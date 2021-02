L'horoscope du 19 février 2021

publié le 19/02/2021 à 05:30

Bélier

Ça passe ou ça casse : 3ème décan, si vous avez eu un petit coup de coeur, amical ou amoureux, vous vous apercevez que vous vous êtes un peu emballé et que ça n'en valait peut-être pas la peine. Mais Vénus peut aussi représenter votre argent et si on vous a promis de vous payer quelque chose, vous pourriez être déçu et en colère. En revanche, si vous êtes du 2ème décan né vers le 1er avril et que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'une proposition, c'est pour très bientôt.

Taureau

Lune et Mars sont conjointes chez vous, mais en mauvais termes avec Vénus. Si vous êtes du 3ème décan (né après le 10 mai), il se peut qu'un conflit ait éclaté très récemment et c'est aujourd'hui qu'il sera à son maximum. Il sera terminé au plus tard mercredi qui vient, mais dans cette histoire vous aurez fait preuve d'un peu trop d'obstination. Vous devriez être plus souple, cela arrangerait bien des choses avec ceux qui supportent mal que vous ayez une attitude trop inflexible.

Gémeaux

Vous aimez jouer les attrape-coeur, mais avec la dissonance Vénus-Mars, disons que vous ne parvenez pas à conclure. Vous vous demandez ce qui peut bien clocher... Peut-être que vous lâchez prise trop vite, ou que vous êtes trop impatient ? Analysez vos comportements dans un premier temps, et dans un deuxième demandez-vous si vous faites les bons choix, si vous ne vous " attaquez " pas à des personnes qui ne veulent pas être séduites, tout simplement.

Cancer

C'est plus une question d'argent qui peut vous tracasser qu'un problème sentimental. Vous espérez un paiement, quelque chose qu'on vous a promis et soit la somme n'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez, soit vous attendez toujours et vous commencez à trouver le temps long. Vous ne tenez plus, tant vous avez envie d'agir (3ème décan en particulier) et en effet, il serait bon que vous réclamiez ce qu'on vous doit. Mais il se peut qu'au contraire, ce soit vous qui ayez quelque chose à payer.

Lion

3ème décan, la dissonance entre Vénus et Mars dont je vous ai parlé lundi est aujourd'hui à son maximum, il se pourrait qu'un orage gronde dans le domaine relationnel, en particulier dans votre couple, si vous êtes en couple. Il serait bon que cet orage éclate, de manière à ce que ni vous, ni l'autre, ne gardiez les choses pour vous. Cela n'aura pas de conséquences importantes étant donné que vous n'avez aucune dissonance majeure sur votre décan. Sauf si vous avez l'ascendant en Verseau, Taureau ou Scorpion, ce qui pourrait faire flamber la situation.

Vierge

Il se pourrait que vous ayez un soudain coup de coeur pour une personne avec laquelle vous travaillez, ou qui vous rend des services. Une flamme venue très vite et qui s'éteindra tout aussi rapidement parce que vous êtes quelqu'un de raisonnable et que les coups de folie, ce n'est pas trop votre " truc ". Cependant, si vous êtes né autour du 18 septembre, il n'est pas impossible que vous vous soyez profondément attaché à quelqu'un et que vos sentiments soient incassables.

Balance

Vous êtes peut-être dans une période, 3ème décan, où vous avez envie de plaire, de séduire, et ça marche ! Mais cela crée des jalousies autour de vous, et inutile de vous dire que si vous êtes en couple cela peut être très mal vu par votre partenaire. Et pourtant, c'est en toute innocence que vous séduisez, juste pour voir si ça marche, si vous n'êtes pas trop rouillé... Ne vous en faites pas, de toute manière ce " besoin " cessera quand Vénus entrera en Poissons jeudi prochain.

Scorpion

Vous êtes parmi les plus sensibles aujourd'hui à la dissonance entre Vénus et Mars, notamment 3ème décan. Vous pourriez être un peu perturbé par une histoire d'amour du passé, qui n'a peut-être pas duré mais qui, par on ne sait quelle magie, est revenue dans le présent. Ne faites pas barrage à ces souvenirs qui remontent, on ne sait jamais, ils pourraient avoir un lien intéressant et révélateur avec le présent. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour y réfléchir.

Sagittaire

Vous n'avez rien à craindre de la dissonance entre Vénus, Mars et la Lune, tout au plus aurez-vous tendance à jouer un peu trop de votre séduction, ou à flirter de manière trop visible avec quelqu'un, ce qui déclenchera des jalousies. Cela concerne surtout ceux nés après le 12 décembre et la conjoncture sera encore active la semaine prochaine. Mais il se peut aussi qu'un courrier concernant de l'argent ait pris beaucoup trop de retard à vos yeux.

Capricorne

3ème décan, une de vos activités pourrait vous rapporter, mais il semble que quelqu'un n'est pas d'accord avec votre manière de procéder, ou de vous faire payer. En tout cas, il y a un désaccord sur un moyen de paiement, ou peut-être même sur une somme qu'on vous doit. Et s'il n'est pas question d'argent, c'est peut-être dans le domaine affectif qu'il y a un petit orage qui devrait se calmer après jeudi prochain. Un proche pourrait vous faire toute une histoire pour une dépense.

Verseau

Vénus étant dans votre 3ème décan, vous serez le plus sensible à sa dissonance exacte avec Mars et avec la Lune. Vous serez remué dans le domaine affectif par un désaccord avec quelqu'un de votre famille, votre vraie famille ou votre famille amicale. Un événement déplaisant peut aussi être au programme et cette situation peut perdurer jusqu'à jeudi prochain. Certains pourraient avoir envie de rompre un lien qui ne leur convient plus, ou c'est l'autre qui voudra rompre.

Poissons

La dissonance Vénus/Mars a atteint son apogée, il est possible que vous ne vous sentiez pas aimé, ou mal aimé, vous qui avez tellement besoin d'amour, et tant d'amour à donner ! La dissonance sera encore active jusqu'à mercredi prochain, uniquement pour le 3ème décan. La conjoncture vous invite à dire ce que vous pensez à la personne concernée : n'ayez pas peur de sa réaction, ou de lui déplaire encore davantage. N'accumulez pas en vous des sentiments négatifs, il faut que ça sorte !