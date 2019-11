L'horoscope du 28 novembre 2019

publié le 28/11/2019 à 05:30

Bélier

La conjoncture a un parfum de succès, de réussite, l'un de vos objectifs étant atteint ou étant sur le point d'être atteint, 1er décan, avec de l'argent à la clé. Lune et Vénus sont conjointes au MC (milieu du ciel) qui représente (entre autres) vos réussites, les succès dont vous pouvez vous targuer. Il représente aussi vos échecs, mais pour le 1er décan il n'est pas question d'échec et il n'en sera pas question avant longtemps puisqu'en 2020 vous recevrez un bon aspect de Saturne, positif pour vos projets !

Taureau

Lune et Vénus vous invitent à prendre du recul par rapport à ce qui se trame depuis des mois et vous conduit à un changement. Vous le verrez sous un angle différent. Vous y résistez parce que vous avez peur de l'inconnu, ce qui est très compréhensible étant donné que vous êtes quelqu'un qui se construit et se sent en sécurité grâce à ses habitudes. A moins que vous n'ayez un ascendant aventurier, comme le Bélier, le Sagittaire et même le Lion : vous n'avez peur de rien !

Gémeaux

Les planètes se rencontrent aujourd'hui dans votre secteur d'argent ! Et il semble que vous serez très content car vous allez pouvoir faire du profit, 1er décan. A moins qu'on ne vous rembourse une somme qu'on vous doit, un dédommagement, une prime, en tout cas quelque chose que vous pensez avoir mérité et qui, comme souvent, tombera au bon moment pour remplir un vide (dans votre compte en banque). Mais vous pourriez aussi vous rendre utile, faire le bien autour de vous...

Cancer

Pour vous, la rencontre Lune/Vénus a lieu en face de votre signe et peut représenter un accord conclu dans le boulot, ou une rencontre qui va évoluer. Une rencontre amoureuse a priori et la proximité de Jupiter avec Lune et Vénus va dans ce sens. Vous le savez peut-être déjà, Jupiter s'invite face à vous, en Capricorne, la semaine prochaine et elle peut être symbole d'un mariage, d'une vie commune, ou d'une association professionnelle. Mais, et c'est sa face négative, il peut aussi y avoir divorce.

Lion

C'est votre secteur du travail et de la forme qui reçoit la conjonction Lune/Vénus, rien d'exceptionnel pour vous, juste un petit coup de main d'un collègue, que vous pouvez recevoir sans l'avoir demandé ! Mais il se peut aussi que ce soit vous qui soyez à la tâche pour aider quelqu'un, le ou la conseiller ou lui faire des critiques que vous estimerez constructives. Avant de critiquer, assurez-vous que votre interlocuteur n'est pas d'une sensibilité excessive qui ferait qu'il/elle ne supporterait pas ce que vous lui dire

Vierge

La conjoncture est top pour ceux du mois d'août, qui sont sur une pente ascendante autant sur le plan professionnel que personnel ; et ça va durer ! La rencontre Lune/Vénus d'aujourd'hui peut être associée à une satisfaction personnelle passagère ; mais de toute façon Jupiter s'installe la semaine prochaine en bon aspect avec vous (vous le sentez déjà depuis des semaines 1er décan) et va vous donner l'occasion d'obtenir quelques succès dans les prochains mois.

Balance

1er décan, ce que vous construisez ou tentez de construire depuis deux ans vous a demandé beaucoup d'efforts et vous en êtes à présent récompensé financièrement. Ça a pris du temps (la conjoncture est en Capricorne, signe du temps) mais vous avez réussi et vous pouvez être fier de ce que vous avez mis en place et qui a grandi petit à petit. En outre, il se peut que votre entreprise se développe considérablement dans les prochaines semaines grâce à l'arrivée de Jupiter en Capricorne.

Scorpion

La conjoncture devrait être bonne et généreuse en ce qui concerne la clientèle, les commandes qu'on peut vous faire ou encore les dossiers qu'on peut vous confier (plus intéressants). Votre horizon va s'élargir ou est en train de s'élargir et cela ne fait que commencer : quel que soit votre décan, il y aura du nouveau en 2020 et Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne vous inciteront à apprendre, à vous former, ou encore à aller à la découverte des autres afin de mieux les comprendre. Et de mieux vous comprendre vous.

Sagittaire

La Lune rencontre Vénus aujourd'hui, aussi cette journée ne peut être que bonne et surtout, pour votre signe, dominée par une rentrée d'argent ou un achat utile. Toutefois, si vous avez l'intention d'effectuer un achat, attention à ne pas dépenser plus que prévu, parce qu'on vous dira que " c'est plus cher, mais la qualité ça se paye ", un discours auquel le Sagittaire est sensible car, comme le Lion, il veut toujours ce qu'il y a de mieux. Même si c'est plus cher.

Capricorne

La rencontre Vénus/Lune se fait dans votre 1er décan, la journée s'annonce chaleureuse, vous serez à l'aise et aurez le coeur rempli d'amour ou de gratitude. Enfin, on l'espère ! Parce que votre compte en banque peut aussi se remplir sous cette configuration qui a la réputation d'être généreuse. Mais attention à ne pas trop dépenser pour les autres, ce qui est généralement votre tendance ; vous dépensez plus pour eux que pour vous et vous retrouvez parfois dans des situations délicates.

Verseau

Quelque chose peut vous réjouir, natif de janvier, le bonheur de l'un de vos proches, ou le bien que vous pouvez faire grâce aux conseils que vous donnez. Le bon aspect du jour, la rencontre Lune-Vénus se situe dans votre secteur 12, qui n'est pas un secteur d'action, il est plutôt passif. Sauf qu'il est souvent représentatif des conseils qu'on donne aux autres et c'est aujourd'hui LA bonne journée pour montrer à quel point vous pouvez être de bon conseil et utile aux autres.

Poissons

Une belle journée pour le 1er décan, qui a certainement un agréable projet en vue ; un repas entre amis, par exemple, ou un événement un peu spécial à fêter. Quoi qu'il en soit, vous devriez apprécier cette journée à sa juste valeur. On peut aussi vous proposer de faire quelque chose d'inédit ou de rencontrer une personne que vous ne connaissez pas mais que vous auriez envie de connaître parce qu'on vous en a parlé. Une relation boulot, ou alors quelqu'un de spécialisé dans son domaine ?