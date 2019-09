L'horoscope du 27 septembre 2019

publié le 27/09/2019 à 06:10

Bélier

Sensible à la conjoncture, vous aurez tendance à interpréter certains propos de travers et même à penser, 3ème décan surtout, qu'on veut vous manipuler. Ne laissez pas la parano vous dicter sa loi, cela ne ferait que vous tirer vers le bas et attribuer aux autres des intentions qu'ils n'ont pas. Laissez passer cette fin de semaine et la communication sera plus facile dès dimanche. Mais c'est côté sentiments que ce sera moins bien jusqu'à mercredi...

Taureau

Faites le premier pas. Que vous soyez en bisbille avec un proche ou que quelqu'un vous plaise, pour une fois n'attendez pas qu'on vienne vers vous. Je ne sais pas si c'est par orgueil ou pour une autre raison, mais vous ne faites que très rarement le premier pas, en tout cas quand vous êtes fâché. Pour ce qui est des histoires de coeur, c'est autre chose, il semble que vous n'y mettez pas d'orgueil et que c'est donc plus facile d'aller vers l'autre. Sauf grande timidité !

Gémeaux

Ça peut chauffer pour le 3ème décan, vous aurez du mal à garder votre calme et à ne pas agir de manière impulsive. On tentera en vain de vous calmer, l'un de vos proches muni de bonnes intentions essayera de vous empêcher de parler trop vite et de dire le fond de votre pensée, qui n'est pas très positif ! Et ce n'est pas plus facile pour le 2ème décan, empêtré dans une histoire bizarre et qui peut même être accusé injustement (né autour des 8, 9 juin).

Cancer

Vous ne chercherez même pas à comprendre l'attitude d'un proche, peut-être l'un de vos enfants, vous n'aurez qu'une idée en tête 3e décan, le/la punir ! Peut-être qu'il/elle vous a menti ou caché quelque chose, mais après tout c'est ce que font les enfants et les ados : ils n'ont pas encore exploité tous leurs systèmes de défense et le premier qui leur vient à l'esprit est le mensonge, la fuite devant les responsabilités. Il vaut mieux expliquer que punir...

Lion

Le doute vous effleurera ; peut-être auriez-vous dû être plus tendre avec votre chéri/e ou vos enfants en partant ce matin, puis vous passerez à autre chose. Vous êtes essentiellement positif et vous n'aimez pas rester avec des impressions ou des pensées négatives, surtout quand vous vous sentez coupable de quelque chose. Ce sera donc l'occasion, si vous êtes chez vous ce soir, de manifester davantage vos sentiments.

Vierge

La Lune est toujours chez vous et rencontre Mars en fin de journée. 3e décan, laissez-vous aller à piquer une grosse colère, vous serez en phase avec le ciel, ce qui signifie que vous serez en phase avec vous-même et que cette colère sera justifiée... mais très passagère, demain vous n'y penserez plus. C'est le 2ème décan qui semble plus contrarié ; on pourrait vous faire un rappel à l'ordre, un comportement répétitif se retournant contre vous ?

Balance

Soit vous vous êtes bloqué le dos, soit vous bloquez devant un travail, soit encore vous n'arrivez pas à dire à un proche le fond de votre pensée. Il est question d'une dissonance entre Mercure et Pluton qui ne durera que jusqu'à demain et les choses rentreront dans l'ordre. Cela dit, ça sera au tour de Vénus d'être en délicatesse avec Pluton et ce week-end c'est du côté des sentiments que vous bloquerez ; à moins que ça ne soit l'autre qui semble indifférent/e.

Scorpion

On peut vous faire confiance pour ne pas révéler les secrets et même pour ne rien dire de vos conversations, perso ou pro ; vous ne répétez jamais rien ! C'est une qualité qui peut se transformer en handicap dans vos relations amoureuses où, très vite, l'autre vous reproche de ne rien lui raconter de votre vie, de ne pas être assez communicatif. Mais cela ne vous vient pas naturellement, il faut que vous fassiez un effort.

Sagittaire

Vous avez un projet aujourd'hui ? Un rendez-vous, un déplacement ? Cela risque d'être reporté et parfois annulé. Mais vous n'en serez pas découragé. D'ailleurs, vous n'êtes pas facile à décourager, vous continuez d'essayer même si de toute évidence vous êtes face à un mur infranchissable. Et c'est l'une de vos qualités car, contre toute attente, parfois ça paye ! Né après le 17 décembre, vous risquez un gros désaccord, qu'on vous refuse quelque chose...

Capricorne

La dissonance Mercure/Pluton se terminant en fin de journée, vous vous sentirez allégé d'un poids et vos échanges seront plus faciles, 3e décan. Vous ne parveniez pas à capter ce que les autres pensaient ou à communiquer avec l'un de vos proches, l'un de vos enfants par exemple. Peut-être aussi que vous avez parlé, mais trop durement et sans vous rendre compte que l'autre n'était pas du tout en phase et ne vous comprenait pas.

Verseau

La rencontre de la Lune et de Mars en Vierge risque de vous mettre en rage, 3e décan, parce que vous vous heurterez à quelqu'un de totalement inflexible. Ou c'est vous qui serez trop inflexible et cela braquera votre interlocuteur. Quoi qu'il en soit, vous avez intérêt à être plus souple et si vous avez une discussion à aborder, ne vous mettez pas dans une impasses. Cela dit, né autour du 5, on pourrait vous tenir un discours qui sera le contraire de ce que vous attendez.

Poissons

3ème décan, vous aurez un choix à faire ou une décision à prendre et cela vous mettra la tête à l'envers. N'écoutez pas les mauvais conseils de certains. Vous serez un peu trop influençable et on pourrait vous pousser vers une décision qui ne serait pas la bonne. Si vous en avez la possibilité, demandez à réfléchir, ne vous précipitez pas, c'est vous qui saurez quoi faire et non ceux qui vous entourent. Le mieux serait d'attendre la semaine prochaine.