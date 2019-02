L'horoscope du 18 février 2019

publié le 18/02/2019 à 03:46

Bélier

Votre meilleur atout cette semaine, c'est encore Jupiter et les développements que vous avez mis, ou êtes en train de mettre en place. Avec quelques obstacles quand même, expliqués par la présence de Saturne dans votre secteur de carrière si vous êtes né après le 7 avril : l'un de vos supérieurs semble vous mettre des bâtons dans les roues alors que vous croyez dur comme fer dans votre projet ou votre idée. 1er décan, une semaine un peu paresseuse, seriez-vous en vacances ?

Taureau

Ce sont encore les natifs d'avril qui font la Une, vous ne serez pas toujours d'humeur égale et tout vous irritera. Il ne faudra surtout pas vous frustrer ! Mars est encore conjointe à votre Soleil et cela peut aussi avoir un effet positif dans certains cas, c'est-à-dire que vous allez vous investir à fond dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau travail... Ou que vous allez mettre votre énergie au service des autres ou d'une personne autour de vous qui est malade.

Gémeaux

Si vous faites ce qu'il faut pour ne pas vous prendre la tête avec l'un de vos supérieurs, pas de problème. Mais je crains que vous ne vous contrôliez pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir trois planètes en Poissons, votre secteur de carrière et qui représente aussi les personnages importants de votre vie, et que votre attitude pourrait déplaire à l'un d'entre eux. 3e décan, ce sera orageux à partir de ce jeudi, l'une de vos discussions risque de mal tourner.

Cancer

En dépit de quelques difficultés, toujours pour le 2ème décan, prévoyez une bonne semaine, grâce au sentiment de liberté que vous ressentirez, natif du 1er décan. Il est possible, vu la conjoncture, que vous soyez parti en vacances ou que vous y partiez en fin de semaine et rien qu'à l'idée de vous évader, vous en frissonnez de plaisir à l'avance. Il faut juste, pour le 2e décan, passer le début de semaine qui est un peu difficile sur le plan sentimental ou émotionnel.

Lion

C'est le 3ème décan qui a la vedette cette semaine, avec une entreprise qui réussit ou une création qui plaît. En revanche, un petit obstacle à franchir pour le 1er décan. Il est représenté par Mars, qui occupe le zénith de votre thème et gère votre carrière, ainsi que les personnes importantes de votre vie, comme le patron, un parent ou un représentant de l'autorité. Vous ne serez pas d'accord avec une de ces figures, et ce sont les ordres qu'on vous donnera qui vous déplairont.

Vierge

2ème décan, méfiez-vous de la rencontre Mercure/Neptune, exacte entre aujourd'hui et demain et qui peut vous inciter à commettre une erreur. Une erreur de jugement, une erreur de calcul, mais surtout l'erreur de faire confiance à une personne qui ne le mérite pas et qui a pourtant de l'influence sur vous. En revanche, c'est top pour le 1er décan qui va recevoir ou faire une proposition qui a de grandes chances d'être acceptée. Ou qui va partir en vacances.

Balance

Une semaine très profitable et chanceuse si vous êtes né après le 15 octobre, vous développez ou avez développé l'une de vos activité et cela peut vous rapporter. Toutefois, n'oublions pas que Saturne a entamé une dissonance avec vous mais à mon avis elle ne touchera pas vos activités. Ce sont plutôt vos relations familiales, voire votre couple qui seront en question. Vous pouvez en effet ne plus avoir de sentiments très vifs pour votre partenaire, ils s'éteignent peu à peu.

Scorpions

Tout baigne pour ceux du 2e décan et du début du 3ème, vos relations professionnelles et personnelles sont au top, mais c'est le flop pour le 1er décan. En effet, Mars s'oppose à vous et vous allez être obligé de canaliser votre nature pour faire un compromis, alors que vous n'y êtes pas du tout préparé. Et puis ce n'est pas dans vos habitudes de devoir plier ni même de laisser l'autre vous mettre en situation d'avoir à vous soumettre.

Sagittaire

1er décan, vous allez avoir du pain sur la planche avec Mars dans votre secteur du travail... A moins que vous ne partiez en vacances pour faire un max de sport. Mars est en effet la planète des efforts et vous avez beaucoup d'énergie en vous : souvent vous êtes des sportifs de haut niveau quand même... Ou des intellectuels de haut niveau aussi, puisque vous êtes double : une partie homme, une partie animal, comme le montre le symbole de votre signe.

Capricorne

Vénus s'est posée sur Saturne et si vous êtes du 2e décan, votre coeur pourrait se fermer. Heureusement, à côté de vous, quelqu'un ne vous laissera pas faire. En effet, si Vénus et Saturne ont tendance à représenter une fermeture, peut-être parce que vous êtes blessé dans votre coeur, Neptune est en bon aspect et vous ouvre des horizons : on vous conseille gentiment et cela peut empêcher Saturne de créer de la déprime, du découragement, de l'enfermement.

Verseau

Les plus vernis cette semaine sont ceux du 3e décan, avec un projet béton. Mais ceux du 1er décan se retrouveront submergés de boulot et fatigueront plus vite. Cela dit, peut-être que vous aurez attrapé quelque chose, un rhume, une angine, certains pouvant avoir aussi une extinction de voix... Par ailleurs, la semaine devrait être calme sur le plan sentimental, Vénus est toujours en Capricorne, peu chaleureuse, mais elle entrera chez vous la semaine prochaine !

Poisson

Une bonne semaine puisque le Soleil arrive demain dans votre signe et qu'il sera tout de suite en harmonie avec Mars, ce qui annonce une année très active. Si jamais vous n'aviez pas de travail, vous allez en retrouver et si vous en avez déjà un, vous en ferez plus que d'habitude. Vous serez endurant, résistant, et désireux de faire de nouvelles connaissances. Mais attention aux petites discordes avec des proches ou avec des voisins, voire un confrère.