L'horoscope du 29 octobre 2018

publié le 29/10/2018 à 05:47

Bélier

Une semaine très positive pour les natifs de mars, en dépit de la présence de Saturne dans leur Mi-Ciel. Vous prenez de la hauteur et cela vous calme. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas atteindre par des détails ou des remarques sans importance, vous voyez plus haut et plus loin, surtout avec l'entrée de Mercure en Sagittaire (mercredi), qui sera suivie le 8 par celle de Jupiter dans ce même signe. Une période de chance s'installe pour ceux de mars.

Taureau

Vous qui aimez que votre vie soit un long fleuve tranquille, vous êtes probablement de nouveau dans des remous professionnels ou familiaux. 1er décan surtout, enfin pas tout le décan, juste ceux qui sont nés avant le 26 avril (a priori) : Vénus se trouve opposée à Uranus quasiment toute la semaine et les tensions entre vous et un partenaire ou associé vont de nouveau se faire sentir ; c'est même déjà le cas depuis plusieurs jours semble-t-il. Ne réagissez pas impulsivement.



Gémeaux

Une semaine chargée, surtout si vous êtes né après le 11 juin, mais pas d'inquiétude, tout se déroulera selon vos plans, aucun obstacle en vue. Il faut dire que vous y mettrez une forte énergie et que votre volonté de réussir sera sans faille. Prenez de l'élan et lancez-vous dans le grand bain, vous en avez les moyens toute cette semaine si vous êtes né entre le 11 et le 16 juin. Né après le 16, ce sera à votre tour d'avoir de l'audace la semaine prochaine.



Cancer

1er décan, né après le 27 juin, Saturne s'oppose une dernière fois à vous et vous demande de tirer un enseignement des événements de ces derniers mois. Qu'avez-vous appris sur vous-même, ou sur les autres et sur votre manque d'anticipation ? Vous n'aviez pas imaginé que les choses changeraient de cette manière... D'ici peu, Saturne ne s'opposera plus à vous et vous pourrez apprécier de nouveau les plaisirs de la vie, surtout en décembre quand Vénus vous enverra de nouveau de bons influx.



Lion

3e décan, sachez faire des compromis cette semaine, il y va de votre tranquillité. En revanche, 1er décan, tout vous est permis et vous allez pouvoir en abuser. Mercure, planète des échanges, entre chez l'ami Sagittaire ce mercredi et la semaine prochaine ce sera au tour de Jupiter, planète de chance. Il se peut qu'on vous propose quelque chose, probablement un travail natif de juillet, mais il semble que ce soit un remplacement, quelque chose de temporaire.



Vierge

C'est au tour du 3e décan d'être dérangé dans son travail, soit par un supérieur qui en demande toujours plus, soit par un collègue qui veut rivaliser avec vous. Mais il se pourrait bien que cela vous stimule et que vous ayez des armes pour vous défendre et remettre l'autre à sa place. Pour l'instant, ce sont ceux qui sont nés avant le 18 septembre qui sont concernés. Autre interprétation : vous pourriez avoir attrapé un virus, ou avoir mal quelque part.



Balance

Vénus et Uranus n'étant pas en bonne relation toute cette semaine, il y aura des tensions et des retournements de situation si vous êtes né après le 20 octobre. Cela dit, c'est une ambiance que vous avez déjà vécue en début d'année et la situation peut très bien tourner à votre avantage alors que vous ne pensiez pas un instant que cela allait arriver. Par ailleurs, toujours 1er décan, vos contacts et échanges seront au top avec l'arrivée de Mercure en Sagittaire mercredi.

Scorpion

Vénus étant dans votre 1er décan jusqu'à jeudi, vous aussi vous aurez un ou des imprévus à gérer, que ce soit dans le domaine financier ou celui du coeur. Ce n'est pas la première fois que l'aspect de tension d'Uranus se manifeste et ces jours-ci, c'est avec Vénus que cela se passe. La symbolique de Vénus étant également liée aux accords et engagements qui pourraient donc être rompus de manière intempestive, à votre plus grande surprise.

Sagittaire

C'est l'entrée de Mercure dans votre signe qui marquera votre semaine, elle est déjà conjointe à Jupiter et pourrait être porteuse d'une bonne nouvelle, 1er décan. Il semble qu'on vous donnera une autorisation, un feu vert, un laisser-passer, surtout si vous êtes du tout début du signe, né autour des 22, 23 novembre. 3e décan, vous recevrez de bons et toniques influx de Mars toute la semaine et rien ne vous fatiguera ni ne vous lassera. Vous vous investirez dans tout ce que vous ferez.

Capricorne

Nous parlions hier de Mercure/Jupiter, favorables à vos projets, mais vous aurez aussi, grâce aux influx de mars, de fortes espérances de nature financière. La carotte au bout du bâton ! Si l'un de vos projets se concrétise, et vous avez jusqu'à mercredi, il y a des chances effectivement pour qu'il soit plutôt lucratif. Mais, avec Mars dans votre secteur d'argent (3e décan), vous n'obtiendrez rien de concret sans vous battre et faire la démonstration de votre détermination.

Verseau

Né après le 9 février, Mars s'installe chez vous jusqu'au 15 novembre, avec la ferme l'intention de vous faire bosser et d'éliminer l'un de vos adversaires. Cela peut être une personne autoritaire et qui prend des décisions sans vous consulter, ou alors c'est vous qui serez très autoritaire et décideur, et cela provoquera des petites révoltes chez vos collaborateurs ou employés. Mais vous serez motivé à fond et rien ne devra faire obstacle à votre désir de réussite.

Poissons

Il vous arrive d'avoir de sérieux problèmes avec l'autorité, restez sur la réserve cette semaine si vous êtes du 1er décan, tout éclat risque de mal tourner. En effet, Jupiter est en train d'atteindre votre Mi-Ciel (secteur qui représente vos ambitions mais aussi vos " chefs "), alors que Mercure (la parole) est conjointe à Jupiter. Surtout ne vous laissez pas emporter, n'en dites pas trop, la sanction pourrait être immédiate si vous dépassez les limites.