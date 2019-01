L'horoscope du 30 octobre 2018

publié le 30/10/2018 à 05:47

Bélier

3e décan, il n'est pas exclu que ça bouge beaucoup pour vous dans les prochains jours, vous pourriez démarrer un projet plus vite que vous ne le pensez. En tout cas si vous êtes du début du décan, Mars vous donne une très forte détermination pour concrétiser ce que vous avez en tête et également pour solliciter les aides dont vous avez besoin. Apparemment on ne vous les refusera pas et ça ne traînera pas. Sauf peut-être s'il s'agit d'argent, et encore...

Taureau

Né en fin de signe, après le 19 mai, une explication avec votre partenaire est de rigueur ces jours-ci, il y a une porte de sortie à un conflit, ne la négligez pas. Laissez votre orgueil de côté, il ne doit pas vous empêcher d'avancer et de régler votre problème. Cela dit, la conjoncture peut être très positive dans certains cas et vous permettre de trouver un partenaire (financier ou autre) et de partager ainsi le poids de vos responsabilités ou de votre solitude.

Gémeaux

3e décan, né après le 14 juin, Vénus vous renvoie de bons influx mais elle est rétrograde jusqu'au 16 novembre et tout engagement demande réflexion. Ne faites rien d'important, ne signez rien tant que Vénus n'aura pas repris une marche directe le 16. En revanche, c'est le bon moment pour réfléchir à une histoire amoureuse sur laquelle vous vous étiez peut-être fait des idées ? En tout cas, l'autre ne donne plus de nouvelles pour le moment.

Cancer

La jolie conjoncture du jour est plus active pour vous que pour d'autres, vous serez hyper sensible à un beau compliment qu'on vous fera de bon coeur, 3e décan. Il se pourrait même qu'un événement réjouissant ait lieu ou ait eu lieu ces jours-ci, comme une naissance, un mariage, une fête un peu spéciale. Cela a pu agir pour certains sur le plan professionnel et leur donner la légitimité dont ils avaient besoin pour se sentir à leur place dans l'entreprise ou dans leur milieu professionnel.

Lion

Si le 1er décan a l'autorisation de n'en faire qu'à sa tête, sans encourir de critiques, ceux du 3ème pourraient être entourés de menteurs, surtout nés après le 21 août. Une personne en particulier vous raconte des bobards ou essaye de vous faire croire en quelque chose que vous ne pouvez pas croire (heureusement). Mais cette personne est tellement convaincante que le doute s'est installé en vous ; ne le laissez pas vous envahir et prenez du recul, cela vaut mieux.

Vierge

Vous avez la considération de Mercure, Jupiter et la Lune natif du 3e décan. Si vous avez quelque chose à communiquer, une vérité à faire accepter, c'est le moment. Mais il faut que vous soyez né en fin de signe, c'est-à-dire après le 20 septembre. Il se peut aussi que vous soyez sur une grosse affaire, qui pourrait vous rapporter et que les choses avancent dans le bon sens. Autre interprétation : une personne importante pourrait vous proposer un job, une formation...

Balance

3e décan, vous pouvez compter sur Mars jusqu'au 15 novembre. C'est le moment de prendre des initiatives, de créer, de faire en sorte qu'on remarque vos talents. Vous aurez certainement beaucoup de travail et peu de temps à consacrer à ceux que vous aimez, mais cela vaudra le coup et vous vous investirez à cent pour cent. Né entre le 14 et le 19, c'est vous qui êtes concerné cette semaine, essayez de penser à vous avant de penser aux autres et surtout de ne pas vous en culpabiliser.

Scorpion

Lune, Mercure et Jupiter seront en harmonie en fin de journée, pour faire de votre soirée un moment amusant, chaleureux où vous serez totalement vous-même. Vous serez avec des proches avec qui vous pouvez vous laisser aller et ce sera une vraie détente pour vous. Cela dit, il pourra y avoir un débat d'idées mais ce sera intéressant et vous pourrez exprimer vos opinions sans que les autres réagissent de manière exagérée ; mais ne les provoquez pas non plus !

Sagittaire

Est-ce le retour de Vénus en Balance ? Certains natifs du 3e décan pourront espérer et avoir foi en l'amour, mais ne vous emballez pas trop quand même ! En effet, Vénus sera rétrograde jusqu'au 16 novembre et ne sera vraiment active qu'à partir de cette date. Toutefois, il ne vous est pas interdit de rêver, jusqu'au 16, d'imaginer quelque chose d'une relation à venir ; à moins que vous n'ayez rencontré quelqu'un et que cela s'annonce plutôt bien...

Capricorne

La jolie conjoncture du jour, l'association de Lune, Mercure et Jupiter réjouira votre 3e décan, la toute fin du signe à qui on a pu faire une proposition inespérée. Peut-être aussi que vous avez retrouvé un/e ami/e que vous n'aviez pas vu/e depuis longtemps ou avec qui vous aviez pris des distances... 1er décan, ne croyez surtout pas en tout ce qu'on vous dit, vos interlocuteurs pourraient être un peu baratineurs, sans être vraiment menteurs... Ils vous testeront.



Verseau

Mercure vient d'entamer une harmonie avec vous, natif de janvier, une configuration profitable à vos idées et projets à concrétiser rapidement. En effet, Jupiter arrive dans le même signe que Mercure (le Sagittaire) la semaine prochaine et il serait étonnant qu'on ne vous ait pas proposé quelque chose qui fera avancer votre carrière. Et comme Jupiter et Mars seront en dissonance après le 15 novembre, il va falloir dépasser un obstacle (jusqu'au 1er décembre).

Poissons

3e décan, vous avez tiré les meilleures cartes aujourd'hui et vous avez l'impression, d'une certaine manière, d'avoir été élu. On a pu vous choisir pour quelque chose et c'est très honorifique pour vous. Cela dit, chaque thème étant différent, cet aspect peut plus ou moins résonner sur vous : ce sera important pour les uns et très banal pour les autres qui y feront à peine attention. 1er décan, encore une fois, gare à vos rapports avec l'autorité, ne vous butez pas, ne vous entêtez pas.