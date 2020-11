L'horoscope du 18 novembre 2020

publié le 18/11/2020 à 05:30

Bélier

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine, il y a de la tristesse dans l'air pour le 3ème décan, soit que vous ayez peur de perdre l'affection d'un proche, soit que vous ayez des ennuis financiers. Mais l'ambiance est valable pour tout le monde parce qu'elle ne sera pas franchement gaie, aussi de toutes les manières vous serez en harmonie avec l'ambiance du jour. Cela va durer jusqu'à vendredi, mais c'est demain que la conjoncture sera la plus active. Et, bonne nouvelle, elle ne reviendra plus.

Taureau

Vénus étant votre planète maîtresse, vous n'apprécierez pas sa dissonance avec Saturne parce qu'elle aura un effet frustrant. Un plaisir qui vous avait été promis ne vous sera pas accordé, ou c'est vous qui vous réfrénerez, pour des raisons économiques peut-être. Heureusement ce n'est pas durable et ce sera terminé vendredi. En même temps, le Soleil est en phase avec vous (3ème décan) et vous pourriez être content d'une invitation ; ça vous réchauffera le coeur.

Gémeaux

Si vous êtes du 3ème décan, les problèmes économiques que vous rencontrez sont activés jusqu'à vendredi. Mais il se peut aussi que votre coeur soit en berne, que vous vous sentiez moins aimé, ou que vous-même aimiez moins. Autre interprétation possible : vous aurez très envie de quelque chose et vous ne pourrez pas vous l'offrir... ou alors vous vous regarderez dans la glace et vous trouverez que vous n'avez pas votre tête habituelle.

Cancer

La conjoncture des prochains jours n'est pas facile pour le 3ème décan qui est déjà dans un problème relationnel ennuyeux, lequel risque de prendre de l'ampleur. Vous songez peut-être à une séparation, ou c'est l'autre qui le souhaite et vous vous y opposez fermement. Cela peut concerner votre conjoint bien sûr, mais aussi un enfant qui voudrait quitter la maison et prendre son indépendance. Or le Cancer aime garder ses oisillons dans leur nid ; c'est rare qu'il les pousse dehors !

Lion

Non, vous ne faites pas exception et, comme tout le monde, vous ressentirez la dissonance entre Vénus et Saturne qui peut vous priver de la présence aimante d'un proche. Cela ne durera pas (jusqu'à vendredi), mais vous n'aimerez pas ce que vous ressentirez, peut-être parce que cela vous rappellera de mauvais souvenirs. Cela concerne principalement le 3ème décan, mais tout le monde sera plus ou moins atteint par les états de Vénus et par la frustration qu'ils représentent.

Vierge

S'il y a bien une chose que vous appréciez, c'est de vous sentir utile à votre communauté, ou à vos proches. Mais à cause de la dissonance entre Vénus et Saturne (jusqu'à vendredi) vous aurez le sentiment, plus ou moins fort selon votre thème, que vous ne servez à rien, qu'on n'a pas besoin de vous. Vous exagèrerez bien sûr, puisque cette conjoncture est momentanée, mais il n'empêche que vous vivrez un moment désagréable tout le temps où vous vous croirez inutile.

Balance

Dans votre 3ème décan, Vénus se heurte à Saturne jusqu'à vendredi. Vous aurez un sentiment de perte ou de frustration qui, fort heureusement, ne durera pas. Une perte financière pour les uns, ou affective pour les autres. Attention ! Avec Saturne la peur domine et ce n'est pas toujours à cause d'événements qui se produisent ou vont se produire. Cela peut aussi être imaginaire, ou le fruit de déductions qui peuvent être fausses. Gardez les pieds sur terre.

Scorpion

Vous n'y serez peut-être pas très sensible mais Vénus est en dissonance avec Saturne et cela pourrait avoir pour effet de vous placer face à une réalité désagréable. Peut-être que vous n'avez plus d'argent sur votre compte, ou moins que vous le pensiez. Mais vous pouvez aussi vous poser des questions sur vos amours et sur les difficultés que vous rencontrez, soit parce que vous ne vous entendez plus, soit parce que vous supportez moins la solitude.

Sagittaire

La dissonance Vénus/Saturne, qui se terminera vendredi, ne devrait pas trop vous impacter, sauf peut-être dans le domaine de l'amitié où vous vous inquiéterez pour un proche. Vous avez peut-être eu un différend et la fâcherie dure un peu trop longtemps à votre goût ; vous aimez vos amis et vous ne voulez pas les perdre, plus vous en avez, plus vous êtes content (3ème décan). Par ailleurs, vous pourriez aussi manquer de fonds pour l'un de vos projets.

Capricorne

Ce matin, la Lune est dans votre 1er décan, en bon aspect avec Uranus. Vous y serez sensible si vous êtes né fin décembre, votre situation progresse dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une contrainte qui vous pesait depuis plus d'un an, voire deux, est en train de s'alléger... Votre sens des responsabilités a voulu que vous preniez quelqu'un ou quelque chose en charge et vous êtes en train de vous défaire de ce poids. Mais, 3ème décan, ce n'est franchement pas la meilleure période...

Verseau

3ème décan, il se peut que vous soyez sur une grosse affaire, un projet que vous préparez avec soin et qui peut très bien marcher. Ayez davantage confiance en vous ! En effet, la dissonance entre Vénus et Saturne (jusqu'à vendredi) est un facteur de manque de confiance en soi, mais cela peut venir de l'attitude d'un proche, qui est négatif vis-à-vis de ce que vous projetez de faire. Ne vous laissez surtout pas influencer et gardez à l'esprit qu'à partir de mi-mars, tout vous sourira.

Poissons

Vous avez plusieurs planètes de votre côté, 3ème décan, aussi la dissonance de Vénus et Saturne ne devrait pas prendre d'importance. Mais surveillez quand même toute dépense, évitez de dépasser vos limites. Cela dit vous avez peut-être besoin d'une somme (que vous n'avez pas) pour payer ce que vous devez à l'administration ou à quelqu'un. Côté coeur, la réalité pourrait vous rattraper si vous avez trop rêvé sur quelqu'un ou trop idéalisé cette personne.