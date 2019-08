L'horoscope du 20 août 2019

publié le 20/08/2019 à 08:07

Bélier

La Lune est chez vous, ce qui ne peut qu'accentuer votre impulsivité et vos tendances colériques. Vous ne serez même pas conscient de votre agressivité, mais les autres la ressentiront et vous ne comprendrez pas pourquoi ils vous font la tête ou des petites remarques. Cela concerne surtout le 3e décan, parce que le 2e est très gâté aujourd'hui (et hier aussi) par l'harmonie entre Mercure et Jupiter qui lui donne raison dans une affaire délicate (né autour du 4 avril).

Taureau

Vous allez être gâté dans le prochains jours, sauf ascendant Gémeaux ou Sagittaire. Mais pour les autres Taureau du 1er décan : vous aurez tous le atouts en main. Il est vrai que la plupart des planètes seront en phase avec vous et si Uranus vous crée, ou vous a créé des soucis sur le plan professionnel ou familial, vous aurez le sentiment que ça s'arrange. Vous pourriez même être agréablement surpris par l'attitude d'un proche, lequel vous exprimera ses sentiments de manière assez délicate.

Gémeaux

Toujours de belles ouvertures pour le 2e décan, en particulier né vers le 5, on pourrait vous donner raison ou vous faire une offre qui sera difficile à refuser. 3e décan, c'est une bonne journée pour vos projets, pour exprimer vos idées et même peut-être vos sentiments si vous êtes de la fin du signe (né vers les 20, 21 juin). La soirée devrait être très agréable pour vous, même si vous ne faites que regarder la télé ou papoter autour d'un verre avec vos proches.

Cancer

1er décan, vous êtes parmi les élus de la conjoncture et vous allez l'être encore plus dès demain avec de bons aspects pour tout ce qui est échange et communication. Ce sont les relations avec les proches qui seront au premier plan, qu'il s'agisse de ceux du boulot ou de vos amis, confrères, etc. Vous vous sentirez réactif, vous aurez de la répartie et vous rirez facilement. Votre bonne humeur et votre sourire attireront tout le monde. Et vous pourriez entendre une nouvelle étonnante.

Lion

La Lune et Vénus vont s'accorder ce soir, et si vous êtes du 3e décan vous aussi vous accorderez en douceur avec votre chéri/e. Vous dégagerez une belle sensualité, on ne pourra qu'être attiré par vous et par vos charmes. Et comme vous sentirez que ça marche, vous en ferez encore plus pour rendre l'autre fou d'amour. C'est le dernier jour que Vénus transite dans votre signe, alors si vous êtes né les 21, 22, 23 août profitez-en : prenez le plaisir là où vous le trouvez.

Vierge

Vous aurez la tête pleine de chiffres, les uns ayant une facture à payer, les autres se plongeant dans leur comptabilité. Mais tout sera fait vite fait, bien fait ! Dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, votre cerveau est rapide et en général vous êtes plutôt bon en maths. Par ailleurs, 1er décan, vous devez déjà sentir de bonnes ondes autour de vous, émises par des personnes aimantes et que, dans certains cas, vous retrouvez après une absence.

Balance

Né en septembre, vous semblez moins content, voire un peu découragé parce que votre partenaire est de mauvaise humeur. Vous vous posez des questions... sur lui, sur elle. Mais ne vous prenez pas trop la tête, vous verrez que l'ambiance redeviendra agréable d'elle-même. De même que la volonté, le désir, la motivation reviendront après le 2 septembre, quand Mars ne vous regardera plus. Vous n'aurez d'ailleurs plus aucune planète pour vous freiner.

Scorpion

1er décan, vous pourriez bien avoir un coup de cœur amical ces jours-ci, ou alors, autre possibilité, vous recevrez le soutien inattendu d'un allié professionnel. C'est-à-dire que dès demain l'entraide et la solidarité domineront votre zodiaque personnel et que cela marchera dans les deux sens. On vous aidera, vous soutiendra, mais vous aussi serez tenu de rendre la pareille. Ce que vous ferez d'ailleurs de bon cœur. Vous pourriez aussi être attiré par quelqu'un d'un peu spécial...



Sagittaire

1er décan, vous n'avez pas de temps pour vous ces jours-ci. Il est possible que vous vous prépariez à reprendre le boulot ou même à en un démarrer un nouveau. Quoi qu'il en soit, vous êtes motivé à fond, mais sur le qui-vive, un peu inquiet, vous demandant dans quoi vous allez tomber, quelle va être l'ambiance, les collègues, etc. Toutefois, comme Vénus va s'en mêler à partir de demain, il se peut que vous soyez tout de suite content, précisément de la gentillesse de vos collègues.

Capricorne

Au fil des jours, vous allez vous sentir de plus en plus libre et allégé d'un certain poids, surtout né en décembre. Un problème juridique pourrait s'arranger, soit parce que quelqu'un s'en est bien occupé, soit parce que vous-même avez contribué à son succès. En tout cas, nombre de planètes vont se retrouver dans le même secteur, celui qui est justement en rapport avec la justice. Et apparemment, Vénus se trouvant dans le lot, vous pourriez avoir gain de cause.

Verseau

Vous êtes entré dans un période où vous allez pouvoir réparer certaines injustices qui vous ont été faites, ou contre lesquelles vous vous êtes battu ces derniers mois. La période Vierge, qui a déjà démarré avec l'entrée de Mars dans le signe, de Vénus à partir de demain et du Soleil le 23 à 12h03, est toujours un moment de votre année où vous avez le pouvoir d'opérer des mutations, des changements de fond, sur d'importants sujets mais aussi sur des choses moins importantes.

Poissons

3ème décan, il se trouve que vous avez des dépenses à faire aujourd'hui, des achats de rentrée scolaire peut-être. Essayez de ne pas creuser votre déficit personnel. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des marques, prenez celles qui sont proposées par les grandes surfaces... Mais je suppose que vous avez l'habitude ; vos habitudes sont en effet au premier plan en ce moment et ce sont elles qui vous guident. Cependant, le 1er décan, cherche à en sortir à tout prix et c'est une bonne résolution.