L'horoscope du 14 avril 2019

publié le 14/04/2019 à 08:20

Bélier

2ème décan, né après le 31 mars, vous recevez un coup de pouce de Mars jusqu'au 30 avril ; l'un de vos proches ne demande qu'à vous aider, ne l'envoyez pas bouler. Vous voulez toujours vous en sortir par vous-même, ce qui est très honorable, mais si nous ne sommes pas seuls sur terre c'est pour plusieurs raisons, dont justement qu'on peut avoir besoin des autres et inversement. C'est peut-être à vous d'ailleurs qu'un de vos proches demandera des conseils ; ce sera dans vos cordes...

Taureau

Soleil et Jupiter sont parfaitement alignés aujourd'hui, ils indiquent qu'en dépit de vos craintes souvent irrationnelles, vous êtes en terrain solide financièrement, 3e décan. Si vous êtes un pur Taureau, bien sûr. Maintenant, si vous avez un ascendant un peu dispendieux (Gémeaux, Balance, Poissons), les choses sont sûrement différentes. Par ailleurs, 3e décan aussi, vous recevez de bons influx de Saturne : vous avez assis votre position et lui avez donné une totale légitimité.

Gémeaux

Mars atteint votre 2e décan et va se fâcher avec Neptune. Pendant quelque temps, aucune de vos décisions n'aboutira à du concret, surtout la semaine prochaine. En outre, il se peut que vous soyez à côté de la plaque côté actions : vous aurez tendance à vous disperser de tous côtés et à commencer des choses que vous ne terminerez pas. Cela concerne donc le 2e décan et surtout ceux qui sont nés autour des 8 et 9 juin. Attention aussi aux influences nocives.

Cancer

Une échappée belle si vous êtes né après le 14 juillet, il semble que vous allez prendre des vacances et que si vous êtes à deux, ce sera une réussite. Mais si vous ne partez pas, ce sera bien aussi car vous serez davantage en confiance avec l'autre et le ou la regarderez avec les yeux de l'amour. Exception faite de ceux qui sont nés autour du 13 juillet car Saturne est toujours opposée à vous et vous ne goûtez pas autant les plaisirs que les autres Cancer.

Lion

Contrairement à hier, la Lune dans votre signe forme de bons aspects, vous serez donc plus en paix avec vous-même et serez même en veine de séduction. Vous aurez besoin de plaire, un peu plus que d'habitude peut-être parce que vous vous sentirez un poil vulnérable : vous n'aurez pas vos défenses habituelles mais vous saurez vous créer un cocon protecteur grâce à vos proches et même peut-être à votre cadre de vie ; votre maison ou votre appart...

Vierge

2e décan, à vous de recevoir Mars au zénith de votre zodiaque. Un important travail ou parfois un conflit avec un supérieur ou votre conjoint peut vous contrarier. Ce n'est pas quelque chose de durable, en général les influx de Mars se font sentir maximum 3 ou 4 jours, un peu plus quand il s'agit d'une conjonction ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mars sera dans votre signe (conjonction donc) du 18 août au 4 octobre (les 3 décans), vous avez le temps de voir venir.

Balance

3ème décan, l'harmonie Soleil/Jupiter est en phase avec vous ; il faut absolument faire feu de tout bois et saisir la ou les occasions qui se présentent en ce moment, ou qui ne vont pas tarder à se présenter. Mais c'est peut-être déjà d'actualité car cela fait quelques semaines que Jupiter est en harmonie avec vous et il y a eu plusieurs moments où elle a pu vous donner votre chance. Des chances qui ont à voir avec l'expansion du domaine dans lequel vous travaillez.

Scorpion

Les bons influx viennent de Vénus, ils s'adressent à ceux qui sont nés après le 13 novembre. Vous passerez tous un bon dimanche, romantique pour certains. Pas pour tous, bien sûr, cela dépend de votre thème natal, mais il y aura de toute façon des manifestations d'affection et vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous aimerez vous-même ; ce qui est rare chez le Scorpion qui, s'il arrive qu'il s'aime lui-même, n'aime pas sa vie. Il y a toujours la notion que tout est un combat.

Sagittaire

A priori, l'harmonie Soleil/Jupiter devrait être du gâteau pour le 3e décan de votre signe, même si Jupiter rétrograde et que vos projets vont devoir attendre. Ils se rappellent à vous depuis quelques jours, mais leur réalisation concrète n'est pas pour tout de suite, il faut vous y faire et ne pas tenter d'accélérer la machine. Par ailleurs, 2e décan, Mars entame son opposition avec vous et peut vous voir dans un rapport de force avec un partenaire ou face à un choix un peu difficile.

Capricorne

Les mieux servis cette année, pas de doute, sont ceux du 1er décan, c'est-à-dire ceux de décembre ; je vous rappelle qu'un projet va certainement changer votre vie, peut-être pas d'un coup d'un seul, mais progressivement : vous allez mettre quelque chose en place qui vous donnera plus de liberté, plus de possibilité d'être vous-même et de vous ouvrir aux autres. Mais c'est un peu difficile pour ceux du 3e décan et en particulier en ce moment ceux qui sont nés autour des 11, 12 janvier.

Verseau

Le 3e décan apprécie à sa juste valeur les bons influx du Soleil et de Jupiter, excellents pour un ou des projets qui sont en chantier pour le moment. Mais disons qu'à partir de la rentrée, et surtout d'octobre, vous pourrez en profiter à fond, surtout si vous êtes né autour des 12, 13, 14 février ; la vie pourrait vous gâter, surtout si votre ascendant est d'accord. Une nouvelle relation pourrait également vous aider à vous épanouir, autant personnellement que professionnellement.

Poissons

Si le 3e décan est toujours privilégié, le 2e l'est moins avec l'arrivée de la dissonance de Mars. C'est-à-dire que l'ambiance ne sera pas très sereine en famille, soit parce qu'il y aura une dispute, soit parce que vous ferez des travaux ou déménagerez. Rien qui ne dure plus de trois ou quatre jours. Attention aussi à ne pas attraper un petit virus ou à ne pas vous faire mal quelque part parce que vous aurez fait un geste impulsif et que vous l'aurez mal contrôlé.