ou que vous soyez mal dans votre peau à cause d'un petit virus. Mais, quoi que ce soit, sachez que ce sera très passager (Mars reste chez vous jusqu'au 1er mars).

Gémeaux

Si vous êtes sensible à la conjonction Mercure/Neptune, active jusqu'à jeudi prochain, vous risquez de mal évaluer les situations ou certaines personnes. Méfiez-vous des apparences et ne prêtez pas attention non plus à ce qu'on vous dit sur les uns et les autres : vous serez trop suggestible et c'est le dernier qui a parlé qui aura raison. Le mieux serait de ne pas vous faire d'idées ou d'opinions pour l'instant, mais d'attendre et de laisser le temps faire son travail de déblayage.

Cancer

Si vous êtes du 2e décan et que l'opposition Vénus/Saturne est frustrante, offrez-vous un petit plaisir, n'importe lequel pourvu que ce plus compense le moins. Une gourmandise peut parfois suffire, sauf si vous devez surveiller votre poids. Mais regarder un film ou un téléfilm romantique, surfer sur les sites de vacances sur Internet et vous remplir la tête d'images de farniente au soleil, voilà qui pourrait vous aider (un peu) à passer le cap, qui sera dépassé la semaine prochaine.

Lion

La Lune entre dans votre signe à 16h22, vous risquez d'être un peu agité parce que vous aurez l'impression d'être responsable de tout, et ce sera peut-être vrai. En général, vous êtes quelqu'un de fort et donnez à vos proches le sentiment qu'ils peuvent se reposer sur vous à tout moment. Mais cela vient aussi de vous, malgré tout, car vous aimez avoir le contrôle de la situation et, en tant que signe de Feu, vous appréciez aussi d'avoir le pouvoir de décider à la place des autres.

Vierge

Il semblerait, 2e décan, qu'un partenaire professionnel ou affectif joue double-jeu avec vous, l'important étant que vous en soyez conscient et qu'il le sache. Il ou elle, évidemment. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manoeuvre face à cette personne, surtout si vous dépendez d'elle d'une manière ou d'une autre. En tout cas, mettez en doute ce qu'il ou elle vous dit, comme à chaque fois que Mercure rencontre Neptune (né autour du 8 septembre).

Balance

Une excellente séquence pour le 3e décan, qui pourrait bien voir aboutir un projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps. Un projet de couple ou d'association. En ce qui concerne le projet de couple, il ne s'agit pas toujours de vous mettre en couple avec quelqu'un, parfois il peut s'agir au contraire de rejeter quelqu'un avec qui vous avez fait une mauvaise expérience, ou de remettre totalement votre couple en question, de tout mettre à plat.

Scorpions

Bonne ambiance, encore, pour les 2e et 3e décans. Mais c'est une autre histoire pour le 1er décan, votre partenaire peut vous en faire voir de toutes les couleurs. Toutefois, il est très possible que vous ayez un choix à faire, une décision à prendre et que vous soyez très hésitant, alors que vous ne l'êtes pas d'habitude. 3e décan, si vous avez conquis un pouvoir, financier ou autre, faites-en bon usage ; le pouvoir est un prêté et il faut le rendre un jour...

Sagittaire

3e décan vous êtes content de tout, mais si vous êtes né vers le 8 décembre, ne confondez pas ce qu'on vous dit avec ce que vous avez envie d'entendre. Vous aurez une nette tendance à ne pas écouter ce qu'on vous dit tant vous serez persuadé de détenir la vérité. Votre vérité n'étant pas toujours celle des autres, il serait intéressant justement de les confronter, or la conjoncture indique que vous êtes prêt à tout pour ne pas le faire.

Capricorne

2ème décan, vous êtes attristé, morose à cause de la conjonction Vénus/Saturne, mais il semble qu'on vole à votre secours ; on vous dira des mots apaisants. L'un de vos proches saura vous démonter par A B que vous dramatisez peut-être un peu, ou que vous vous complaisez dans la nostalgie, ce qui n'est jamais bon ! Un petit peu ça va, trop " bonjour les dégâts ". Cela dit, il est parfois très long de sortir d'une spirale un peu dépressive ; mais vous en sortirez !

Verseau

Le ciel est un peu orageux, hélas, et les natifs de janvier seront très irritables. En revanche, le 3ème décan décolle, ses projets pourraient l'aider à changer de vie. Enfin, pas tout le 3e décan, juste ceux qui sont nés vers 17, 18 février. Vous serez encore dans cette ambiance jusqu'en mars. 2e décan, Mercure vous envoie des influx qui accentuent votre tendance naturelle à négliger ce qui est matériel. Faites quand même attention, réfléchissez si vous " jetez ".

Poisson

Vous aurez besoin de vous dévouer, de rendre service, d'aider ceux que vous aimez et les autres. En fait, le sentiment d'être investi d'une mission vous motivera. Et il faut dire qu'avec la conjonction Vénus/Saturne pour vous aider, vous serez là pour ceux qui ont besoin de vous, quitte à sacrifier des loisirs que vous aviez prévus, pour vous occuper d'eux. Cela concerne surtout le 2e décan. 1er décan, il se pourrait que tout ne se passe pas comme vous l'avez prévu.