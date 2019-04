L'horoscope du 15 avril 2019

publié le 15/04/2019 à 05:42

Bélier

Mercredi c'est Mercure, dimanche c'est Vénus, ces astres vont s'installer chez vous et vous servir. Vous aurez toute liberté pour aimer et le dire haut et fort. En tout cas, sur le papier... Maintenant, cela prendra des formes différentes pour chacun. Ce lundi, vous devriez être plus dans la prudence et la retenue que d'habitude, surtout si vous êtes du début du 2e décan (né début avril) : vous risquez d'agir, de parler ou de vous décider un peu trop vite et sans réfléchir.

Taureau

Le Soleil sera chez vous à partir de samedi, mais jusque-là il est toujours en Bélier, indiquant par là que vous avez la rancune tenace et qu'il faudrait évoluer. C'est ce que vous propose - et parfois vous impose - la présence d'Uranus dans votre signe, 1er décan pour l'instant. Elle vous a déjà averti l'année dernière que si vous ne changiez pas de comportement cela aurait des conséquences, non pas immédiates (quoique) mais plus sûrement sur le long terme.

Gémeaux

La conjoncture évolue dans le bon sens, vers plus de liberté pour que vos attentes, soient satisfaites mais aujourd'hui il va falloir canaliser un excès de nervosité. Il se pourrait même que vous vous montriez un peu agressif, surtout si vous êtes né fin mai, voire début juin. Mars est posée sur votre Soleil et ses énergies sont un peu trop fortes, à la fois physiquement et mentalement ! Cela dit, vous serez rapide à la détente comme on dit, il ne faudra pas vous dire les choses deux fois !

Cancer

Les bons aspects vous endorment, les dissonances vous réveillent et vous incitent à agir et c'est ce qui va se passer cette semaine - action, réaction, on se bouge ! En effet, Mercure entrera mercredi en Bélier, Vénus fera de même entre samedi et dimanche, une conjoncture faite pour vous émouvoir, vous remuer et parfois vous obliger à prendre des décisions ou à dire ce que vous pensez sans prendre de gants. Seule Vénus sera encore en phase avec vous jusqu'à samedi et accentuera votre gentillesse, 3e décan.

Lion

Une semaine active pour le 1er et le 2e décan. Le 1er recevra un aspect d'aide de Mercure à partir de mercredi et vous pourrez alors vous prononcer sur un sujet ; vous en recevrez des compliments qui seront très encourageants pour vous. Quant au 2ème décan, c'est Mars qui va vous accompagner toute la semaine et vous donner un surplus d'énergie pour boucler un projet. Mais attention à ne pas trop bousculer ceux qui se coupent en quatre pour vous aider.

Vierge

Avec le week-end de Pâques pour boucler la semaine, vous aurez un surplus de travail, 2e décan. Mais ne mettez pas trop de pression sur vos collègues ou employés, sous prétexte que les choses ne vont pas assez vite à votre goût : vous voudriez avoir tout terminé avant l'heure, par crainte de ne pas être dans les temps justement. Mais arrêtez de vous mettre la pression et de la mettre aux autres, cela ne sert à rien qu'à créer du stress dans tous les sens.

Balance

Un nouveau cycle pour vous cette semaine, le Soleil entrera en Taureau samedi et vous serez moins sous l'oeil critique et sévère d'un supérieur ou d'un proche. En tout cas si vous êtes du 3e décan. 2e décan, Mars sera une bonne alliée pour gérer vos affaires administratives, la paperasserie qui vous encombre, tout sera réglé si vous êtes né vers les 4, 5, 6 octobre. 1er décan, Mercure en Bélier à partir de mercredi peut présider à une discussion en vue de trouver un accord ou de signer une entente.

Scorpion

Ça va secouer un peu pour ceux d'octobre, mais comme je vous le disais, s'il n'y avait pas les dissonances vous auriez tendance à attendre que ça bouge tout seul. En tout cas la dissonance qu'Uranus vous envoie sera activée par l'arrivée du Soleil en Taureau ce samedi, nous en reparlerons. Mercredi, c'est Mercure qui changera de signe et entrera en Bélier : vous aurez la langue acérée sous cette conjoncture et un humour qui peut se révéler très perturbant (1er décan jusqu'au 24 avril).

Sagittaire

Non seulement Mars s'oppose à vous, 2e décan, mais elle va se fâcher avec Neptune et vous aurez bien du mal avec la fourberie et les possibles trahisons des autres. Cela dit, ce n'est pas une situation nouvelle si vous êtes né après le 6 décembre et vous vous êtes probablement forgé des armes pour vous défendre ; mais êtes-vous sûr que ce sont les bonnes ? Vous devriez revoir votre stratégie, si la situation se répète c'est que vous n'employez pas les bons moyens.

Capricorne

Vous démarrez bien cette semaine, votre capacité de travail est décuplée et vous ne laisserez rien traîner ; ce sera même votre mission dans les prochains jours, vous débarrasser de tout ce qui traîne sur votre bureau, que ce soit au travail ou à la maison, il faudra faire le ménage dans tous les sens du terme (2ème décan surtout). Le Bélier termine sa course, vous avez encore jusqu'à samedi pour balayer tout ce qui peut vous freiner et vous empêcher d'être totalement vous-même.

Verseau

Une bonne semaine en perspective grâce à l'arrivée de Mercure et Vénus en Bélier. Tout ce qui est négociations ou échanges commerciaux sera très valorisé. Vous aurez des facilités à vous exprimer (1er décan à partir de mercredi) et à convaincre vos interlocuteurs. Mais attention à l'entrée du Soleil en Taureau samedi et à sa conjonction avec Uranus, qui réveille quelque chose en vous que vous pensiez ne plus avoir à gérer, un changement qui vous oblige à tourner une page.

Poissons

Un début de semaine vraiment agréable, surtout 3e décan, une invitation à participer à une fête, à un colloque ou une réunion pourrait vous faire plaisir. Vous sentirez que vous comptez pour les autres et c'est important pour les Poissons. 2e décan, une dissonance de Mars pourrait créer du désordre, à la fois dans votre tête et dans vos émotions ; mais en même temps cela devrait vous permettre de prendre une décision que vous auriez dû prendre il y a longtemps.