L'horoscope du 31 octobre 2020

publié le 31/10/2020 à 05:30

Bélier

Faut-t-il casser votre tirelire ou au contraire ne rien dépenser parce que vous avez des projets pour votre argent. Ce sera un gros dilemme pour ceux de fin mars, sensibles à la pleine Lune. Vous pourriez en effet être très tenté par une dépense-plaisir, que ce soit pour vous ou pour celui/celle que vous aimez et si vous ne réfléchissez pas aux conséquences, vous risquez d'avoir à le regretter. Aussi ne vous précipitez pas, prenez votre temps, c'est ce que vous avez de mieux à faire.

Taureau

La Lune passe cette fin de semaine dans votre signe, s'oppose au Soleil et cette pleine Lune rencontre Uranus. Né fin avril, vous devez avoir l'impression d'avoir changé, évolué... C'est ce que vous dit la pleine Lune, ce dont vous devez prendre conscience et c'est certainement le cas dans votre vie professionnelle où, par désir ou par obligation, vous vous êtes dirigé vers autre chose. Quelques difficultés vous attendent encore en janvier, février prochains, mais après vous aurez une autoroute devant vous, en particulier à partir de mai (1er décan essentiellement).

Gémeaux

La meilleure chose à faire ce week-end : débrancher ! Je sais, c'est difficile pour vous parce qu'être connecté aux autres est vital pour vous, mais ça vous ressourcera. Et qui sait, peut-être que vous vous découvrirez un nouveau centre d'intérêt ou que vous en explorerez un auquel vous vous êtes intéressé récemment. En tout cas, ne vous mêlez des affaires des autres que s'ils vous le demandent expressément, s'ils ont besoin de vos conseils par exemple.

Cancer

Né en juin, vous êtes vous aussi très bien servi par la pleine Lune et vous allez passer les deux prochains jours à faire d'agréables projets avec l'élu/e de votre coeur. Des projets de vacances peut-être, à moins que vous ne soyez déjà en vacances et que vous profitiez de cette sympathique parenthèse pour vous retrouver avec votre partenaire ou ami. Vos liens se resserreront le temps de ce week-end, grâce aux affinités que vous partagez, et cela pourrait se prolonger dans les deux prochaines semaines.

Lion

Vous ne serez pas emballé par la pleine Lune de ce week-end, elle éclaire Uranus et si vous êtes de début août, vous constaterez que vous avez intérêt à lâcher prise. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut lâcher " l'affaire " sur laquelle vous êtes, mais que vous avez intérêt à être moins dans le contrôle. Et si vous vivez mal la situation, c'est précisément parce que vous voulez garder une emprise, alors que vous auriez intérêt à laisser un peu de place au hasard, à la vie et aux surprises qu'elle peut vous faire.

Vierge

La pleine Lune marque non seulement ce samedi mais aussi les quinze prochains jours. Elle vous ouvre de très intéressants horizons, surtout si vous êtes né début septembre. Dans la plupart des cas, vous êtes dans une période de forte évolution, professionnelle pour beaucoup, vous avez peut-être découvert que vous aviez plus d'idées et de compétences que vous le pensiez, ou quelqu'un vous l'a fait découvrir. Il est impératif que vous en profitiez et vous pourrez le faire jusqu'en avril prochain.

Balance

Si vous y songez et si vous le pouvez, c'est le bon moment pour investir votre argent. C'est ce que dit la pleine Lune et vous avez quinze jours devant vous pour vous décider. Car évidemment vous hésitez (1er décan, né début octobre), vous n'êtes pas sûr de vouloir investir, mais il semble que ce soit pour votre travail et à terme, vous ne regretterez pas cet investissement. Il est possible aussi que vous puissiez retourner une situation où vous étiez passif par obligation, mais vous " piquerez votre crise " et pourrez changer la donne.

Scorpion

Face à vous, la pleine Lune et Uranus sont conjointes et si vous né fin octobre, vous risquez d'être inquiet ce week-end, probablement pour un membre de la famille. Cela dit, l'opposition d'Uranus est active depuis des mois et ce n'est, aujourd'hui, qu'une réactivation d'un problème relationnel qui n'a pas l'air de s'arranger avec le temps. Quoi qu'il en soit, pour ceux de fin octobre, l'aspect d'Uranus se terminera en avril, vous en serez définitivement débarrassé.

Sagittaire

Des contraintes marqueront votre week-end, des petites choses qu'on vous a demandées comme un service, et vous n'aurez qu'une envie : faire le contraire. Ce sera l'effet " pleine Lune ", une pleine conscience du fait qu'on exploite votre gentillesse en vous en demandant trop. Cela dit, vous pourrez vous débarrasser de vos contraintes, mais en même temps vous n'aurez pas envie de faire n'importe quoi et de déplaire à celui ou celle qui vous a demandé ce service. Cela concerne en particulier les natifs de fin novembre.

Capricorne

Prévoyez un très agréable week-end, vous pourrez faire ce que vous aimez, aller voir une expo, visiter un musée, ou prendre du bon temps avec vos enfants. Certains pourraient même avoir une petite surprise, rencontrer par hasard une personne qu'ils aiment bien par exemple. Sur le plan intime, personnel, vous vous sentirez bien dans votre peau, en accord avec vous-même et avec votre physique, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant (né fin décembre). C'est en tout cas ce que dit la pleine Lune.

Verseau

La conjoncture est pénible pour ceux de fin janvier, vous attendez des nouvelles ou une réponse et vous allez devoir patienter jusqu'à lundi minimum : un vrai défi ! Car, on le sait, vous n'êtes pas les rois de la patience et, la pleine Lune plus Uranus en Taureau vous disent de l'être davantage, même et surtout si cela passe des épreuves qui vous montrent que vous ne pouvez pas accélérer le temps, que les choses ne peuvent se faire qu'avec lui. Cet apprentissage de la patience vous sera très utile.

Poissons

Votre gentillesse, l'intérêt que vous porterez à ceux qui vous entourent, les questions que vous leur poserez, toute votre attitude reflétera votre bonne et généreuse nature. Soyez vous-même ce week-end et profitez de cette pleine Lune qui valorise l'instant présent, notamment si vous êtes né fin février. Plongez-vous dans une lecture, dans un film, tout ce qui vous changera les idées et qui, au final, vous permettra de vous débarrasser des poids qui se sont accumulés au cours de la semaine qui vient de s'écouler.