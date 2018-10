L'horoscope du 31 octobre 2018

publié le 31/10/2018 à 05:47

Bélier

Avec Mercure en Sagittaire, vous aurez naturellement de l'autorité et imposerez facilement votre point de vue. Aussi inutile de faire le matamore 1er décan. Evitez tout excès et ne vous vantez pas de vos exploits pour impressionner les autres : votre seule présence les impressionnera ! Il n'est pas non plus utile de chercher à avoir raison dans toutes vos discussions, le plus important étant que vous soyez sûr de vous et de vos idées et non pas d'en convaincre les autres.

Taureau

1er décan, votre unique souci, pendant deux ou trois jours sera lié à votre argent, et surtout à de l'argent que vous avez placé ou que vous allez pouvoir placer. Vous n'êtes pas sûr de vous, de ce que vous voulez et vous avez besoin de conseils, mais ces conseils que vous obtiendrez ne vous éclaireront pas vraiment ; on ne vous dira rien que vous ne sachiez déjà. Laissez passer Mercure (jusqu'au 12 décembre pour le 1er décan) et vous y verrez plus clair. Ne précipitez rien.

Gémeaux

Mercure s'oppose à vous, indiquant que vous allez être très hésitant sur un choix à faire, 1er décan pour l'instant. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Si vous ne vous décidez pas avant le 17 novembre (pareil pour le 2e décan né avant le 6 juin), il faudra attendre la fin de la rétrogradation de Mercure, laquelle ne reviendra pas en Sagittaire avant le 12 décembre. Si vous le pouvez, décidez-vous avant le 17, quelle que soit la situation, mais ne forcez pas les choses.

Cancer

Vous serez encore plus habile que d'habitude dans le monde des affaires et vos interlocuteurs n'auront qu'à bien se tenir car vous saurez les embobiner. Vous aurez des arguments auxquels ils ne pourront pas résister ! 1er décan jusqu'au 9 novembre, 2e décan jusqu'au 23 mais avec Mercure qui devient rétrograde le 17. Il faudra alors prendre du recul si vous êtes né autour des 5, 6 juillet, l'affaire sur laquelle vous serez sera délicate et demandera réflexion.

Lion

Mercure sera bien située pour vous, surtout en secteur. Vous serez donc le mieux placé pour séduire les clients ou démontrer à quel point vous êtes créatif. Cela dit, il sera aussi question de beaux objets, de vêtements de marque, de ces choses luxueuses que le Lion affectionne tout particulièrement. Peut-être serez-vous en train de décorer votre appartement (ou votre maison) et ce sera un vrai plaisir pour vous de courir les magasins ou les brocantes (1er décan, jusqu'au 9/11).

Vierge

Mercure pourrait vous voir encore plus timide et peu confiant en vous que d'habitude et il faudra que vous fassiez des efforts pour vous exprimer. Ne restez pas avec des non-dits sous prétexte que vous avez peur de blesser l'autre et de perdre son affection ou sa considération (si cela se passe dans le boulot). Cela dit, Mercure ne sera active qu'un jour ou deux pour chacun (1er décan jusqu'au 9) et la question qui vous tracasse peut porter sur un détail que vous êtes le seul à avoir relevé.

Balance

Votre entourage sera au premier plan, l'un de vos proches en particulier, peut-être l'un de vos enfants adolescents qui, c'est très rare, aura besoin de vos conseils. En général, à cet âge, ils font la sourde oreille à tout ce qui peut ressembler à un conseil étant donné qu'ils savent tout mieux que les adultes ; c'est une constante chez les ados. Cela dit, vous serez également de bon conseil dans votre boulot où vous déborderez de bonnes idées.

Scorpion

Pour l'instant Mercure ne fait pas d'aspect, elle va se contenter de vous aider à gérer au mieux votre argent, voire à en demander à un organisme de crédit. Comme elle est sous l'égide de Jupiter, maître du Sagittaire, il se peut aussi que vous dépensiez un peu trop, mais pas forcément pour le plaisir : une grosse facture à payer par exemple, des taxes, un emprunt à rembourser. 1er décan, vous recevrez les influx de Mercure jusqu'au 9 novembre ; elle ralentira avant de rétrograder le 17.

Sagittaire

Avec Mercure dans votre signe, votre sens du contact et votre aptitude à donner de bons conseils sont au premier plan. Vos échanges seront très satisfaisants, mais il faudra que ce soit vous qui les initiez, que vous ouvriez le dialogue. Les petits déplacements pour rendre des visites ou faire des démarches seront également en vedette et si vous êtes du 1er décan vous avez jusqu'au 9 novembre, c'est-à-dire à peu près une journée pour chaque membre du décan à commencer par ceux du 22 novembre aujourd'hui.

Capricorne

Mercure occupe votre signe d'ombre, vous ne serez pas très bavard. Et peut-être pas très en forme non plus : la fatigue risque de vous gêner dans votre quotidien. Votre secteur 12 (le signe d'ombre) représente votre santé et ses aléas ; étant donné que Saturne est dans votre 1er décan, les natifs de décembre pourraient être dans une petite forme, peut-être due au surmenage. Il suffirait que vous vous reposiez 24 heures, que vous ne pensiez pas en boucle à tout ce que vous avez à faire.

Verseau

Mercure s'installe en Sagittaire jusqu'en janvier, une bonne configuration pour travailler sur un projet exaltant. Mais veillez à ne pas voir trop loin ou trop grand, à ne pas penser que vous y êtes déjà, que c'est une chose acquise. Mercure rétrogradera à partir du 17 et il est très possible que cela crée des freins - ou que vous soyez obligé de revoir votre projet de manière à éliminer les éventuels problèmes que vous auriez pu laisser passer par inattention.

Poissons

Soyez très attentif à ce qu'un chef vous dira, natif de février. Ne faites pas comme si vous n'aviez rien entendu, cela aura plus d'importance que vous le pensez. En effet, Mercure vient d'entrer dans votre secteur de carrière et sera suivie la semaine prochaine par Jupiter. Aussi pourrait-on vous remonter les bretelles, justement parce que vous aurez négligé ce qu'on vous a demandé et que vous n'avez pas respecté les consignes. La foudre pourrait vous tomber dessus !