L'horoscope du 17 avril 2019

publié le 17/04/2019 à 05:43

Bélier

La communication, les démarches et petits déplacements sont au menu pour le 1er décan. Faites juste attention à ne pas parler trop vite, ou trop durement. Vous aurez envie de dire ce que vous pensez, surtout si ça vous énerve, sans imaginer que votre interlocuteur pourrait en être vexé. Aussi, essayez de prendre des gants et de faire preuve d'un peu de diplomatie... Cela améliorera grandement vos relations. Cela dit, Mercure rapide = influence sur une journée.

Taureau

Vous garderez tout pour vous, votre horreur des conflits étant accentuée par Mercure. Mais vous savez que ce n'est bon ni pour vous, ni pour vos relations. Si vous ne parvenez pas à dire ce que vous pensez, chargez quelqu'un de le dire pour vous à la manière douce mais ne gardez rien sur le coeur. A la longue c'est usant et mauvais pour votre équilibre, tant physique que mental. Et si vous avez une intuition, ne la chassez pas, au contraire.

Gémeaux

Il vous sera bien plus facile de vous exprimer avec Mercure en Bélier que précédemment. Mais, de grâce, évitez toute logorrhée verbale. Vous aurez tendance à trop parler, à parler trop vite de ce que vous pensez mettre en place et des projets qui sont les vôtres, quitte à vous faire piquer vos idées. Simplement, soyez sélectif, ne parlez de rien aux personnes que vous ne connaissez pas bien et dont vous ne savez pas ce qu'elles valent. Vous vous confiez parfois trop vite !

Cancer

Un important rendez-vous ou une démarche qui vous tient à coeur sont dans l'actu des natifs de juin. Mercure est rapide : une journée chacun d'ici le 25 avril, puis ce sera au tour du 2e décan. Aucune anicroche pour le 1er décan, sauf celles que vous créerez vous-même parce que peut-être vous exigerez trop et pas en termes de quantité mais de qualité : vous aurez l'impression que vous devez être irréprochable, précisément lors de l'un de vos rendez-vous.

Lion

Bien que trop rapide, la présence de Mercure au Bélier vous permettra de faire passer un important message ou de vous préparer à un agréable voyage. Vous ferez tout pour que votre message soit entendu et répété le plus possible et, concernant le voyage, son organisation devra être parfaite et si vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même, chargez quelqu'un de le faire, de manière à ce que vous n'ayez pas de mauvaise surprise.

Vierge

Mercure est votre maître, sa présence en Bélier indique que vous allez devoir négocier un prix et éventuellement faire un compromis lors d'une vente. Ce sera indispensable, sinon votre acquéreur ira voir ailleurs : si vous tenez vraiment à vendre, adaptez-vous aux prix du marché. Sinon, vos échanges seront souvent marqués par le doute et le manque de confiance en l'autre, mais vous aurez vraiment raison de vous méfier (2e décan, semaine prochaine).

Balance

Il est possible, natif de septembre, que vous receviez une proposition à laquelle vous devrez répondre rapidement. Or vous n'êtes jamais rapide à la décision... Essayez de voir quels sont les enjeux et ce que cette proposition peut vous rapporter : faites marcher votre intuition au lieu de demander des conseils à trop de monde. Une seule personne suffira : vous et votre feeling, voire peut-être quelqu'un en qui vous avez une totale confiance, qui a un bon jugement.

Scorpion

Les problèmes avec les collègues sont monnaie courante quand on est Scorpion, et cela risque encore d'être le cas, 1er décan jusqu'au 25. Pas de surenchère, SVP ! Vous ne le ferez peut-être pas exprès parce que c'est dans votre nature (si vous êtes un pur Scorpion), mais vous apprécierez de pousser l'autre dans ses retranchements pour voir comment il/elle s'en sort. Par ailleurs, vous ferez preuve d'un perfectionnisme qui peut être agaçant.

Sagittaire

Ce que vous entendrez ce sont surtout d'agréables compliments, 1er décan. Mais vous ne serez pas en reste et vous manierez la flatterie avec beaucoup d'habileté. Vous vous direz que c'est la meilleure manière de vous mettre vos interlocuteurs dans votre poche, mais ça ne marche pas à tous les coups : le Capricorne, par exemple, n'est pas du tout sensible à la flatterie, au contraire, cela risque de l'horripiler. La Vierge également, n'accepte pas facilement les compliments.

Capricorne

Un petit souci, rapidement réglé, avec un membre de la famille, probablement l'un de vos ados. L'autorité ne servira à rien, il faut juste lui créer un cadre solide ; un cadre au sein duquel il/elle fera ce qu'il veut, mais dont il doit respecter les limites. Cela dit, dans un tout autre registre, vous pourriez recevoir la visite d'un proche que vous ne voyez pas souvent et vous égrènerez quelques bons souvenirs ; sans pour autant que vous ressentiez beaucoup de regrets ou de nostalgie.

Verseau

Avec Mercure en Bélier, on ne pourra pas vous rater, quand vous vous exprimerez vous aurez à la fois de l'humour et une forme de perspicacité quasi-diabolique. Difficile de vous contrer (1er décan jusqu'au 25) et de toute façon, ceux qui ne sont pas de votre avis vous les enverrez rapidement bouler. Votre intérêt : dire franchement ce que vous pensez, en vous méfiant tout de même de la réaction de vos interlocuteurs, surtout si vos propos sont un peu provocants.

Poissons

Il va falloir que le 1er décan trouve une solution rapide à un petit souci financier. Probablement une histoire de découvert, donc d'argent à trouver et emprunter. Il est vrai qu'avec Vénus dans votre signe depuis le 26 mars, vous avez dépensé plus facilement et pour le plaisir : le vôtre, mais surtout celui des autres et même de l'un de vos proches que vous passez votre temps à aider. L'un de vos enfants peut-être, qui ne parvient pas à s'en sortir ?