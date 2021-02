L'Horoscope du 28 février 2021

publié le 28/02/2021 à 10:06

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Poissons

Mercure domine ce week-end, ce qui signifie que votre machine à penser ne connaîtra pas de repos. Cela dit, vous n'êtes pas le seul à vous interroger sur l'avenir. La conjoncture vous dit d'être encore un peu patient car Mercure a repris une marche directe mais elle est très lente. Sa conjonction avec Jupiter sera exacte la semaine prochaine et l'espoir que vous entretenez pourrait bien se concrétiser. À moins que ça ne soit encore qu'une promesse.

Bélier

Le fait que Mercure domine vous invite à réfléchir avant d'agir, à faire preuve de prudence, surtout en ce qui concerne vos dépenses et notamment 3ème décan. Avec Mercure en Verseau, vous serez impatient d'obtenir ce que vous désirez, ou de faire ce que vous avez en tête (2ème décan) et personne ne devra venir vous contrarier, sous peine d'être l'objet de votre mauvaise humeur et de remarques qui seront destinées à culpabiliser. Aussi, essayez de rester raisonnable.

Taureau

Dans votre 3ème décan, Mars termine son transit dans votre signe en formant un bon aspect avec Pluton, qui montre à quel point vous pouvez être obstiné et têtu. L'aspect est déjà là depuis la semaine dernière et il y a certainement un sujet sur lequel vous ne démordez pas ! Cela dit, l'aspect se termine demain, il est donc possible que vous y soyez peu sensible. 1er décan, je vous rappelle que Vénus vous invite à vous montrer amical et à soutenir une personne que vous aimez.

Gémeaux

Mercure domine ce week-end et comme c'est votre planète maîtresse, vous déborderez de fantaisie et de drôlerie. Vous aiderez ainsi les autres à se détendre. Vous pouvez être très amusant quand vous le voulez, vous adorez faire le pitre, à moins que votre ascendant ne soit très sérieux (Capricorne ou Vierge, par exemple). Mais si vous êtes ascendant Lion, Balance ou Verseau, vous avez souvent un don pour raconter des histoires qui font de vous le/la comique de service.

Cancer

Le Soleil regarde votre 2ème décan, et cela va vous valoriser jusqu'au 10 mars. Vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens, avec de beaux projets en tête. En effet, dès le milieu du mois prochain, vous commencerez à ressentir les bons influx d'Uranus qui s'installera dans le 2ème décan du Taureau pour plusieurs mois et vous permettra de mettre au point le projet que vous avez en tête et qui est, pour beaucoup d'entre vous, de vous libérer d'une tutelle.

Lion

Si vous êtes un peu juste sur le plan financier, sachez que votre situation va bientôt s'arranger ; les semaines qui viennent seront décisives pour vos activités. Nous en avons parlé hier avec avec la pleine Lune qui avait des annonces à vous faire dans ce domaine, en particulier si vous êtes du 1er décan et que vous avez pris la crise de plein fouet. Ce n'est pas encore tout à fait évacué, mais cela ne tardera pas : vous avez jusqu'à mi-avril pour mettre votre plan B en application.

Vierge

Dans votre signe jusqu'à ce soir, la Lune accentue votre sensibilité et vous incite à vous préoccuper encore plus de votre partenaire ou à rechercher un/e partenaire. Si vous êtes célibataire et que vous êtes du 1e décan, Vénus est face à vous et peut vous aider à faire une rencontre, à plaire à quelqu'un. Encore faut-il que vous ne fassiez pas trop votre timide et que vous ne restiez pas dans votre coin en ayant l'air d'ignorer les signaux qui vous sont envoyés.

Balance

Essayez de débrancher, de faire la sieste, bref de vous ressourcer car le début de la semaine vous demandera de l'attention dans le développement de vos projets. Si aujourd'hui les planètes indiquent qu'il vous faut du repos, ce n'est pas par hasard, vous aurez beaucoup à faire dans les prochains jours, surtout que Mars arrive en Gémeaux où elle sera en phase avec vous, mais il faudra en faire plus que d'habitude, accélérer et dépasser tout ce qui peut vous freiner.

Scorpion

La pleine Lune est toujours active, pour le 3ème décan aujourd'hui, et l'harmonie entre Lune et Pluton vous donnera un formidable sens de l'anticipation. Vous imaginerez tout ce qui peut se passer et vous ne vous tromperez pas. D'ailleurs, vous saurez sans l'ombre d'un doute que vous ne vous trompez pas ! 2e décan, vous continuez à penser que vous devez vous justifier, mais il n'est pas sûr que ce soit la bonne tactique. Quelqu'un vous conseillera habilement la semaine prochaine.

Sagittaire

Vous ne serez pas très détendu aujourd'hui étant donné que vous aurez une obligation à respecter et que vous ne vous sentirez pas libre de votre temps. Cela dit, vous n'en aurez pas pour toute la journée, mais cette idée ne vous met pas de bonne humeur ce matin. Faites ce que vous avez à faire et sachez que la Lune entrera ce soir en Balance et que vous vous sentirez libéré. Une agréable sensation qui sera surtout intérieure et due au fait que vous avez la conscience tranquille.

Capricorne

Saturne, votre maître, nous indique que vous devenez plus raisonnable avec votre argent. Vous avez commencé à épargner, probablement pour une bonne raison. Nous en avons déjà parlé, il s'agit pour certains de faire une importante acquisition, une maison par exemple, ou un terrain. Ou alors un objet ancien qui a un sens pour vous, par rapport à votre histoire ou à l'histoire en général. On le sait, la plupart des Capricorne adorent l'histoire et tout ce qui a trait au passé.

Verseau

C'est une bonne journée pour vous débarrasser des factures qui traînent et faire place nette. Cela vous procurera un sentiment de bien-être que vous n'imaginez pas ! Il est vrai que la Lune entrera en Balance ce soir et que vous vous sentirez en phase avec ceux qui vous entourent et même avec le monde en général. Peut-être aurez-vous l'occasion de sortir, même s'il y a encore un couvre-feu (prévisions écrites le 17 janvier), et dans ce cas, vous êtes sûr de prendre du bon temps.