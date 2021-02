L'horoscope du 27 février 2021

publié le 27/02/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La pleine Lune oppose des secteurs liés au travail et à la forme. Vous êtes peut-être moins dynamique ces jours-ci 1er décan, mais dès le 4 mars, votre énergie reviendra. En effet, Mars (votre planète) entrera alors en Gémeaux et sera en aspect favorable avec votre Soleil. Non seulement vous déborderez d'énergie, mais vous pourrez l'utiliser dans plusieurs domaines : vous serez multi-tâches ! Et si jamais vous êtes en vacances, ce n'est pas un sport, une seule occupation que vous aurez, mais plusieurs.

Taureau

La pleine Lune ne peut que vous caresser dans le sens du poil, surtout si vous êtes de ceux qui ont vécu des événements pénibles. L'avenir semble plus prometteur, et la PL pourrait vous redonner de l'espoir. Même si ce n'est pas encore très concret, vous avez de nouveau un repère qui vous permet de regarder devant vous sans être trop anxieux de ce qu'il peut advenir (né fin avril surtout, voire début mai). Né après le 17 mai, vous êtes impatient d'agir, de décider de quelque chose.

Gémeaux

Les luminaires sont opposés et éclairent à la fois votre secteur professionnel et votre secteur familial. Votre intérêt serait de trouver un juste équilibre entre les deux. Soit vous ne travaillez pas et privilégiez votre vie intime au détriment de votre avenir professionnel, soit vous êtes content de votre travail (1er décan surtout) et vous délaissez votre vie de famille. Du coup, vous perdez (momentanément) certains repères qui sont indispensables à votre stabilité.

Cancer

Un agréable week-end grâce à la pleine Lune. Certains d'entre vous pourraient partir en vacances ou en tout cas se sentir plus libre d'agir selon leur désir. Les planètes qui occupent les Poissons et surtout Vénus (pour le 1er décan ce week-end) vous promettent du plaisir à travers quelque chose qui vous changera les idées. Cela peut donc correspondre à un voyage, juste un petit déplacement pour certains, à moins qu'un livre ou un film ne vous fasse voyager à sa manière. En tout cas, ça vous fera du bien au moral.

Lion

Pleine Lune ou pas, les questions financières sont au centre de vos préoccupations en ce moment, mais vous pourriez avoir bientôt l'occasion de remonter la pente. Vous n'êtes certainement pas le seul à avoir des problèmes de cet ordre, mais la pleine Lune dit que vous allez être malin et que vous trouverez une solution, ou même qu'elle se présentera d'elle-même à vous, surtout 1er décan. Vous avez bien dégusté ces deux dernières années, il est normal que la roue tourne enfin.

Vierge

La Lune de la pleine Lune est chez vous et vous incite à vous poser des questions sur un virage que vous avez à négocier dans votre travail, né début septembre. Ce n'est pas forcément difficile à vivre, mais vous devez anticiper la manière dont les choses pourraient évoluer afin de ne pas avoir de mauvaise surprise. On pourrait, pour certains, vous faire une offre et là aussi il faudra réfléchir : pour séduisante que soit cette offre, elle peut avoir des conséquences que vous devez mesurer.

Balance

Le fait que le Soleil soit conjoint à Vénus au moment de la pleine Lune révèle que votre travail vous plaît, et qu'il peut être un refuge par rapport à d'autres domaines, qui sont plus fatigants... Il est vrai qu'avec la présence de Jupiter en Verseau, vous avez beaucoup entrepris depuis quelque temps et vous progressez vers une réussite, même si ce n'est pas aussi rapide que vous l'espériez ; vous avancez quand même vers le succès, un succès que vous avez mérité grâce à votre travail.

Scorpion

La jolie pleine Lune d'aujourd'hui sera surtout ressentie par le 1er décan, ceux nés début novembre et qui constateront que leur relation de couple s'améliore. Ce n'est pas encore gagné, mais vous faites de gros efforts et il n'est pas exclu que les choses s'arrangent. De toute façon, vos relations en général se porteront mieux si vous avez fait le " travail " que vous demandait Uranus, à savoir qu'il fallait prendre conscience des comportements qui déplaisaient et vous nuisaient.

Sagittaire

Vos objectifs, professionnels ou personnels, sont le sujet de cette pleine Lune qui vous énerve parce que la vie vous oblige à ralentir. Faites-lui davantage confiance ! Et faites aussi confiance à votre bonne étoile car même si c'est lent en ce moment pour le 1er décan, vous allez bientôt pouvoir accélérer et dépasser les obstacles qui vous freinent. Vous n'avez malheureusement aucun pouvoir dessus et le fait de devoir attendre que " ça " passe est un vrai supplice pour vous !

Capricorne

Ce sont vos échanges qui semblent favorisés par la pleine Lune et surtout par sa proximité avec Vénus car cela vous permet de convaincre vos interlocuteurs, en préservant vos intérêts et les leurs ! C'est gagnant-gagnant. Ce sont surtout ceux du 1er décan qui seront sensibles à cette PL et qui pourraient en conséquence avoir une bonne surprise surtout que le Soleil et la Lune sont en harmonie avec Uranus. Il y a du nouveau, de l'inattendu, surtout né autour du 27 février.

Verseau

La pleine Lune éclaire vos secteurs financiers, vous aurez peut-être un choix à faire concernant l'achat ou la vente d'un objet. Mais, curieusement, vous serez hésitant. Ce n'est pas dans votre nature pourtant, mais c'est l'objet même d'une pleine Lune que de vous inviter à réfléchir, à peser le pour et le contre, pour finalement agir de manière sensée, en sachant exactement ce que vous voulez. Cela concerne surtout ceux de fin janvier qui pourraient avoir un imprévu dans ce domaine.

Poissons

Ça se passe chez vous et la conjoncture pourrait représenter une agréable progression. Cette pleine Lune vous demande d'être créatif, inventif et décomplexé. Ne vous occupez surtout pas de ce que les autres pensent, ou du regard qu'ils pourraient avoir sur vous : dites-vous que vous êtes unique et que vos prétendus défaut sont en fait des qualités que vous n'exploitez pas, ou pas assez. En plus, avec la conjonction de Vénus vous pourriez vivre des moments agréables, être en vacances par exemple.