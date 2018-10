L'horoscope du 28 octobre 2018

publié le 28/10/2018 à 05:30

Bélier

Un peu de patience si vous êtes de mars, la conjoncture se déplace en Sagittaire d'ici peu, avec Mercure et Jupiter pour soutenir une demande de promotion, voire de mutation dans certains cas. Vous êtes à peu près certain d'obtenir l'autorisation dont vous avez besoin et si vous êtes né avant le 26 mars, vous ne recevez plus la dissonance de Saturne, laquelle aurait pu retarder ou même vous refuser la possibilité d'obtenir cette autorisation.

Taureau

La paire Mercure/Jupiter se trouve face à vous si vous êtes du 3e décan. Il y a des papiers voire un contrat à signer, ou un engagement à respecter pour certains. A priori, c'est une bonne conjoncture puisque ce sont de " bonnes " planètes qui s'opposent à vous. Il peut cependant y avoir une discussion avec un partenaire qui vous semblera tourner en rond. Vous repartirez dos à dos, aucun n'ayant obtenu que l'autre change d'idée. Vous resterez sur vos positions.



Gémeaux

La Lune étant chez vous si vous êtes né après le 7 juin, ce dimanche devrait être un régal, autant sur au niveau des plaisirs de la chair qu'à ceux de la gastronomie. Vous appréciez beaucoup de bien manger, que ce soit chez vous où vous mitonnez de bons petits plats ou au restaurant. Votre gourmandise sera satisfaite aujourd'hui. En revanche, vos relations avec ceux qui vous entourent ne seront pas à leur meilleur niveau ; vos discussions vireront à la polémique.



Cancer

1er décan, Saturne avance mais pas très vite. Né après le 26 juin, elle vous met encore des bâtons dans les roues, mais plus dans votre tête que dans la réalité. Les événements liés à cette opposition peuvent dater d'il y a un an (à peu près) et depuis vous êtes régulièrement appelé à y penser et à chercher une solution, une porte de sortie au problème qui s'est posé et qui vous a demandé de faire un choix. Tout devrait être terminé en décembre et votre vie changera en 2019.



Lion

Adoptez un profil bas, 3e décan, il y en a qui pourraient vous reprocher de trop la ramener et de vouloir imposer vos opinions, alors que ça peut se discuter. Mais, parfois le Lion pense que la discussion est une perte de temps, ce qui peut être vrai dans certains domaines et totalement faux dans d'autres. Pourquoi ne pas vous adapter à votre interlocuteur ou au sujet qui est abordé ? Mais il est vrai que la conjoncture accentue la tendance à la rigidité qui peut être en vous.



Vierge

Né en août, avec Vénus vous avez pris l'avantage dans une affaire, mais la planète est rétrograde et pour l'instant cet avantage n'existe que dans votre tête. On a pu effectivement vous faire une promesse sur le plan financier ou alors c'est dans le domaine amoureux que vous avez de quoi occuper votre tête... Mais il va falloir attendre que Vénus reprenne une marche directe et revienne en Scorpion, c'est-à-dire pas avant début décembre.



Balance

Né après le 19 octobre, évitez de vous prendre la tête à propos d'un problème financier ou d'une situation qui contrarie votre bien-être personnel, intime. En ce qui concerne l'argent, vous avez peut-être reçu une grosse facture et il peut y avoir une erreur, on vous demande trop d'argent. Le mieux est d'en discuter sans attendre avec l'organisme concerné. Côté coeur, Vénus revient chez vous mercredi prochain (3e décan toujours), mais elle sera rétrograde. Nous en reparlerons.

Scorpion

Mercure et Jupiter sont pile en conjonction dans votre 3e décan, il se peut que vous ayez des idées de grandeur, mais pourquoi pas ? ça ne fait de mal à personne. Évidemment, il faut rester dans les limites de la réalité mais vous saurez très bien le faire et ne pas vous envoler au pays de l'utopie. Par ailleurs, une importante discussion pourrait avoir lieu avec un proche (parent, enfant, frère/soeur, voisin) et vous ne devriez pas avoir de mal à lui faire entendre raison.

Sagittaire

3e décan, les embrouilles des autres ne sont pas vos embrouilles, ne vous en mêlez pas. 1er décan, certains peuvent se réjouir d'un épanouissement professionnel. Jupiter indique que vous avez la possibilité de vous ouvrir de nouvelles voies, comme il y a 11/12 ans, mais qu'il ne faut pas être trop pressé et vous mettre une pression inutile. Par ailleurs, si vous êtes face à une tracasserie administrative et que vous ne savez pas comment en sortir, vous aurez de bons conseils la semaine prochaine.

Capricorne

La rencontre entre Mercure et Jupiter éclaire votre 3e décan, elle se fait dans votre secteur des projets et il se pourrait que l'un d'entre eux arrive à maturation. Cela ne concerne que la fin du signe, mais cela fait déjà un bout de temps que vous préparez quelque chose et le moment est venu de le mettre en place. Vous n'allez pas forcément gagner de l'argent tout de suite, mais cela pourrait commencer à être intéressant au milieu du mois de novembre.

Verseau

Vous penserez avec plaisir à une proposition professionnelle reçue il y a peu ou à une réussite qui aura des répercussions très positives sur votre évolution, 3e décan. Mercure et Jupiter sont conjointes dans votre secteur de réussite (au zénith de votre zodiaque) et vous pourriez ainsi obtenir un rendez-vous avec quelqu'un d'important ; le résultat étant à la hauteur de vos attentes. Mais les natifs du 1er décan n'ont pas à se plaindre non plus, surtout côté projets.

Poissons

La conjonction Mercure/Jupiter est parfaitement exacte et bien alignée avec votre 3e décan. Né après le 15 mars, tout semble vous sourire en ce moment. Aucun obstacle en vue et tout ce qui peut vous enrichir l'esprit ou le porte-monnaie est au programme. 1er décan, né au tout début du signe (entre le 18 et le 22 février) Vénus reste en harmonie avec vous jusqu'à jeudi prochain, si vous avez un coup de coeur, ne vous emballez pas car Vénus est rétrograde ; ça peut ne pas durer.