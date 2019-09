L'horoscope du 28 septembre 2019

publié le 28/09/2019 à 07:45

Bélier

La nouvelle Lune se tient face à votre décan et vous invite à faire un choix mais elle peut aussi jouer un rôle dans vos rencontres, privées ou professionnelles. Bref, c'est une bonne configuration pour vos relations avec les autres et si vous êtes en couple, vous n'aurez aucune envie de vous disputer avec votre moitié: au contraire, vous aurez besoin de tendresse, d'attention, mais il faudra demander gentiment si vous voulez qu'on vous réponde favorablement.

Taureau

Il se peut que la situation que vit le 1er décan prenne sens. Jusqu'à présent vous ne la compreniez pas bien, maintenant vous pouvez peut-être l'accepter, au lieu de la rejeter comme si elle était un corps étranger... Disons que beaucoup de détails vous échappaient, c'était une sorte de puzzle et il vous manquait des pièces. Peut-être qu'il vous en manque encore, mais pas beaucoup et ça ne vous empêche pas d'avoir une vue d'ensemble.

Gémeaux

Vous aussi, 1er décan vous serez drôlement content de cette valorisante nouvelle Lune qui peut mettre l'une de vos compétences au premier plan. Vous ne la découvrez pas, ce sont les autres qui la mettent en avant... Mais le secteur concerné par cette nouvelle Lune est aussi celui des enfants, il y a donc quelques jours très favorables pour une conception... ou si vous avez déjà des enfants, vous pourrez en être fier pour une raison ou pour une autre.

Cancer

Vous êtes souvent très investi dans votre rôle de parent, ou dans vos responsabilités vis-à-vis de la famille. Ce que la nouvelle Lune met en avant. La plupart du temps, la famille passe avant tout pour le Cancer et vous vous sentiriez coupable de ne pas vous en occuper surtout si, comme certains, vous avez actuellement un parent malade, en fin de vie... Il n'y a pas de cas où vous ne feriez pas votre possible pour lui faciliter les choses.

Lion

D'un côté c'est vrai, Uranus vous déstabilise mais la nouvelle Lune est très positive pour votre 1er décan, vos affaires se portent nettement mieux. Si vous avez une clientèle, vous pourriez voir de nouveaux acheteurs débarquer... En outre certains d'entre vous sont en train de développer ou ont déjà pu développer une autre activité, peut-être une branche différente, et cette nouvelle Lune annoncerait que vous en tirez du profit, ou que cela va se faire.

Vierge

Normalement, avec la nouvelle Lune, vous pouvez investir ou faire un achat en toute sécurité, vous ne vous tromperez pas. Mais vous hésitez beaucoup ; d'ailleurs c'est une constante dès qu'il faut effectuer une dépense, vous hésitez. Parfois même vous renoncez car vous ne parvenez pas à trouver exactement ce que vous voulez, et au meilleur prix. Je vous l'ai souvent dit, mais c'est actualisé par la conjoncture, vous avez une machine à calculer en vous !

Balance

A vous l'honneur, la nouvelle Lune est chez vous 1er décan et vous dit que vous disposez de plusieurs atouts favorables à votre développement personnel. Ça a été le cas à peu près toute l'année : vous avez beaucoup bougé, évolué, fait progresser vos affaires et vous avez eu droit à une bonne publicité, un bon bouche à oreille sur vos produits ou sur la qualité de votre travail. Et à part quelques contrariétés avec Mars en octobre, tout va continuer à aller bien.

Scorpion

Vous aurez tendance à vous mettre à l'écart aujourd'hui, et même à couper la communication avec certaines personnes ; un besoin de solitude peut-être. Vous êtes de ceux qui se ressourcent facilement, Pluton étant une de vos planètes maîtresses. Le plus souvent c'est le sommeil qui joue son rôle naturel, mais il arrive aussi que vous ayez besoin de rentrer à l'intérieur de vous-même, de vous isoler de cette manière, même en étant au milieu des autres.

Sagittaire

Une jolie nouvelle Lune pour les natifs de novembre, vos amitiés pourraient être une source de satisfaction, mais un projet est aussi en train d'éclore. Et c'est tout ce que vous aimez : avoir plusieurs choses sur le feu en même temps, être occupé, ne pas avoir de temps mort. Le Gémeaux est un peu comme vous, c'est pour ça que souvent vous êtes attirés l'un par l'autre. Et vous avez aussi en commun la peur de l'engagement, plus facilement dépassée chez vous.

Capricorne

Vous ne montrerez rien et garderez vos distances, ce qui laissera penser aux autres que vous êtes insensible. Parfois c'est vrai, mais souvent c'est faux ! Simplement vous n'êtes pas très démonstratif alors cela laisse de la place à l'imagination de ceux qui vous entourent. Et alors on peut tout envisager, du pire au meilleur... En outre, Vénus et Saturne sont encore en dissonance, ce qui peut accentuer l'impression de distance, voire de froideur.

Verseau

Une belle nouvelle Lune pour ceux de janvier qui voient leur horizon s'éclaircir et même s'élargir pour certains. Les semaines à venir semblent prometteuses. Certes, Uranus est toujours en dissonance et les changements qu'elle vous a imposés de force continuent à produire leur effet ; mais ils ne sont certainement pas que négatifs puisque vous pouvez tourner une page et en ouvrir une nouvelle, pleine d'intéressantes perspectives.

Poissons

Pour vous ce sont les mutations qui sont au premier plan, votre évolution est telle depuis plus d'un an, que vous avez l'impression d'une renaissance. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, seul ou avec quelqu'un (c'est mieux avec quelqu'un, ça va plus vite), en tout cas vous avez découvert en vous de nouvelles " fonctionnalités ", ce que nous avons évoqué à plusieurs reprises. Et cela va continuer, vous n'avez pas terminé votre mutation.