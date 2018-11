L'horoscope du 1er novembre 2018

publié le 01/11/2018 à 05:47

Bélier

Face à vous, Vénus pourrait jouer un rôle apaisant et réunificateur, 3e décan. Mais vous ne ferez pas ce qu'on attend de vous et ça va traîner jusqu'au 2 décembre. Allez savoir pourquoi, vous aurez besoin de faire tout le contraire et vous-même ne comprendrez pas très bien pourquoi vous agissez de cette manière, surtout si vous avez un problème de couple ou avec une association professionnelle. Mais c'est un problème que vous avez déjà vécu en début d'année...

Taureau

Quelques accrochages dans le quotidien car votre conjoint est difficile en ce moment, mais c'est peut-être parce qu'il/elle est malade et a besoin de vos soins. Selon son signe de naissance, il ou elle peut avoir du mal à accepter l'idée qu'il a besoin de vous car c'est une dépendance dont il/elle ne veut pas. Toujours est-il que le domaine du soin ou, dans un autre registre, la nécessité de modifier votre manière de vous alimenter seront au premier plan jusqu'en décembre.

Gémeaux

3e décan, vous apprécierez le retour de Vénus en Balance car même rétrograde, vous vous sentirez séduisant et en harmonie avec vous-même, avec votre image. Et ce sera encore mieux après le 16 quand Vénus reprendra une marche directe : pour l'instant elle est rétrograde et vous ne ressentez peut-être pas encore ses bons influx. Il se pourrait même qu'ils vous créent un problème parce que vous ne vous aimez pas... ou que vous ayez des soucis avec l'un de vos enfants.

Cancer

C'est le moment, 3e décan, de refaire les peintures, au propre comme au figuré. Vous avez besoin de beauté et d'harmonie, chez vous ou physiquement. Des soins esthétiques pourraient être au programme, tout comme des petits changements de décor dans votre maison. Mais il faudra peut-être attendre que Vénus ne soit plus rétrograde pour que cette prévision prenne son sens (après le 16 novembre). Ne seront vraiment concernés que ceux nés après le 17 juillet.

Lion

Vous êtes en conflit avec un partenaire 3e décan, ou avez un choix difficile à faire, mais un proche vous aidera à vous déterminer, il vous donnera de bons conseils. Ce proche, représenté par Vénus, peut autant être un frère ou une soeur que votre conjoint dont vous savez qu'il ou elle est très perspicace. Mais souvent, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit tant vous êtes persuadé d'avoir raison, mais en la circonstance vous êtes très hésitant et avez besoin d'un avis.

Vierge

Le retour de Vénus en Balance pourrait vous voir très hésitant, 3e décan, sur une dépense ou sur un placement qui vous tente. Vous avez jusqu'au 2 décembre. On sait à quel point la Vierge est prudente, aussi vous ne vous lancerez pas sans réfléchir et sans prendre mille conseils autour de vous ; mais au bout du compte, c'est vous qui déciderez et cela se fera probablement après le 16, quand Vénus repartira en marche directe (né après le 17/9 surtout).

Balance

Né en fin de signe, après le 19 octobre, le retour de Vénus ne va pas toujours vous plaire car il y aura des remous : vous avez trop besoin de vous sentir libre. Vous serez dans le rejet par rapport à l'autre, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un ami, d'un parent car vous aurez le sentiment que cette personne empiète sur votre liberté. Mais est-ce la réalité ou un fantasme ? Vous devez vous poser la question afin de ne pas abîmer une relation qui, au fond, vous est chère.

Scorpion

Vénus de retour en Balance ne retrouve qu'une partie de sa force car elle est rétrograde. Vous allez de nouveau beaucoup penser à quelqu'un qui vous attire, mais ce n'est pas maintenant que vous en aurez des nouvelles ou qu'il se passera quelque chose. En revanche, attendez que Vénus revienne dans votre signe début décembre, ça va chauffer ! Aujourd'hui, canalisez votre désir de tout régenter et ne laissez pas votre orgueil prendre les commandes.

Sagittaire

Né après le 17 décembre, vous profiterez de Vénus mais quand elle ne sera plus rétro, après le 16 novembre. Vous recevrez un bon coup de pouce amical. Ou verrez une amitié se transformer... Mais vos projets aussi seront en bonne posture avec cette Vénus et vous pourriez espérer améliorer votre rémunération. 1er décan, Jupiter est aux portes de votre signe, soyez opportuniste et saisissez toute occasion qui passe à votre portée. Ou réglez vite un problème administratif.

Capricorne

Vénus vous dit de mettre du lien partout, dans votre vie professionnelle ou privée. Mais vous avez souvent du mal à vous investir dans les deux domaines à la fois ! Vous êtes très concentré sur ce que vous faites et donnez l'impression que vous vous isolez, que ce soit en famille ou au boulot. Essayez d'être plus sociable cela donnera une meilleure image de vous. On sait à quel point vous pouvez paraître froid et distant par moments. Et justement, les astres vous demandent de changer l'image que vous donnez (1er décan pour l'instant).

Verseau

Né après le 13 février, Vénus va vous envoyer de nouveau de bons influx, propices à votre épanouissement, mais il va falloir que vous patientiez jusqu'au 16. Jusqu'à cette date, Vénus sera rétrograde et donc plus intériorisée : vous réfléchirez à un choix, amoureux ou autre. Puis, après le 16, Vénus redevenue directe, vous aurez des réponses ou les nouvelles que vous attendez et qui seront parfois surprenantes car Vénus sera en relation avec Uranus. Vous-même pourriez changer d'avis.

Poissons

Vénus occupe à nouveau un des secteurs financiers de votre thème ; on vous réclamera sous peu ce que vous devez, et parfois sans ménagement 3e décan. On pourrait même vous menacer et vous n'avez pas trente-six solutions : il faut payer mais vous pouvez peut-être négocier avec la personne ou l'organisation à qui vous devez de l'argent. Cela dit, dans certains cas, ce sont des tourments amoureux qui vous mettront la tête à l'envers, surtout né vers le 16 mars.