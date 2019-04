L'horoscope du 19 avril 2019

publié le 19/04/2019 à 05:26

Bélier

Ne vous étonnez pas si vous avez affaire à des personnes jalouses et même envieuses, n'y faites pas attention et savourez vos victoires le plus possible. Car vous en avez ou en avez eu quelques-unes récemment et vous avez tendance à en parler autour de vous, ce qui est normal. Mais en même temps, cela crée forcément des jalousies. De plus Vénus se fait déjà sentir (1er décan surtout) et vous dégagez un charme qui peut faire de l'ombre !

Taureau

La planète du jour, Mars va vous demander de faire preuve de votre habituelle détermination pour qu'on vous paye ce qu'on vous doit, et plus vite que ça ! Ou pour qu'on vous rende un objet que vous avez prêté et que l'on n'a pas l'air pressé de vous rendre ; quoi qu'il en soit, une question matérielle vous turlupinera. Mais il y aura aussi du bon : une invitation pourrait vous être faite, ou une proposition professionnelle qu'il faudra saisir au vol, n'hésitez pas.

Gémeaux

C'est le travail qui est au premier plan et ceux qui sont nés entre le 8 et le 14 juin se trouvent dans une situation minée par l'incertitude ou la précarité. Vous ne savez pas si vous allez garder ce job ou si vous allez encore une fois devoir en trouver un autre. Mais il y a d'autres interprétations : vous êtes harcelé par un supérieur, ou alors vous avez un souci de santé qui crée cette incertitude dont nous avons parlé plus haut et qui est difficile à cerner.

Cancer

Vous serez bien luné aujourd'hui et, prenant de la distance, ces détails qui d'habitude vous contrarient beaucoup n'auront plus la même importance. Comme quoi, tout est une question de perspective et quand vous avez trop le nez dans le guidon, les anicroches les plus mineures prennent une proportion démesurée. En fait, quelque chose ou quelqu'un vous fera plaisir, ou même un simple compliment suffira à vous mettre de bonne humeur.

Lion

Une petite contrariété vous attend, rien d'important, mais elle nécessitera que vous demandiez de l'aide, 2e décan, et ça ne se passera pas comme prévu. Quelle que soit la nature de l'aide qui vous sera apportée, elle risque de ne pas être efficace et parfois d'empirer le problème. Cela dit, il peut s'agir d'autre chose, par exemple d'une relation qui ne tient pas ses promesses alors que vous y avez cru : tout cela concerne surtout ceux nés entre le 10 et le 16 août.

Vierge

Tout baigne pour ceux du mois d'août, le boulot rapporte bien, mais si vous êtes né entre le 10 et le 16 septembre, vous pourriez vous sentir trahi ou manipulé. Comme toujours, l'important sera que vous ne fermiez pas les yeux sur l'attitude de la personne en question, dans la mesure où plus vous gagnerez en lucidité, plus vous pourrez reprendre votre vie en main. Mais il se peut que le lien de dépendance soit plus fort que tout... pour l'instant.

Balance

Si vous prévoyez une rentrée d'argent, vous aurez tendance à jouer Perrette et le Pot au Lait, c'est-à-dire que vous dépenserez déjà tout dans votre tête, avant même que l'argent ne soit sur votre compte. Méfiez-vous d'autant plus qu'il y a un aspect entre Mars et Neptune en formation et qu'il se pourrait que vous vous trompiez sur la somme que vous allez recevoir. 1er décan, une discussion un peu vive est à prévoir avec un collègue ou l'un de vos enfants.

Scorpion

Faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme, a dit Colette. Voilà qui doit plaire au provocateur qui se cache en vous et qui va émerger de plus en plus. Notamment si vous êtes né en octobre : l'opposition d'Uranus peut avoir cet effet de libérer une partie de vous qui était restée inactive et dont vous allez avoir besoin pour vous accomplir. Plusieurs situations très différentes peuvent être à l'origine de ce changement dans votre personnalité.

Sagittaire

Né entre le 9 et le 15 décembre, quelque chose ou quelqu'un vous échappe et du coup, vous avez le sentiment que tout vous échappe, ce qui n'est pas la réalité. Vous faites un amalgame, vous mettez tout dans le même sac, alors que vous feriez mieux de bien identifier là où vous avez fait l'erreur qui vous a mené à la situation actuelle. Car il y a une idéalisation au départ, des apparences qui vous ont empêché de voir la réalité (ou une personne) telle qu'elle était.

Capricorne

Vous êtes souvent un bon soutien pour les autres, mais vous, qui vous soutient ? En général, vous ne demandez pas d'aide, votre orgueil vous en empêche. Et c'est dommage car tout est plus léger quand on le partage... Et certains natifs du 3e décan ont bien besoin qu'on soit gentil et attentif avec eux en ce moment... Né entre le 8 et le 14 janvier, votre travail pourrait être provisoirement désorganisé par l'absence d'un collaborateur en arrêt maladie.

Verseau

Un peu d'orage dans l'air ce matin pour le 1er décan, vous avez quelque chose de déplaisant à faire et comme les contraintes vous horripilent, vous râlerez. Heureusement, ça ne durera pas longtemps et vous passerez allègrement à autre chose. Vos amours, par exemple : Vénus rentre demain en Bélier et nous évoquerons une sorte de renouveau (1er décan pour l'instant). 2e décan, méfiez-vous des arnaques sur Internet pendant quelques jours.

Poissons

Né en février, laissez vos émotions de côté et préparez vos arguments ; vous serez ainsi bien plus convaincant et on ne pourra pas vous opposer quoi que ce soit. Cela vous demandera certainement un effort parce que vous êtes émotif et toute démarche est toujours un peu ennuyeuse pour vous car vos émotions s'en mêlent. Mais si vous avez bien préparé votre conversation et que vous évitez de vous laisser démonter, vous serez gagnant sur toute la ligne.