L'horoscope du 2 novembre 2020

Bélier

Une semaine à toute vitesse, mais pas d'excès s'il vous plaît. 2ème décan surtout : le Soleil Scorpion vous demande de vous contrôler alors que vous voulez accélérer, étant donné que Mars est dans votre décan. Et même si la planète est rétrograde, elle vous stimule quand même beaucoup. Toutefois, il se peut que vous soyez en train de préparer un projet et que vous soyez très impatient de le voir se concrétiser. Ce qui sera possible fin décembre et janvier.

Taureau

Une semaine un peu compliquée dans vos activités quotidiennes, vous n'aurez pas de temps pour vous et aurez tendance à prendre du retard un peu dans tout. Certes, la plupart du temps c'est dans votre nature, vous n'êtes jamais pressé, vous détestez la pression. Sauf si c'est vous qui vous la mettez... Mais ce sont les autres qui vous demanderont d'être plus rapide, surtout si vous êtes du 2ème décan, alors que vous n'aurez qu'une envie : qu'on vous fiche la paix !

Gémeaux

Né entre fin mai et le 10 juin, vous volerez la vedette aux autres cette semaine. Après jeudi, vous saurez montrer le côté passionné et engagé qui est en vous. Soit vous vous emballerez pour une idée, pour une cause, soit vous aurez un coup de coeur pour quelqu'un et même peut-être pour un objet ou un vêtement. Mais vous êtes dans le contexte Scorpion (signe du mois) qui vous demande de contrôler vos dépenses. Alors faites la part des choses avant de vous lancer.

Cancer

Si le Soleil vous flatte souvent cette semaine, et vous le constaterez parce que vous plairez beaucoup 2ème décan, vous pourriez aussi piquer une grosse colère. Peut-être après l'un de vos supérieurs, votre conjoint ou un parent... Toutefois, il semble que vous êtes dans un état d'esprit à vous bagarrer facilement depuis quelque temps, mais en ce moment vous essayez de vous contenir. De manière à ne pas donner une mauvaise image de vous à ceux qui vous entourent.

Lion

3ème décan, vous avez du mal à vous déplacer depuis plusieurs jours ? Ça va s'arranger cette semaine. A partir de mercredi, tout circulera plus facilement. Il est possible aussi que vous n'arriviez pas à joindre quelqu'un, ou qu'un proche vous boude et ne vous adresse pas la parole. Essayez de ne pas prendre tout cela trop à coeur, dans la mesure où c'est passager. 2ème décan, il n'est pas impossible que vous ayez un petit coup de coeur, surtout né vers les 7, 8 août.

Vierge

Balance

Vous recevrez toute la semaine Mercure et sa dissonance avec Saturne 3ème décan, ne vous étonnez pas si vous êtes gêné, dans vos échanges ou vos déplacements. Vous pourriez aussi être en froid avec l'un de vos proches mais, apparemment, cela va pouvoir s'arranger peu à peu. 1er décan, Vénus est encore " sur " votre Soleil jusqu'à jeudi, vous pouvez user et abuser de votre pouvoir de séduction, surtout si vous avez envie de plaire à quelqu'un en particulier.

Scorpion

Bon anniversaire au 2ème décan, essayez de garder la tête froide, surtout en fin de semaine, car vous aurez tendance à monter trop vite sur vos grands chevaux. Vous vous énerverez et vous irriterez facilement, peut-être après quelqu'un du boulot qui essaye de vous pousser dans vos retranchements en vous disant que vous ne faites pas du bon travail. Ou en vous faisant comprendre qu'il ou elle fait mieux que vous, tout cela étant certainement lié à sa jalousie envers vous.

Sagittaire

Vous recevrez encore toute la semaine de bons influx de Mars et cela, même si elle rétrograde. En effet, vous préparez certainement quelque chose de passionnant. Cela ne devrait concerner, normalement, que le 2ème décan. Tout ira bien aussi pour le 1er, surtout aujourd'hui et demain, vos relations amicales vous combleront. Même chose pour le 3ème décan, qui pourrait recevoir une proposition inattendue après mercredi. Ou quelque chose que vous espériez très fort pourra se concrétiser.

Capricorne

2ème décan, il faut vous battre en ce moment, vous pourriez même avoir l'impression de devoir vous battre pour ou contre vous, pour ou contre les autres. Avec Mars dans votre 4ème secteur de la famille, il se peut que vous ayez des problèmes avec votre conjoint ou avec un enfant et il va falloir attendre la semaine du 16 pour que cela commence à s'arranger. 3ème décan, quelque chose coince, physiquement ou psychologiquement. Mais ça ira mieux après mercredi.

Verseau

1er décan, rien de très excitant, en revanche 2ème décan, l'opposition Mars/Vénus qui se forme à partir de demain pourrait être le témoin d'un coup de coeur. Vous serez épaté par l'intelligence ou l'humour d'une personne que vous croiserez. Et vous y penserez ensuite pendant plusieurs jours, espérant qu'il/elle vous fasse signe. 3ème décan, si vous attendez une nouvelle, un document vous autorisant quelque chose, vous pourrez être satisfait à partir de mercredi et jusqu'au 10.

Poissons

Les aspects solaires sont chaleureux et bienveillants pour le 2ème décan cette semaine, en particulier entre jeudi et vendredi. Une soirée particulière, peut-être ? Ou alors un petit week-end à deux, en amoureux ? Le seul problème c'est Mars dans votre secteur d'argent, il y a un souci dans ce domaine et il semble que vous auriez intérêt à ne pas trop dépenser. Ne vous dites surtout pas, " on verra bien ". 3ème décan, vous aussi il y a un problème à régler, une somme qu'on vous doit ou que vous devez.