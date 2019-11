L'horoscope du 29 novembre 2019

publié le 29/11/2019 à 05:50

Bélier

Saturne domine cette journée et vous invite à être raisonnable, à ne pas vous emballer ni vous mettre en colère pour quelque raison que ce soit. Restez zen. Je sais que ce n'est pas facile pour vous car vous êtes très " soupe au lait ", mais si vous ne vous contrôlez pas, vous risquez de déplaire à certaines personnes qui pourraient trouver que vous réagissez de manière infantile et non en adulte responsable. Montrez-leur que vous savez vous canaliser.

Taureau

Pour vous, la conjoncture est tout bénéfice car elle est constructive et vous montre, d'une manière ou d'une autre, que vous avez un socle solide, 2ème décan surtout. Et c'est valable aussi pour le 3ème, qui est en passe de recevoir de bons influx de Saturne, qui a cette fonction constructive et qui crée de la stabilité. Seul le 1er décan n'a pas cette stabilité pour l'instant, mais cela semble aller un peu mieux ces jours-ci, en tout cas si vous êtes né autour du 23 avril.

Gémeaux

Avec Saturne dans votre secteur d'argent, vous vous sentez privé de vos moyens ; mais vous avez peut-être eu une grosse somme à débourser cette année. Pour des travaux dans la maison, par exemple, ou pour l'administration. Quoi qu'il en soit, ça se termine pour le 2ème décan puisque Saturne regardera le 3ème décan à partir du 19 décembre. Et sa conjonction avec Pluton vous fera considérer les choses matérielles de manière très différente.

Cancer

2ème décan, vous en avez pratiquement terminé avec l'opposition de Saturne, encore un peu de patience et vous n'aurez plus cette impression que rien n'avance. Ce qui pourrait être encore le cas aujourd'hui, Lune et Saturne étant conjointes et opposées à vous. On ne peut pas dire que le monde extérieur sera gratifiant pour ceux de la fin du 2ème décan et début du 3ème (né entre le 10 et le 18 à peu près). Il y a aussi, dans certains cas, un gros problème de choix à faire.

Lion

Vous aurez juste l'esprit un peu trop critique aujourd'hui, rien de ce que vous ferez ou de ce que feront vos collaborateurs ne vous plaira. Soyez plus indulgent, d'autant plus qu'ils ne font pas exprès : est-ce que vous leur avez bien expliqué ce que vous attendiez d'eux ? Si ça tombe, on vous a mal compris, vous avez donné trop de détails et ça a noyé l'essentiel de ce que vous voulez... Pour certains, il y aura un petit problème de forme, très passager. Juste de la fatigue.

Vierge

Comme le Capricorne, vous êtes bien servi par la conjoncture qui consolide votre ego et vous donne le sentiment d'être en position de force. Et vous l'êtes ! Vous avez pris du galon, de l'assurance et depuis quelque temps, votre vie n'est plus la même : vous avez beaucoup évolué et il est possible que vous ayez également évolué/changé dans votre vie professionnelle. Pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné et en 2020, ce sera une partie du 2ème décan...

Balance

On ne peut pas dire que la conjoncture vous flatte pour l'instant, alors prenez du recul, attendez que ça passe en évitant de vous trouver tous les défauts de la terre. Cette dissonance de Saturne, ressentie toute l'année par le 2ème décan et qui est en train de passer au 3ème, a tendance à vous faire penser que vous n'êtes pas capable de... que vous manquez de culture ou de je ne sais quoi. Bref, vous vous dévalorisez... Mais peut-être que vous vous comparez trop à d'autres.

Scorpion

Saturne ne vous veut que du bien depuis deux ans, les deux premiers décan ont retiré une belle force morale de leur situation. Et c'est au tour du 3ème décan. Toute cette année 2020 qui arrive va constituer une sorte de tournant, plus au niveau psychologique qu'à celui des événements : en matière d'événement, quoi qu'il se passe, ce sera constructif pour vous et porteur d'évolution. Certains pourront avoir un encore meilleur contrôle sur leur vie (3ème décan, donc).

Sagittaire

La Lune rencontre Saturne aujourd'hui, vous serez moins enthousiaste, moins communicatif, mais sans raison apparente et seulement pour quelques heures. Peut-être que vous ressentirez un manque affectif, ou que l'argent manquera pour réaliser une opération... A moins que vous ne vous mettiez vous-même un frein par rapport à vos dépenses. Côté coeur ? Votre chéri/e pourrait se montrer un peu trop possessif à votre goût, ou très égoïste...

Capricorne

C'est encore chez vous que ça se passe, mais vos humeurs seront plus au pessimisme qu'à l'optimisme, 2e, 3e décan. En revanche, c'est top pour le 1er décan. Je vous rappelle que Vénus est chez vous et est parfaitement alignée avec Uranus et avec Mars. Vous pourriez avoir un vrai coup de coeur, que ce soit pour quelqu'un ou, parfois, pour un bel objet probablement ancien parce que vous appréciez tout ce qui est chargé d'histoire.

Verseau

Surveillez une tendance à la distraction, vous serez tellement intériorisé, plongé dans vos réflexions, que vous risquez d'oublier quelque chose ou quelqu'un. Vous pourriez zapper un rendez-vous parce que vous l'avez mal noté, ou alors vous tromper d'itinéraire si vous allez quelque part et perdre un temps précieux. Le temps sera en effet une valeur essentielle pour vous aujourd'hui, probablement parce que vous aurez l'impression d'en manquer.

Poissons

Contrairement aux autres, vous serez en phase avec le ciel et surtout avec vous-même. Les perspectives à moyen et même à long terme sont réjouissantes. La période Capricorne est généralement celle des projets, ceux que vous avez pour la journée, comme ceux qui sont plus ambitieux et qui prennent du temps à réaliser. Vous semblez avoir un espoir, quelqu'un vous a peut-être parlé d'un job qui pourrait vous intéresser. Allez voir ce qu'il en est sans attendre.