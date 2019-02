L'horoscope du 26 février 2019

publié le 26/02/2019 à 05:54

Bélier

C'est vraiment une bonne séquence pour vous, même si Saturne fait obstacle, 2e décan. Un des domaines de votre vie doit être malgré tout en pleine expansion. Quant au 3e décan, qui commence à recevoir la dissonance de Saturne (né entre le 11 et le 17 avril), il y a nettement de belles progressions, des chances à saisir, mais aussi une profonde contrariété qui peut venir du domaine familial ou même de celui du couple. A moins que vous pensiez atteindre un objectif et qu'il ne s'éloigne.

Taureau

Jupiter étant en position de force, vos affaires financières, les questions d'héritage ou de donation, sont au premier plan, surtout si vous êtes né après le 12 mai. Toutefois, Jupiter ratissant large, il se peut que cela concerne tout le signe. Pas de dissonance en vue, pour ceux qui sont directement concernés (3e décan donc), les choses devraient donc se régler sans heurts. Il faut juste gérer les petites tracasseries administratives liées à ce genre de situation.

Gémeaux

Jupiter a deux casquettes, vous le savez, une positive l'autre négative. Face à vous elle crée les bonnes conditions pour une rencontre mais aussi pour une séparation. C'est la planète du lointain, de l'étranger, aussi celui ou celle qui partageait votre vie peut soudain se trouver très loin de vous, soit parce que l'un de vous a quitté l'autre, soit encore parce qu'il ou elle est partie travailler loin de chez vous. Les deux interprétations sont possibles et il y en a encore d'autres !

Cancer

Des satisfactions et du profit, c'est ce que Jupiter devrait vous offrir, 3e décan, mais comme Saturne s'oppose à vous, il va falloir ramer pour les atteindre. Vous y arriverez à force de persévérance et surtout de confiance en vous. C'est là-dessus que vous allez devoir travailler dans les prochains mois : la confiance. D'abord la confiance en vous, bien sûr, mais aussi en ce qu'on peut vous dire ou vous promettre. Les conseils objectifs d'un proche peuvent vous aider.

Lion

Vous êtes gâté par le ciel et serez rayonnant jusqu'à jeudi ; vos productions plairont beaucoup, 3e décan. D'ailleurs, tout le monde rêvera d'être à votre place. Mais ce n'est pas vraiment de la chance, c'est le fruit de votre travail (Saturne en Capricorne) et d'un travail de longue haleine. Une recherche pourrait également aboutir ces jours-ci, si ce que vous cherchez est trouvable, évidemment. Certains peuvent être en quête d'un nouveau logement : ça se trouve !

Vierge

3e décan, veillez à ne pas voir trop grand en ce moment, même si vos affaires marchent : Jupiter vous incite à croire que vous avez tous les atouts en main. Ce n'est cependant pas trop votre genre, d'être autant en confiance mais il est vrai qu'avec Jupiter on a tendance à s'y sentir automatiquement. Cela dit, vous pouvez aussi amplifier ce qui ne va pas, vous l'avez peut-être constaté dernièrement (2e décan), mais le 3e décan n'a aucune raison d'exagérer le négatif : il n'y en a pas.

Balance

Que des ouvertures où il faut vous engouffrer si vous êtes du 3e décan. Certes, les portes sont à moitié ouvertes, à cause de Saturne, mais à vous de les forcer. Ce n'est peut-être pas dans votre nature, mais justement, Saturne vous dit de vous montrer persévérant tout en lâchant prise sur certaines choses ou même sur certaines personnes, celles qui vous empêchent d'avancer, qui ne souhaitent pas que vous ayez du succès, qui sont jalouses de vous.

Scorpion

Avec Jupiter, cette année, il est souvent question d'argent parce que vous voulez peut-être effectuer un important achat et que vous devez en emprunter. Or, c'est un peu un parcours du combattant que de vouloir emprunter de nos jours, cependant si votre dossier est béton, il n'y a aucune raison pour qu'on vous refuse. En outre, vous n'êtes pas limité à votre banque, vous pouvez aller en voir d'autres avec votre projet ou vous rapprocher d'un organisme de crédit.

Sagittaire

Un peu d'humilité ne vous ferait pas de mal, disent les Poissons, mais Jupiter vous porte, vous enivre et vous laisse croire que vous avez tous les pouvoirs. Revenez sur vos pas, retrouvez vos bases habituelles, les " effets " de Jupiter se dissipent généralement assez vite et vous êtes déçu quand les choses retombent, qu'elles retrouvent leur niveau normal. Actuellement, ce sont surtout ceux du 3ème décan qui reçoivent Jupiter, mais tout le signe peut y être sensible.

Capricorne

Le 3e décan est à la fois satisfait d'une relation qui s'installe, amicale ou amoureuse, mais si vous voulez que ça dure, modérez votre nature parfois trop renfermée. Il faut vous ouvrir à l'autre, aux autres, les prochains bons influx de Neptune (qui sont déjà actifs pour ceux du début du décan, nés autour du 10 janvier) vous faciliteront la tâche car vous serez entourés de personnes qui sont elles-mêmes déjà dans cette ouverture, ou dans une démarche liée à la spiritualité.

Verseau

Pour vous aussi Jupiter pourrait faire des miracles, votre créativité et les idées que vous avez développées sont une mine d'or pour ceux avec qui vous travaillez. Et il faut dire que vous êtes particulièrement gâté, en ce moment, si vous êtes du 3e décan né après le 9 février. Aucun obstacle en vue pour Jupiter, qui va pouvoir faire son travail de développement, d'amplification du positif, sans avoir trop d'efforts à fournir. Enfin, c'est vous qui ferez ce travail avec facilité !

Poissons

Jupiter domine le ciel jusqu'à jeudi, l'occasion de se faire valoir pour les uns, mais pour d'autres l'obligation de se justifier, de prouver sa bonne foi et sa sincérité. Cela ne concerne que le 3e décan, a priori, mais comme Jupiter a déjà transité les deux premiers décans, il est possible que vous y soyez tous sensibles. Pour l'instant, la planète qui gère vos réussites mais aussi les obstacles dans ce domaine, ne devrait pas être négative, mais cela dépend de votre thème de naissance.