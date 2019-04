L'horoscope du 16 avril 2019

publié le 16/04/2019 à 05:47

Bélier

Vous serez un peu tête en l'air, surtout 2e décan né après le 6 avril : attention aux petites erreurs sans réelle importance mais dont vous ferez une montagne. Ce sont plus des fautes d'inattention dans la lecture d'un dossier, dans ce que vous allez écrire ou dire. Et gare au lapsus ! Par ailleurs, il apparaît que vous avez le goût de la polémique en ce moment, mais s'il vous plaît ne la cherchez pas ; comme toujours vous risquez d'aller trop loin dans vos propos...

Taureau

Vos préoccupations du jour seront surtout sentimentales : vous vous demanderez pourquoi votre chéri ou vos enfants ne vous montrent pas plus leurs sentiments. Cela dit, vous vous baserez sur votre ressenti, qui n'est peut-être pas la réalité ! Né après le 15 mai, vous disposez d'un bon aspect de Vénus qui fait que vous n'aurez pas cette impression qu'on ne vous montre pas assez ses sentiments ; en tout cas, du côté démonstrations, vous serez plus gâté que les autres.

Gémeaux

Vous allez avoir du mal à garder votre calme, mais il faut dire que vous avez peut-être des problèmes de sommeil en ce moment et que cela irrite, 2e décan. Allez voir votre pharmacien et demandez-lui ce que vous pouvez prendre de naturel pour mieux dormir, quelque chose où il n'y a pas d'accoutumance. Cela dit, vous êtes peut-être aussi face à une surcharge de travail et si vous n'êtes pas bien organisé, il est sûr que vous épuisez davantage votre énergie.

Cancer

Les échanges, les transactions, les affaires commerciales sont au premier plan de votre journée ; vos interlocuteurs auront du mal à résister à votre faconde. Vous serez très habile pour vendre, que ce soit un produit, une idée, etc. et bien malin celui qui parviendra à vous prendre en défaut, 2e décan surtout, votre technique sera parfaite. 3e décan, je me répète mais n'attendez rien des autres en ce moment, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan professionnel.

Lion

Les questions d'argent risquent de prendre un peu trop de place dans votre tête, essayez de garder un petit espace disponible pour votre entourage, par exemple, ou tout simplement pour vous détendre à plusieurs reprises au cours de la journée. Parce que ces histoires d'argent, ça peut vous rendre nerveux. 2e décan, vous avez un surplus d'énergie qui peut être utile aux autres : si on vous demande de l'aide, répondez présent et votre énergie sera utilisée à bon escient.

Vierge

2e décan, né après le 7 septembre, préparez-vous à des moments où vous ne vous sentirez pas en phase avec autrui, ou mal influencé par un ou des partenaires. Si vous appartenez à un groupe quelconque, par exemple, il est possible qu'il ait trop d'influence sur vous, sur votre manière de penser, de réfléchir, et vous êtes en train de vous en apercevoir. Vous avez même peut-être envie de vous en libérer, mais pour l'instant vous avez besoin d'y réfléchir tranquillement.

Balance

Est-ce une vraie ou une fausse impression, mais vous aurez le sentiment qu'on vous tient à l'écart, que votre avis ou vos idées comptent pour du beurre. Essayez de bien analyser la situation, même s'il s'agit de choses mineures : n'êtes-vous pas en train de répéter une situation de rejet vécue dans l'enfance ? Dans ce cas, n'en attribuez pas la faute aux autres mais dites-vous que cela vient de vous ; peut-être que vous vous mettez vous-même à l'écart sans le vouloir.

Scorpion

N'attendez pas que vos amis ou alliés se manifestent, appelez-les et si vous avez un service à demander c'est le bon moment. Vous ne vous exposez à aucun refus. Apparemment, cela a des chances de se passer dans le travail, mais certains ne se sont pas fait que des amis dans ce domaine... 3e décan, vous avez la possibilité de réparer cela et il faut le faire, dans la mesure où votre ascension professionnelle ne peut progresser qu'avec de bons soutiens, avec un réseau relationnel.

Sagittaire

Dispersion, tendance à la nonchalance, il faut vous surveiller 2e décan, être votre propre coach, vous en avez le pouvoir et cela évitera d'éventuels dérapages. Cela dit, ça ne concerne en principe que ceux qui sont nés après le 7 décembre, mais le problème venant de Neptune (une géante gazeuse), on peut se demander si tout le décan n'est pas affecté (plus ou moins) par les états de cette planète. Elle peut aussi provoquer une dépréciation de soi qui vient de l'enfance.

Capricorne

Vous n'êtes pas toujours à l'aise en société, mais aujourd'hui au contraire vous serez comme un poisson dans l'eau, en phase avec tout le monde, 2e et 3e décan. C'est un moment un peu privilégié, peut-être parce que vous sentirez, sans pouvoir vous l'expliquer, que vous êtes accepté par votre entourage (professionnel ou personnel) et même que ce que vous représentez ou ce que vous faites a de l'importance aux yeux des personnes avec qui vous vous trouverez.

Verseau

Vous avez un mental puissant, c'est même votre plus grande force car vous savez à la fois analyser les situations et les anticiper de manière parfois surprenante. Vous voyez loin devant, vous pressentez les choses tout en les vérifiant à l'aide d'une analyse rigoureuse et perspicace. Vous serez dans ces dispositions aujourd'hui, mais attention à ne pas vous égarer dans les analyses trop compliquées ; essayez de rester simple et surtout d'être à l'écoute de vos intuitions.

Poissons

2e décan, né après le 6 mars, un problème récurrent pourrait vous contrarier dans les prochains jours ; mais peut-être est-ce le bon moment pour le régler ? Certes, ça ne va pas être facile, surtout si vous êtes né vers le 8, 9 mars, parce que la situation en question a des racines profondes et que s'il faut vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, vous devez en avoir à la fois la volonté consciente et inconsciente. Dans ce cas seulement, ça marchera et vous parviendrez à reprendre le contrôle de votre vie. Avec le temps, bien sûr.