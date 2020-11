L'horoscope du 1er novembre 2020

publié le 01/11/2020 à 05:30

Bélier

Occupez-vous de vous aujourd'hui, de vos besoins, offrez-vous un petit plaisir si vous le pouvez ou faites quelque chose qui produira du plaisir, ça vous calmera immédiatement. Surtout si vous êtes du 3e décan, vous avez bien dégusté cette année et ce n'est pas tout à fait terminé. Il faut vraiment attendre la mi-décembre pour que les choses soient moins difficiles à vivre. Et vous pouvez être sûr que 2021 ne sera pas du tout sur le même modèle, vous retrouverez votre envie de voir du monde, de socialiser et de faire des rencontres.

Taureau

Chez vous, la Lune ne forme que des bons aspects aujourd'hui. Cela détendra ceux du 1er décan et favorisera les relations des autres décans, mais ça ne sera pas encore l'idéal. En effet, Mercure qui gère le relationnel avec l'entourage, est en dissonance avec Saturne et cela produit du retrait, du silence, des absences. Toutefois, même si quelqu'un vous manque en ce moment, ou est désagréable avec vous, vous n'êtes pas perturbé pour autant parce que vous savez que c'est provisoire, que le fil de la relation n'est pas coupé.

Gémeaux

Laissez-vous aller à vos sensations, à vos sentiments, surtout né en mai. Ce dimanche est idéal pour éprouver du plaisir et également pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Vous savez être généreux quand vous aimez, il vous arrive même de vous mettre en difficulté mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui, notamment pour le 1er décan. D'ailleurs, vous progressez peu à peu vers une période qui sera enthousiasmante pour certains, qui vont connaître un épanouissement, une belle progression dans le temps, autant dans le domaine pro ou perso. C'est en train de se mettre en place.

Cancer

L'amitié, la solidarité, le partage sont au coeur de ce dimanche et c'était déjà le cas hier. 3ème décan, l'un de vos amis pourrait être très précieux pour mieux gérer une relation. Nous en avons déjà parlé, vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas votre bien et comme vous n'avez pas de vrai moyen d'action, il ou elle en profite à chaque fois pour pousser le bouchon plus loin. Toutefois, vous êtes à bout (né en fin de signe) et vous avez probablement décidé d'agir pour que les choses changent, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain.

Lion

Quelques tensions marqueront cette journée, votre partenaire ne sera pas toujours aussi attentif et soutenant que vous le désirez, mais il est vrai que vous serez un peu exigeant, et il semble que quoi qu'on vous donne, vous aurez l'impression que ce n'est pas assez, qu'on pourrait vous donner plus. Seuls ceux qui sont nés autour des 27,28 juillet n'auront pas à se plaindre car Vénus veille sur leurs relations. Ça circulera bien entre vous et vos proches, aussi bien qu'avec votre partenaire. En fait, vous êtes de ceux qui n'ont plus la dissonance d'Uranus, vous avez donc moins besoin que l'autre vous donne tout !

Vierge

Comme je vous le disais hier, vous êtes dans une bonne période, la présence de Vénus en Balance indiquant que vos besoins et vos désirs sont comblés, notamment 1er décan. Ce n'est peut-être que provisoire, mais tout ce qui peut vous décontracter et mettre votre cerveau au repos est bon à prendre. Essayez d'éloigner toute pensée qui pourrait trop vous énerver et choisissez plutôt de sortir, d'aller respirer, d'être " ailleurs ". Ce sera une vraie détente et cela vous changera totalement les idées.

Balance

Le bonheur n'est pas loin pour ceux du 1er décan, c'est-à-dire que Vénus étant chez vous il n'est pas exclu que vous puissiez trouver chaussure à votre pied, même si ça ne dure pas. Pour tomber sur la bonne personne, il faut procéder par essais/erreurs, vous ne pouvez pas attendre de trouver l'âme soeur du premier coup, ou même du 2ème... Ce n'est qu'en faisant des expériences que vous saurez exactement ce dont vous avez besoin et quel genre de personne peut correspondre à vos besoins. Et parfois, ça prend pas mal de temps.

Scorpion

L'atmosphère est toujours un peu électrique en début de journée, puis la présence de certains membres de la famille vous calmera et ce soir vous serez de nouveau vous-même. Les coups de boutoir d'Uranus vont bien finir par vous faire changer, évoluer, car c'est le but de cette conjoncture qui oppose la planète à votre 1er décan, puis au 2ème l'année prochaine. Mais pas de panique, il peut y avoir du changement positif, mais comme le Scorpion est un signe fixe, il n'aime pas le changement vous pourriez mal le vivre à cause de ça.

Sagittaire

Le 1er décan est toujours sous le charme de Vénus et probablement en train de se demander si une personne rencontrée sur les réseaux sociaux pourrait lui convenir. Comme ami ou plus, si vous avez des affinités, ce qui pourrait être le cas. Les natifs des 26 et 27 novembre sont les plus concernés mais dites-vous (tout le 1er décan) que la période du 15 au 23 décembre sera la plus favorable côté coeur puisque Vénus sera en conjonction avec votre Soleil et en bon aspect avec Jupiter et Saturne ! Une amoureuse configuration

Capricorne

Il pourrait y avoir une petite fête en famille aujourd'hui, peut-être parce que c'est l'anniversaire de l'un de vos enfants ; en tout cas l'ambiance sera joyeuse et ludique. Vous inventerez vous-même des jeux ou des distractions qui vous plairont autant à vous qu'aux enfants. Toutefois, tout le monde n'étant pas logé à la même enseigne, certains pourraient se sentir nostalgiques, avoir l'impression qu'ils ont perdu quelque chose, peut-être leur bien-être intérieur face à des événements déstabilisants.

Verseau

C'est encore une ambiance tendue pour le 1er décan, vous avez perdu une grande partie de vos certitudes, mais dès aujourd'hui ou demain vous retrouverez votre confiance grâce à un proche qui se montrera très réconfortant. A moins qu'un évènement particulier ne vous fasse voir votre situation autrement (surtout né 28, 29 janvier), avec plus de recul, ce qui vous permettra de relativiser. Il est vrai que quelqu'un d'important pour vous pourrait avoir des problèmes qui vous inquiètent et vous font mal augurer de l'avenir.

Poissons

Si vous le pouvez, bougez aujourd'hui, ne restez pas devant vos écrans, sauf bien sûr si l'actualité vous fait palpiter. Et encore, tout ce qui sera trop stimulant est à proscrire. Faites de l'exercice ou trouvez le moyen de dépenser votre énergie, tout en vous distrayant. Appelez vos proches, vous ne les dérangerez pas, et proposez-leur de faire quelque chose ensemble, par exemple. Ou allez vous promener là où il y a du monde, l'important étant que cela vous change les idées.