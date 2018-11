L'horoscope du 2 novembre 2018

publié le 02/11/2018 à 05:45

Bélier

C'est toujours un peu tendu pour ceux de la fin du signe, nés après le 17 avril. Mais Mars vient à votre secours et vous allez pouvoir faire avancer les choses. Cela dit, la situation est liée à une opposition entre Vénus et Uranus, qui préside souvent aux remises en question et autres ruptures. Cette opposition étant durable, il faut que vous réfléchissiez, que vous pesiez le pour et le contre ; d'ici le 15 novembre, ne faites rien que vous pourriez regretter.

Taureau

Vous serez de bonne humeur, heureux de vivre, mais un proche sera mal dans sa peau et vous posera des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Il s'agit probablement d'un de vos enfants adolescents et même si vous avez très envie de l'aider, vous constaterez qu'il est nécessaire qu'il ou elle trouve en lui (elle) la ou les réponses attendues. C'est un service que vous lui rendez, votre enfant doit apprendre à utiliser ses propres ressources.

Gémeaux

Né en mai, votre tendance à la nervosité et à l'irritabilité sera accentuée pendant quelques heures. Une situation vous fera perdre votre tranquillité d'esprit. Mais c'est très momentané et vous trouverez rapidement une solution pour ne plus être perturbé par cette question. Vu que nous sommes en période Scorpion, il peut s'agir d'un petit trouble de santé ou d'un problème à régler sur votre lieu de travail, dans vos rapports avec vos supérieurs.

Cancer

Une bonne fin de semaine pour vous, il y aura un déplacement à faire pour les uns, alors que les autres seront dans un contexte où ils pourront flirter. Vous vous amuserez à faire des sous-entendus que personne ne comprendra mais qui vous feront rire. D'ailleurs, le rire devrait être à l'honneur une grande partie du week-end. Vos relations avec vos proches seront peut-être, dans certains cas, une source de souci, mais vous vous en faites trop pour eux !

Lion

Souvent, en période Scorpion, se pose la question d'un déménagement ou d'un réaménagement de votre espace. Mais c'est peut-être déjà derrière vous ! En effet, Jupiter a joué un rôle toute l'année dans ce domaine de la maison et de la famille, et d'ailleurs elle quitte le Scorpion (où elle se trouvait) la semaine prochaine pour prendre position en Sagittaire, un des meilleurs secteurs de votre zodiaque. Plaisirs, loisirs, création et procréation seront au programme.

Vierge

La Lune vous rend visite et vous voit dans un bon état d'esprit. Mais vous serez accro à vos habitudes, alors que vous pourriez laisser la vie vous surprendre. Vous pourriez, par exemple, accepter de rencontrer quelqu'un qu'on vous a vaguement présenté et qui a souhaité vous revoir. Et pourquoi pas ? Qui ne tente rien n'a rien ! Ne restez pas sur de vieux schémas trop traditionnels, innovez ! Il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer.

Balance

Quelqu'un s'est éloigné de vous et vous vous faites du souci, parfois sans raison valable, pour cette personne, probablement l'un de vos proches. Lâchez prise ! C'est en tout cas ce que vous conseille la conjoncture, surtout si vous êtes du 1er décan : Saturne est en train de terminer sa dissonance avec vous, c'est déjà fait si vous êtes né avant le 29 septembre et dans les prochains jours ce sont ceux du 30 et de début octobre qui feront de même. Mais ce n'est pas facile !

Scorpion

L'entraide, l'amitié sont en vedette, vous aurez envie de montrer que vous êtes là quand on a besoin de vous. Mais vous, acceptez-vous d'avoir besoin des autres ? Parfois on peut se poser la question, tant vous être hermétique et éloigné de ceux qui vous entourent ; le plus souvent par méfiance, parce que vous pensez qu'ils vont vous trahir. Mais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, tout le monde n'est pas sournois et n'a pas de mauvaises intentions à votre égard.

Sagittaire

Un travail à terminer avant ce soir ? En tout cas vous serez obligé de mettre le turbo, tout en veillant à ce que les choses soient parfaitement exécutées. Vous ne souffrirez pas la moindre erreur, de la part des autres comme de la vôtre, vous pourriez même piquer une grosse colère si un travail est mal fait ou bâclé. Par ailleurs, et cela en découle, vos relations avec l'autorité et ses représentants auront un peu de plomb dans l'aile (1er décan surtout).

Capricorne

Une bonne journée et un bon week-end aussi. Vous aurez une impression de liberté, la sensation de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Alors que vous avez généralement beaucoup de problèmes avec la culpabilité, vous n'y penserez même pas et suivrez le fil de votre désir : tant pis si cela déplaît à quelqu'un de votre entourage ! Après tout, vous êtes adulte, vous n'avez de compte à rendre à personne, en tout cas dans votre vie privée.

Verseau

3e décan, Mars est chez vous et se fait sentir ; vous êtes débordé, votre énergie est à éclipses. Toutefois, Vénus et Mars vont fraterniser et ça va se calmer. Ce sera à partir de dimanche et cette harmonie entre la planète du désir et celle des sentiments pourrait aussi vous inciter à vous emballer sur quelqu'un ou sur un projet (toute la semaine prochaine et celle d'après) qui vous fera vibrer. Vous serez dans une ambiance un peu électrique, mais vous apprécierez car tout ira très vite.

Poissons

Comme souvent, vous ne pourrez pas vous empêcher de dire oui si on vous demande quelque chose, alors qu'objectivement vous auriez mieux à faire. Essayez, pour une fois, de ne pas vous soumettre ainsi aux volontés de l'autre, quel qu'il soit : conjoint, enfant, parent. D'autant plus que vous avez des planètes pour vous soutenir (Saturne, Uranus) c'est-à-dire que vous vous libérez de certaines tutelles et qu'on vous y aide.